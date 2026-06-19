Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошлади

·0·Спорт
Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошлади

Ҳозирда Монако сафида тўп сураётган Барселона клуби тарбияланувчиси Ансу Фати футбол оламини ҳайратда қолдириб, профессионал мусиқа оламига қадам қўйди. 23 ёшли ҳужумчи ўзининг дебют сингли бўлмиш "Сеа комо сеа" таронасини расман тақдим этди. Бу билан у Ла Масиа академияси битирувчилари орасида биринчи бўлиб мустақил тижорий трек чиқарган футболчига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Фати ушбу лойиҳа учун Sony Мусик шоъба корхонаси ҳисобланган Мусик Брокерс компанияси билан глобал дистрибюторлик шартномасини имзолаган. Икки дақиқа-ю ўн беш сония давом этадиган трек Афроbeats, реггаэтон ва Амапиано ритмларини ўзида мужассам этган. Бу шунчаки вақтинчалик қизиқиш эмас, балки футболчининг узоқ йиллик меҳнати маҳсулидир.

Жароҳатдан санъатга қадар бўлган йўл

Маълум бўлишича, Ансу Фатининг мусиқага бўлган қизиқиши 2020-йилда олган оғир тиззасидаги жароҳатидан сўнг, узоқ давом этган реабилитация жараёнида шаклланган. Футболчи Ницца шаҳридаги профессионал овоз ёзиш студияларида таниқли продюсер Гамбиноалапрод ҳамда Франция терма жамоасининг собиқ аъзоси Паул Погба билан бирга яширинча ишлаган.

Лойиҳа раҳбарияти ушбу ташаббусни шунчаки реклама трюки эмаслигини таъкидламоқда. Мусик Брокерс бош директори Федерико Ссиалабба сўзларига кўра, Фати "қўшиқ айтадиган футболчи" стереотипига тушмайди. Аксинча, у йиллар давомида вокал қобилияти ва қўшиқ ёзиш маҳоратини хусусий машғулотларда чархлаб келган чинакам санъаткор сифатида намоён бўлмоқда.

Замонавий футболда юлдузларнинг мусиқага қизиқиши янгилик эмас. Аввалроқ Барселона дарвозабони Жосе Пинто муваффақиятли продюсерлик карьерасини қурган эди, Мемпҳис Депай ва Неймар каби юлдузлар эса миллионлаб стримларни тўплашга улгурган. Фатининг қўшиғи лирик жиҳатдан романтик қатъият ва ғалаба қозонишга бўлган иштиёқ ҳақида бўлиб, бу футболчининг майдондаги интилишларини ҳам акс эттиради.

Монако билан янги шартнома

Мусиқий дебютига қарамай, Ансу Фати асосий эътиборини яна профессионал футболга қаратишга тайёрланмоқда. У Франция чемпионатининг ўтган мавсумида муваффақиятли иштирок этиб, 25 та ўйинда 11 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа клуб раҳбариятида ижобий таассурот қолдирди.

Сўнгги маълумотларга кўра, Монако жамоаси ҳужумчининг ижара ҳуқуқини доимийга ўтказиш учун Барселона билан 11 миллион евролик келишувга эришган. Эндиликда футболчи мавсумолди тайёргарлик жараёнида ўзининг икки хил профессионал карьерасини — футбол ва мусиқани қандай қилиб мувозанатда сақлашини амалда исботлаши керак бўлади.

Ансу ФатиБарселонаМонакоФутболМусиқа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?Бугун, 13:53Дани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаДани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаБугун, 13:34Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?Бугун, 13:17Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?Бугун, 13:13«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилди«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилдиБугун, 13:07Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Бугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди