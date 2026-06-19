Янги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқда

·23·Ўзбекистон
Янги Тошкент «15 дақиқалик шаҳар» тамойили асосида қурилмоқда

V Тошкент халқаро инвестиция форуми доирасида Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазири ўринбосари Давронжон Адилов Янги Тошкентнинг шаҳарсозлик стратегиясини тақдим этди.

Унинг маълум қилишича, лойиҳа замонавий «15 дақиқалик шаҳар» концепцияси асосида амалга оширилмоқда.

Мазкур ёндашувга кўра, аҳоли учун зарур бўлган асосий ижтимоий ва хизмат кўрсатиш объектлари яшаш жойидан қисқа масофада жойлаштирилади.

Режага мувофиқ, фуқаролар мактаблар, боғчалар, тиббиёт муассасалари ҳамда бошқа муҳим инфратузилма объектларига 15 дақиқа ичида етиб бориши мумкин бўлади.

Шунингдек, парклар, сунъий кўллар, каналлар ва дам олиш масканларига ҳам 15–20 дақиқа ичида пиёда бориш имконияти яратилади.

Лойиҳанинг асосий мақсадларидан бири транспорт юкламасини камайтириш ва аҳоли учун қулай шаҳар муҳитини шакллантиришдан иборат.

Экологик йўналиш доирасида сунъий сув ҳавзалари ва соҳилбўйи яшил ҳудудлар барпо этилиши режалаштирилган.

Шу билан бирга, Янги Тошкентда барча зарур хизматлар мавжуд бўлган мустақил турар жой массивлари ташкил этилиши кўзда тутилган.

ТошкентДавронжон АдиловЯнги Тошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон банки вице-президенти Мирзо Улуғбек туманининг рақамли тизимини юқори баҳоладиЖаҳон банки вице-президенти Мирзо Улуғбек туманининг рақамли тизимини юқори баҳоладиБугун, 12:43Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...Олий даражадаги Ўзбекистон ва Германия Биринчи хонимлари учрашуви...Бугун, 12:25Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!Глобал эътироф: Тошкент ўзгариш суръатлари бўйича дунёда кучли учликка кирди!Бугун, 12:13Бахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаБахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқдаКеча, 22:00Мирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиМирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиКеча, 12:54Абдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиАбдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиКеча, 11:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган