Дани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқда
Испания футболида кутилмаган трансфер хабарлари фонида Барселона юлдузи Дани Олмо ўзининг терма жамоадаги сафдоши Марк Кукуреллага ҳазиломуз, аммо жиддий огоҳлантириш билан чиқди. Челси клубидан Реал Мадрид сафига шов-шувли тарзда ўтган ҳимоячи энди ўзи вояга етган клубга қарши майдонга тушади. Ушбу трансфер Эл-Класико тарихида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реал Мадрид собиқ Челси ҳимоячиси учун 55 миллион евро ва қўшимча бонуслар тўлади. 26 ёшли футболчи Мадрид клуби билан олти йиллик шартнома имзолади. Қизиғи шундаки, Кукурелла Барселона академияси тарбияланувчиси ҳисобланади ва унинг ашаддий рақиб лагерига ўтиши Каталония клуби мухлислари учун кутилмаган зарба бўлди.
Дани Олмо Sport нашрига берган интервюсида ушбу трансфердан барча ҳайратда эканини яширмади. Унинг сўзларига кўра, футболчилар Кукурелланинг режалари ҳақида мутлақо бехабар бўлишган. "Биз буни кутмагандик, у ҳамма нарсани сир сақлади. Агар бу унинг хоҳиши бўлса, дўстим учун хурсандман, лекин энди у чемпионатда қийналишига тўғри келади. Масалан, у Ламине Ямалга қарши майдонда анча тер тўкиши аниқ", — деди Олмо.
Моуринью даври ва янги трансферларУшбу трансфер Реал Мадриднинг янги бош мураббийи Жозе Моуринью бошчилигидаги биринчи расмий хариди бўлди. Кетма-кет икки мавсумни совринсиз якунлаган "қироллик клуби" таркибни тубдан ислоҳ қилишга киришган. Goal.com хабарига кўра, Мадридликлар нафақат Кукурелла, балки Бернардо Силва ва Ибраима Конате каби юлдузларни ҳам ўз сафига қўшиб олган.
Барселона ҳам трансфер бозорида қараб тургани йўқ. Каталонияликлар Премер-лигадан Антонй Гордон трансферини якунлашди ва айни дамда Хулиан Альварес номзоди устида ишламоқда. Дани Олмонинг таъкидлашича, рақибнинг кучайиши Барселона футболчиларини хавотирга солмайди, аксинча, рақобатни янада қизиқарли қилади.
Ҳозирда Марк Кукурелла Испания терма жамоаси сафида 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинларига тайёргарлик кўрмоқда. Эътиборлиси, у айни дамда Ламине Ямал билан бир жамоада машғулот ўтказмоқда. Турнир якунлангач, ҳимоячи Мадридга йўл олади ва Моуринью қўл остида машғулотларга киришади. Сантяго Бернабеу босими ва собиқ жамоасига қарши приншипал баҳслар Кукурелла учун фаолиятидаги энг катта синов бўлиши шубҳасиз.
…