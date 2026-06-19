Муниса Ризаеванинг ўғли Алекс кимга кўпроқ ўхшайди? (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбек шоу-бизнесининг машҳур ва севимли хонандаларидан бири Муниса Ризаева яна мухлислар диққат марказига айланди. Ижтимоий тармоқларда хонанданинг фарзанди иштирокидаги видеолар кенг муҳокама қилинмоқда. Айниқса, мухлислар Алекснинг ташқи кўриниши кимга кўпроқ ўхшаши ҳақида турли фикрларни билдиришмоқда. Айримлар уни онаси Муниса Ризаевага ўхшатса, бошқалар эса унинг чеҳрасида отасига хос жиҳатлар кўпроқ намоён бўлаётганини таъкидламоқда.
Айни пайтда Муниса Ризаева ҳам оилавий ҳаёти билан боғлиқ лавҳаларни тез-тез мухлислари билан бўлишиб турмоқда. Бу эса хонанданинг шахсий ҳаётига бўлган қизиқишни янада оширмоқда.
Хўш, сиз қандай фикрдасиз? Алекс кўпроқ онаси Муниса Ризаевагами ёки отасига ўхшайдими?
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…