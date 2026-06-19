Янги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқда
V Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири ўринбосари Давронжон Адилов Янги Тошкентнинг шаҳарсозлик стратегиясини тақдим этди.
Унинг маълум қилишича, лойиҳа замонавий «15 дақиқалик шаҳар» концепцияси асосида амалга оширилмоқда.
Мазкур ёндашувга кўра, аҳоли учун зарур бўлган асосий ижтимоий ва хизмат кўрсатиш объектлари яшаш жойидан қисқа масофада жойлаштирилади.
Режага мувофиқ, фуқаролар мактаблар, боғчалар, тиббиёт муассасалари ҳамда бошқа муҳим инфратузилма объектларига 15 дақиқа ичида етиб бориши мумкин бўлади.
Шунингдек, парклар, сунъий кўллар, каналлар ва дам олиш масканларига ҳам 15–20 дақиқа ичида пиёда бориш имконияти яратилади.
Лойиҳанинг асосий мақсадларидан бири транспорт юкламасини камайтириш ва аҳоли учун қулай шаҳар муҳитини шакллантиришдан иборат.
Экологик йўналиш доирасида сунъий сув ҳавзалари ва соҳилбўйи яшил ҳудудлар барпо этилиши режалаштирилган.
Шу билан бирга, Янги Тошкентда барча зарур хизматлар мавжуд бўлган мустақил турар жой массивлари ташкил этилиши кўзда тутилган.
…