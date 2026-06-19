Mercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилоб
Германиянинг Mercedes-Benz автоконцерни ўзининг ҳашаматли микроавтобуслар қаторини тубдан янгилади. Компания томонидан тақдим этилган янги Mercedes-Benz ВЛE модели бренднинг электр транспорти соҳасидаги улкан қадамларидан бири бўлиб, у узоқ вақт давомида бозорда етакчилик қилган дизел двигателли транспорт воситаларига муносиб муқобил бўлиши кутилмоқда. Ушбу янгилик нафақат оилавий саёҳатлар, балки бизнес-классдаги трансферлар учун ҳам янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Аввалги Mercedes ЭҚВ моделидан фарқли ўлароқ, янги ВЛE бутунлай янги VAN.EA (Ван Электрик Арчитектуре) платформасига асосланган. Бу архитектура нафақат электр, балки келажакда бензин ва дизел моделларини ҳам қўллаб-қувватлаш имкониятига эга. Мутахассисларнинг фикрича, аввалги модел юк ташувчи фургоннинг электр версиясини эслатган бўлса, ВЛE бошиданоқ юқори даражадаги қулайликка эга бўлган йўловчи ташиш воситаси сифатида лойиҳалаштирилган.
Техник кўрсаткичлар ва қувват захирасиMercedes-Benz ВЛE икки хил узунликдаги кузовда таклиф этилади: стандарт версия 5309 мм бўлса, узайтирилган вариант 5484 мм ни ташкил этади. Асосий модел ҳисобланган ВЛE 300 олдинги ўққа ўрнатилган 272 от кучига эга двигател билан жиҳозланган. 115 кВ/соат сиғимли аккумулятор ёрдамида автомобил бир қувватланишда 666 километргача (414 мил) масофани босиб ўтиши мумкин. Бу кўрсаткич шаҳар ичида ва шаҳарлараро қатновлар учун жуда самарали ҳисобланади.
Кучлироқ версия — ВЛE 400 4Matic эса иккита двигател ва тўлиқ узатмали тизимга эга бўлиб, 416 от кучини тақдим этади. Ушбу кроссовер-фургон 100 км/соат тезликка атиги 6,5 сонияда эришади. Ҳар икки модел ҳам 800 вольтли архитектурага эга бўлиб, 300 кВ қувватли тезкор қувватлаш станцияларидан фойдаланиш имконини беради. Бу эса узоқ йўлда қувват тўлдириш учун кетадиган вақтни сезиларли даражада қисқартиради.
Салон қулайлиги ва инновацион ечимларАвтомобил ички қисми 4 тадан 8 тагача ўриндиқ билан жиҳозланиши мумкин, бу эса мижознинг эҳтиёжига қараб кенг танлов имконини беради. Янги “Ролл анд Го” функцияси орқали ўриндиқларни осонгина суриш, йиғиш ёки бутунлай чиқариб олиш мумкин. Электр бошқариладиган версияларда эса ўриндиқлар ҳолатини махсус мобил илова ёки мультимедиа тизими орқали масофадан туриб ўзгартириш имконияти яратилган.
Келгуси йилда Mercedes-Benz ушбу линияни янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Хусусан, 80 кВ/соат сиғимли литий-темир-фосфат батареяли арзонроқ моделлар ҳам сотувга чиқиши кутилмоқда. Шунингдек, ушбу платформа асосида янада ҳашаматли Mercedes-Maybach ВЛС модели ҳам ишлаб чиқарилади.
Ўзбекистон бозорида Mercedes-Benz автомобилларига бўлган юқори талабни инобатга олсак, ушбу электр MPВ модели маҳаллий премиум-классдаги ташувчилар ва йирик оилалар учун қизиқарли таклиф бўлиши мумкин. Ҳозирда мамлакатимизда электромобиллар учун инфратузилма ривожланаётган бир пайтда, 600 километрдан ортиқ масофа босиб ўтадиган бундай моделлар рақобатда устунликка эга бўлади.
…