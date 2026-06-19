Дани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқда

·55·Спорт
Дани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқда

Испания футболида кутилмаган трансфер хабарлари фонида Барселона юлдузи Дани Олмо ўзининг терма жамоадаги сафдоши Марк Кукуреллага ҳазиломуз, аммо жиддий огоҳлантириш билан чиқди. Челси клубидан Реал Мадрид сафига шов-шувли тарзда ўтган ҳимоячи энди ўзи вояга етган клубга қарши майдонга тушади. Ушбу трансфер Эл-Класико тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реал Мадрид собиқ Челси ҳимоячиси учун 55 миллион евро ва қўшимча бонуслар тўлади. 26 ёшли футболчи Мадрид клуби билан олти йиллик шартнома имзолади. Қизиғи шундаки, Кукурелла Барселона академияси тарбияланувчиси ҳисобланади ва унинг ашаддий рақиб лагерига ўтиши Каталония клуби мухлислари учун кутилмаган зарба бўлди.

Дани Олмо Sport нашрига берган интервюсида ушбу трансфердан барча ҳайратда эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, футболчилар Кукурелланинг режалари ҳақида мутлақо бехабар бўлишган. "Биз буни кутмагандик, у ҳамма нарсани сир сақлади. Агар бу унинг хоҳиши бўлса, дўстим учун хурсандман, лекин энди у чемпионатда қийналишига тўғри келади. Масалан, у Ламине Ямалга қарши майдонда анча тер тўкиши аниқ", — деди Олмо.

Моуринью даври ва янги трансферлар

Ушбу трансфер Реал Мадриднинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью бошчилигидаги биринчи расмий хариди бўлди. Кетма-кет икки мавсумни совринсиз якунлаган "қироллик клуби" таркибни тубдан ислоҳ қилишга киришган. Goal.com хабарига кўра, Мадридликлар нафақат Кукурелла, балки Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби юлдузларни ҳам ўз сафига қўшиб олган.

Барселона ҳам трансфер бозорида қараб тургани йўқ. Каталонияликлар Премер-лигадан Антонй Гордон трансферини якунлашди ва айни дамда Хулиан Альварес номзоди устида ишламоқда. Дани Олмонинг таъкидлашича, рақибнинг кучайиши Барселона футболчиларини хавотирга солмайди, аксинча, рақобатни янада қизиқарли қилади.

Ҳозирда Марк Кукурелла Испания терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда. Эътиборлиси, у айни дамда Ламине Ямал билан бир жамоада машғулот ўтказмоқда. Турнир якунлангач, ҳимоячи Мадридга йўл олади ва Моуринью қўл остида машғулотларга киришади. Сантяго Бернабеу босими ва собиқ жамоасига қарши приншипал баҳслар Кукурелла учун фаолиятидаги энг катта синов бўлиши шубҳасиз.

Реал МадридБарселонаДани ОлмоМарк КукуреллаЛамине Ямал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиАнсу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиБугун, 13:58ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?Бугун, 13:53Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнига муносиб номзод топди: Ян Диоманде трансфери амалга ошами?Бугун, 13:17Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?Криштиану Роналду Португалия терма жамоасига халақит беряптими?Бугун, 13:13«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилди«Бу энг ёмон Португалия»: машҳур агент Роналду ва Мартинесни аёвсиз танқид қилдиБугун, 13:07Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Ҳабиб Нурмагомедов тахмини: ЖЧ-2026 кубоги ва «Олтин бутса» кимга насиб этади?Бугун, 12:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди