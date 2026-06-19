ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?

·0·Спорт
ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?

Жаҳон чемпионатининг 2-туридан ўрин олган Канада ва Қатар терма жамоалари ўртасидаги баҳс шиддатли голлар (6:0) билан бирга, майдондаги кескин ва жанжалли вазиятлар билан ҳам ёдда қоладиган бўлди. Ўйиндан кейин икки жамоа вакиллари ва бош мураббийлар ўртасида келиб чиққан жиддий тўқнашув футбол жамоатчилиги ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Канада терма жамоаси бош мураббийи Жесси Марш матбуот анжуманида рақиб устози Хулен Лопетеги билан юз берган низо ҳақидаги саволга жуда қисқа ва кескин жавоб қайтарди.

Жесси Марш: «Бу ҳақда гапириш вақтни бекорга сарфлашдир»

Канадалик форвард Жонатан Дэвиднинг ҳет-трики эвазига қозонилган йирик ғалабадан сўнг, Жесси Марш ОАВ ходимларининг Лопетеги билан ўртадаги тушунмовчилик ҳақидаги саволини очиқ қолдиришни афзал кўрди:

«Бу ҳақда гапиришга бир дақиқа ҳам вақт сарфламайман. Бу вазият менинг вақтимни олишга умуман арзимайди», — дея Маршнинг сўзларини келтиради «USA Today» нашри.

Майдондаги оммавий тўқнашув қандай бошланди?

Учрашув якунланганини билдирувчи ҳакам хуштаги чалингач, дастлаб икки тажрибали мутахассис — Жесси Марш ва Хулен Лопетеги майдон четида хотиржам суҳбатлашиб турган эди.

Бироқ мулоқот якунида Қатар устози Лопетеги канадалик ҳамкасбига қарата нимадир деган (катта эҳтимол билан провакацион фикр билдирган). Шундан сўнг Маршнинг жаҳли чиқиб, рақибига қарата қўл силтаб, майдонни тарк этган. Мураббийлар ўртасидаги ушбу учқун тез фурсатда аланга олиб, майдонда иккала жамоанинг футболчилари, захира ўриндиғидаги ўйинчилар ва техник ходимлар иштирокида оммавий жанжал келиб чиқишига сабаб бўлган.

Жанжалга нима сабаб бўлди? (55-дақиқадаги мудҳиш жароҳат)

Аслида ўйиндаги ички муҳит ва кескинлик баҳснинг 55-дақиқасидаёқ ўз чўққисига чиққан эди. Ўша вазиятда Қатар терма жамоаси яримҳимоячиси Ассим Мадибо тўпга эмас, рақибнинг оёғига қасддан ва жуда қўпол тарзда зарба берган ҳолда Канада вакили Исмоил Конега қарши ўта қўпол ва хавфли ҳаракат ишлатди.

  • Оғир оқибат: Жарима натижасида Исмоил Коне жиддий жароҳат олди ва майдонни мустақил равишда тарк эта олмай, замбилда (носилкада) олиб чиқиб кетилди.

  • Ҳакам қарори: Ушбу шафқатсиз фол учун ҳакам Ассим Мадибога тўғридан-тўғри қизил карточка кўрсатди. Илгарироқ ҳам битта четлатишга учраган Қатар терма жамоаси учрашувнинг қолган қисмини майдонда 9 киши бўлиб давом эттиришга мажбур бўлди.

Айнан мана шу қўполлик ва рақибнинг интизомсизлиги ўйиндан кейинги оммавий тартиббузарликнинг бош омили бўлгани тахмин қилинмоқда. ФИФА тартиб-интизом қўмитаси мазкур учрашув якунидаги жанжал юзасидан алоҳида суриштирув бошлаши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаДани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаБугун, 13:34Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?Бугун, 13:17Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?Бугун, 13:13«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилди«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилдиБугун, 13:07Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Бугун, 12:33Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедни тарк этиб, Барселонага қайтишни истамоқдаБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди