NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзолади

·0·Техно
NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзолади

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) хусусий Relativity Space компанияси билан Марс атмосферасини ўрганишга қаратилган Аеолус миссиясини амалга ошириш бўйича стратегик шартнома имзолади. Ушбу лойиҳа коинотни тадқиқ қилиш тарихида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда, чунки у хусусий компания томонидан бошқа сайёрага етказиладиган илк илмий зондга айланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аеолус миссиясининг асосий мақсади Қизил сайёра орбитасига махсус аппаратни жойлаштиришдан иборат. Ушбу қурилма тўртта замонавий илмий асбоб билан жиҳозланади ва ҳар куни Марсдаги чанг бўронлари, шамол тезлиги ҳамда ҳарорат ўзгаришлари ҳақида маълумот тўплайди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу кузатувлар Марсда мунтазам метеорологик мониторинг тизимини яратишга хизмат қилади.

Марс учун илк хусусий об-ҳаво станцияси

Мазкур лойиҳа нафақат илмий, балки амалий аҳамиятга ҳам эга. Марс атмосферасидаги жараёнларни аниқ тушуниш келажакда сайёра юзасига қўнадиган аппаратлар ва истиқболдаги пилотли экспедициялар хавфсизлигини таъминлаш учун ўта муҳимдир. NASA илмий қисм ва асбоб-ускуналар учун масъул бўлса, Relativity Space ракета ва коинот аппаратини ишлаб чиқиш ҳамда учириш вазифасини ўз зиммасига олган.

Шартнома модели NASAнинг Халқаро коинот станциясига юк етказиб бериш ва Ойга тижорий парвозлар дастурларига ўхшаш тарзда тузилган. Бу ёндашув давлат агентлигига технологик хавфларнинг бир қисмини хусусий шерикка ўтказиш орқали миссия харажатларини камайтириш ва илмий маълумотларни тезроқ олиш имконини беради.

Relativity Space учун жиддий синов

Миссияни амалга ошириш 2028-йилга режалаштирилган бўлиб, бу Relativity Space компанияси учун жуда қисқа муддат ҳисобланади. Компания бир вақтнинг ўзида ҳам аппаратни якунлаши, ҳам ўзининг янги Terran R ракетасини тайёр ҳолатга келтириши лозим. Таъкидлаш жоизки, компаниянинг 2023-йилдаги Терран-1 ракетасининг илк парвози муваффақиятсизлик билан якунланган эди.

Ҳозирда компанияга Google собиқ раҳбари Эрик Шмидт асосий инвестор ва амалдаги раҳбар сифатида келганидан сўнг, эътибор йирикроқ Terran R тизимига қаратилган. NASA учун бу ҳам маълум даражада таваккалчиликдир, чунки Relativity Space оғир коинот логистикасида ҳали ўзини тўлиқ намоён этганича йўқ. Аввалги тажрибалар шуни кўрсатадики, коинот стартаплари кўпинча молиявий қийинчиликлар ёки техник кечикишларга дуч келишади.

Агар Аеолус ўз вақтида учирилса, у Марсга етиб борган биринчи хусусий илмий лойиҳа сифатида тарихда қолади. Бу нафақат Relativity Space технологиялари, балки давлат агентликларининг хусусий секторга тобора кўпроқ таянаётган янги коинот иқтисодиёти модели учун ҳам катта синов бўлади.

NASAМарсRelativity SpaceTerran RКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиҲиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиБугун, 13:27SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиSpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиБугун, 12:52АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?Бугун, 12:52Эпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиЭпик Гамес ўйин саноатида инқилоб қилмоқда: Унреал Энгине 5.8 таркибига сунъий интеллект киритилдиБугун, 12:28ДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиДеэпКоол компанияси Computex 2026 кўргазмасида инқилобий совутиш тизимларини тақдим этдиБугун, 11:55Буклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБуклама смартфонлар бозори рекорд даражада ўсмоқда: Samsung ва Xiaomi етакчиликдаБугун, 11:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди