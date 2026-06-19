Англия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилинди
Англия футболида янги давр бошланмоқда: Премер-лиганинг 2026-27 йилги мавсуми учун расмий ўйинлар тақвими очиқланди. Мазкур мавсум нафақат чемпионлик пойгаси, балки гранд клублардаги жиддий мураббийлик ўзгаришлари билан ҳам футбол жамоатчилиги диққат марказида турибди. Амалдаги чемпион Арсенал ўз унвонини ҳимоя қилишга тайёрланаётган бир пайтда, унинг асосий рақобатчилари янги мураббийлар бошқарувида майдонга тушади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритган Микел Артета бошқарувидаги Арсенал мавсумни очиб беради. "Канонирлар" илк турда ўз майдонларида элитага қайтган Ковентри жамоасини қабул қилади. Ўтган мавсумда Чемпионлар лигаси ва Карабао кубоги финалларида мағлуб бўлган Лондон клуби бу сафар бор эътиборини ички биринчиликдаги гегемонликни сақлаб қолишга қаратиши кутилмоқда.
Грандлар ўртасидаги янги рақобатМанчестер Юнайтед мухлислари учун ҳам хушхабарлар бор. Рубен Аморим билан боғлиқ муваффақиятсиз тажрибадан сўнг, жамоа афсонаси Майкл Каррик бошқарувида барқарорликка эришди. Ўтган мавсумни кучли учликда якунлаган ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган Каррик энди доимий мураббий сифатида фаолият юритади. "Қизил иблислар" янги мавсумни сафарда, чемпионат дебютанти Халл Сити билан ўйин орқали бошлайди.
Манчестер Сити, Ливерпул ва Челси каби жамоаларда ҳам янги тайинланган доимий мураббийлар иш бошлаши мавсумга ўзгача шукуҳ бағишламоқда. Сўнгги йилларда инглиз футболида доминантлик қилган ушбу клублар Арсеналнинг тахтини эгаллаш учун жиддий трансфер кампанияларини режалаштирган. Айниқса, Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги дерби ўйинлари ҳамда Арсенал ва Ливерпул қарама-қаршилиги турнир жадвалидаги ўринларни белгилаб бериши шубҳасиз.
Мавсумнинг марказий учрашувлариТақвимга кўра, мухлисларни бир қатор ҳаяжонли баҳслар кутмоқда. Қуйидаги учрашувлар чемпионлик пойгасида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин:
- Арсенал – Брайтон (Мавсумнинг дастлабки муҳим синовларидан бири);
- Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити (Манчестер дербиси);
- Манчестер Юнайтед – Тоттенхем (Кучли тўртлик учун кураш);
- Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун.
Хулоса ўрнида айтиш жоизки, 2026-27 йилги мавсум Арсенал учун ўз мавқеини мустаҳкамлаш, Манчестер клублари ва Ливерпул учун эса йўқотилган тахтни қайтариш мавсуми бўлади. Ҳар бир тур, ҳар бир очко олтин қийматига тенг бўлган ушбу марафон август ойида старт олади.
…