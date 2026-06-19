Mercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилоб

·0·Авто
Mercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилоб

Германиянинг Mercedes-Benz автоконцерни ўзининг ҳашаматли микроавтобуслар қаторини тубдан янгилади. Компания томонидан тақдим этилган янги Mercedes-Benz ВЛE модели бренднинг электр транспорти соҳасидаги улкан қадамларидан бири бўлиб, у узоқ вақт давомида бозорда етакчилик қилган дизел двигателли транспорт воситаларига муносиб муқобил бўлиши кутилмоқда. Ушбу янгилик нафақат оилавий саёҳатлар, балки бизнес-классдаги трансферлар учун ҳам янги стандартларни белгилаб беради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Аввалги Mercedes ЭҚВ моделидан фарқли ўлароқ, янги ВЛE бутунлай янги VAN.EA (Ван Электрик Арчитектуре) платформасига асосланган. Бу архитектура нафақат электр, балки келажакда бензин ва дизел моделларини ҳам қўллаб-қувватлаш имкониятига эга. Мутахассисларнинг фикрича, аввалги модел юк ташувчи фургоннинг электр версиясини эслатган бўлса, ВЛE бошиданоқ юқори даражадаги қулайликка эга бўлган йўловчи ташиш воситаси сифатида лойиҳалаштирилган.

Техник кўрсаткичлар ва қувват захираси

Mercedes-Benz ВЛE икки хил узунликдаги кузовда таклиф этилади: стандарт версия 5309 мм бўлса, узайтирилган вариант 5484 мм ни ташкил этади. Асосий модел ҳисобланган ВЛE 300 олдинги ўққа ўрнатилган 272 от кучига эга двигател билан жиҳозланган. 115 кВ/соат сиғимли аккумулятор ёрдамида автомобил бир қувватланишда 666 километргача (414 мил) масофани босиб ўтиши мумкин. Бу кўрсаткич шаҳар ичида ва шаҳарлараро қатновлар учун жуда самарали ҳисобланади.

Кучлироқ версия — ВЛE 400 4Matic эса иккита двигател ва тўлиқ узатмали тизимга эга бўлиб, 416 от кучини тақдим этади. Ушбу кроссовер-фургон 100 км/соат тезликка атиги 6,5 сонияда эришади. Ҳар икки модел ҳам 800 вольтли архитектурага эга бўлиб, 300 кВ қувватли тезкор қувватлаш станцияларидан фойдаланиш имконини беради. Бу эса узоқ йўлда қувват тўлдириш учун кетадиган вақтни сезиларли даражада қисқартиради.

Салон қулайлиги ва инновацион ечимлар

Автомобил ички қисми 4 тадан 8 тагача ўриндиқ билан жиҳозланиши мумкин, бу эса мижознинг эҳтиёжига қараб кенг танлов имконини беради. Янги “Ролл анд Го” функцияси орқали ўриндиқларни осонгина суриш, йиғиш ёки бутунлай чиқариб олиш мумкин. Электр бошқариладиган версияларда эса ўриндиқлар ҳолатини махсус мобил илова ёки мультимедиа тизими орқали масофадан туриб ўзгартириш имконияти яратилган.

Келгуси йилда Mercedes-Benz ушбу линияни янада кенгайтиришни режалаштирмоқда. Хусусан, 80 кВ/соат сиғимли литий-темир-фосфат батареяли арзонроқ моделлар ҳам сотувга чиқиши кутилмоқда. Шунингдек, ушбу платформа асосида янада ҳашаматли Mercedes-Maybach ВЛС модели ҳам ишлаб чиқарилади.

Ўзбекистон бозорида Mercedes-Benz автомобилларига бўлган юқори талабни инобатга олсак, ушбу электр MPВ модели маҳаллий премиум-классдаги ташувчилар ва йирик оилалар учун қизиқарли таклиф бўлиши мумкин. Ҳозирда мамлакатимизда электромобиллар учун инфратузилма ривожланаётган бир пайтда, 600 километрдан ортиқ масофа босиб ўтадиган бундай моделлар рақобатда устунликка эга бўлади.

Mercedes-BenzВЛEЭлектромобилАвто-янгиликларMercedes-Maybach
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониMini Джон Коопер Воркс: Ички ёнув двигателли хатчбеклар даврининг сўнгги қаҳрамониБугун, 11:21Автомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиАвтомобил саноатида янги инқилоб: Британия компанияси кичик брендларни сақлаб қоладиБугун, 10:22Li Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариLi Auto Л8 кроссовери МДҲ бозорига расман кириб келмоқда: Премиум гибриднинг имкониятлариБугун, 08:59Volkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқдаБугун, 07:29Европада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаЕвропада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқдаКеча, 21:29BMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаBMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаКеча, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди