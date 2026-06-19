ChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқда

·0·Техно
ChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқда

Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган бир даврда, дунёдаги энг машҳур чатбот — ChatGPT хавфсизлик тизимида жиддий камчиликлар аниқланди. BBC тадқиқотчилари ва киберхавфсизлик бўйича мутахассислар тизимнинг сўнгги версияси фойдаланувчи сўровларини нотўғри талқин қилиб, ўта қўрқинчли ва ахлоқсиз тасвирларни яратиши мумкинлигини исботлашди. Бу ҳолат сунъий интеллектнинг ахлоқий чегаралари ва контент назорати қанчалик мустаҳкам деган саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Британиянинг Миндгард стартапи мутахассислари ChatGPT тизимидаги DALL-E 3 тасвирлар генераторини синовдан ўтказишди. Маълум бўлишича, оддий ва ҳазиломуз кўринган кўрсатмаларни (промпт) бироз ўзгартириш орқали тизимни чалғитиш мумкин. Натижада нейротармоқ зўравонлик саҳналари ва очиқ мазмундаги тасвирларни тақдим этган. Бу каби ҳолатлар OpenAI компаниясининг фойдаланиш шартларига мутлақо зид бўлса-да, тизим фильтрлари буни ҳар доим ҳам тўсиб қола олмаяпти.

Хавфсизлик чоралари ва тизимдаги бўшлиқлар

OpenAI вакиллари мазкур муаммо юзасидан расмий баёнот бериб, хавфсизлик чораларини кучайтирганликларини маълум қилишди. Компания хабарига кўра, BBC мурожаатидан сўнг бундай сўровларга қарши қўшимча ҳимоя қатламлари жорий этилган. "Биз ушбу тенденцияни ўрганиб чиқдик ва фойдаланувчиларнинг қоидабузар контент яратишига йўл қўймайдиган кўп босқичли ҳимояни фаоллаштирдик", — дейилади компания баёнотида.

Бироқ, Миндгард асосчиси Питер Гарраханнинг таъкидлашича, хавфсизлик чоралари кучайтирилганидан кейин ҳам тизимни айланиб ўтиш имконияти сақланиб қолган. Тадқиқотчилар кўрсатмаларга яна бир неча кичик ўзгартиришлар киритиш орқали хавотирли контентни қайта олишга муваффақ бўлишди. Бу эса сунъий интеллект алгоритмлари ҳали ҳам инсон томонидан киритилган ҳийлаларга нисбатан заиф эканлигини кўрсатади.

Энг хавотирли жиҳати шундаки, ChatGPT баъзи ҳолларда аниқ буйруқ берилмаган бўлса ҳам, ўз "ихтиёри" билан жиддий ва қўрқинчли тасвирларни шакллантирган. Гарраханнинг сўзларига кўра, тизим яратган баъзи суратлар ҳеч қандай мавзу кўрсатилмаган шароитда ҳам ўта даҳшатли ва сексуал характерга эга бўлиб чиққан. Мутахассислар буни сунъий интеллектнинг ўқув маълумотлари орасидаги назорат қилинмаган қатламлар билан боғлашмоқда.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун огоҳлантириш

Ҳозирда Ўзбекистонда ҳам ChatGPT ва шунга ўхшаш сунъий интеллект воситаларидан таълим, иш ва ижодий мақсадларда кенг фойдаланилмоқда. Мазкур тадқиқот натижалари фойдаланувчиларни, айниқса, вояга етмаганларнинг ушбу технологиядан фойдаланишини назорат қилиш зарурлигини кўрсатади. Нейротармоқлар ҳар доим ҳам кутилган натижани бермаслиги ва баъзан руҳиятга салбий таъсир кўрсатувчи маълумотларни чиқариши мумкинлигини унутмаслик лозим.

Мутахассислар OpenAI каби йирик корпорацияларни ўз маҳсулотларини оммага тақдим этишдан аввал янада қаттиқроқ синовдан ўтказишга чақирмоқда. Технологик гигантлар қанчалик уринмасин, сунъий интеллектни тўлиқ "тартибга солиш" мураккаб вазифа бўлиб қолмоқда. Бу эса фойдаланувчилардан рақамли саводхонлик ва эҳтиёткорликни талаб этади.

ChatGPTOpenAIСунъий IntelлектТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиNASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиБугун, 13:58Ҳиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиҲиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиБугун, 13:27SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиSpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиБугун, 12:52АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?Бугун, 12:52Эпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиЭпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиБугун, 12:28ДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди