Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчи
Испания терма жамоаси ва Билбао клубининг юлдуз ҳужумчиси Нико Виллиаms ўзининг келажаги борасидаги барча миш-мишларга чек қўйди. Ўтган ёзги трансфер ойнасида Барселона клубининг асосий нишонига айланган футболчи ўзининг қадрдон жамоаси Athletic Club билан фаолиятининг охиригача қолишни исташини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинлари доирасида Испания терма жамоаси қароргоҳида бўлиб турган Виллиаms ўзининг содиқлигини яна бир бор тасдиқлади. Ўтган ёзда клуб билан шартномасини 2035-йилга қадар узайтирганига қарамай, у Билбаода узоқроқ қолишга, ҳатто бутун фаолиятини айнан шу жамоада ўтказишга тайёрлигини билдирди.
Содиқлик ва миннатдорчилик рамзиНико Виллиаms Кадена Сер нашрининг Эл Ларгуеро дастурига берган интервюсида ўзининг клубга бўлган меҳри ҳақида очиқ гапирди. Унинг таъкидлашича, асосий мақсади — оғир дамларда уни қўллаб-қувватлаган мухлисларга миннатдорчилик билдиришдир. Футболчи ўзини Билбаода жуда қулай ҳис қилаётганини ва агар раҳбарият қаршилик қилмаса, жамоани ҳеч қачон тарк этмаслигини айтди.
"Мен Athletic Clubда ўзимни жуда бахтли ҳис қиляпман. Мухлислар менга берган меҳрни майдондаги ўйиним билан қайтаришни истайман. Агар имконим бўлса, ҳозироқ умрбод шартномага имзо чеккан бўлардим. Футболда ҳамма нарса бўлиши мумкин, лекин менинг шахсий хоҳишим — фаолиятим якунигача шу ерда қолиш", — дея таъкидлади 22 ёшли вингер.
Жароҳатлар ва тикланиш жараёниЖорий мавсум Нико Виллиаms учун анча мураккаб кечмоқда. Узоқ вақт давомида остеитис пубис (қовуқ суяги яллиғланиши) жароҳатидан азият чеккан футболчи Европа мусобақаларининг муҳим баҳсларини ўтказиб юборишга мажбур бўлди. Шунингдек, мушакларидаги муаммолар сабабли у Испания чемпионатининг Эспанёл, Селта Виго ва Реал Мадридга қарши ўйинларида ҳам иштирок эта олмади.
Виллиаmsнинг сўзларига кўра, бундай жароҳатлар футболчини руҳан чарчатади. "Пубалгия — жуда асабга тегувчи жароҳат. Бир куни ўзингни яхши ҳис қилсанг, эртаси куни яна оғриқлар қайтади. Ҳозирда бу муаммо ортда қолди, аммо мушаклардаги чарчоқ сабабли эҳтиёткорликни сақлаб қолишим керак", — дейди у.
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте футболчининг ҳолатини тўлиқ тушуниб, унга ишонч билдиришда давом этмоқда. Мураббий Виллиаmsга ўйин ритмини тиклаб олиши учун терма жамоа сафида етарли дақиқалар ажратмоқда. Бу эса футболчининг ҳам клуб, ҳам миллий жамоа сафида аввалги спорт формасига қайтиши учун жуда муҳимдир.
Нико Виллиаmsнинг ушбу баёноти Барселона ва бошқа Европа грандлари учун кутилмаган зарба бўлди. Басклар клубининг анъаналарига кўра, жамоада асосан маҳаллий тарбияланувчилар тўп суради ва Виллиаmsнинг бу қарори клубнинг ички муҳити қанчалик кучли эканлигини яна бир бор исботламоқда.
…