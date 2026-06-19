Англия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилинди

·34·Спорт
Англия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилинди

Англия футболида янги давр бошланмоқда: Премер-лиганинг 2026-27 йилги мавсуми учун расмий ўйинлар тақвими очиқланди. Мазкур мавсум нафақат чемпионлик пойгаси, балки гранд клублардаги жиддий мураббийлик ўзгаришлари билан ҳам футбол жамоатчилиги диққат марказида турибди. Амалдаги чемпион Арсенал ўз унвонини ҳимоя қилишга тайёрланаётган бир пайтда, унинг асосий рақобатчилари янги мураббийлар бошқарувида майдонга тушади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, ўтган мавсумда 22 йиллик танаффусдан сўнг чемпионликни қўлга киритган Микел Артета бошқарувидаги Арсенал мавсумни очиб беради. "Канонирлар" илк турда ўз майдонларида элитага қайтган Ковентри жамоасини қабул қилади. Ўтган мавсумда Чемпионлар лигаси ва Карабао кубоги финалларида мағлуб бўлган Лондон клуби бу сафар бор эътиборини ички биринчиликдаги гегемонликни сақлаб қолишга қаратиши кутилмоқда.

Грандлар ўртасидаги янги рақобат

Манчестер Юнайтед мухлислари учун ҳам хушхабарлар бор. Рубен Аморим билан боғлиқ муваффақиятсиз тажрибадан сўнг, жамоа афсонаси Майкл Каррик бошқарувида барқарорликка эришди. Ўтган мавсумни кучли учликда якунлаган ва Чемпионлар лигаси йўлланмасини қўлга киритган Каррик энди доимий мураббий сифатида фаолият юритади. "Қизил иблислар" янги мавсумни сафарда, чемпионат дебютанти Халл Сити билан ўйин орқали бошлайди.

Манчестер Сити, Ливерпул ва Челси каби жамоаларда ҳам янги тайинланган доимий мураббийлар иш бошлаши мавсумга ўзгача шукуҳ бағишламоқда. Сўнгги йилларда инглиз футболида доминантлик қилган ушбу клублар Арсеналнинг тахтини эгаллаш учун жиддий трансфер кампанияларини режалаштирган. Айниқса, Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед ўртасидаги дерби ўйинлари ҳамда Арсенал ва Ливерпул қарама-қаршилиги турнир жадвалидаги ўринларни белгилаб бериши шубҳасиз.

Мавсумнинг марказий учрашувлари

Тақвимга кўра, мухлисларни бир қатор ҳаяжонли баҳслар кутмоқда. Қуйидаги учрашувлар чемпионлик пойгасида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин:

  • Арсенал – Брайтон (Мавсумнинг дастлабки муҳим синовларидан бири);
  • Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити (Манчестер дербиси);
  • Манчестер Юнайтед – Тоттенхем (Кучли тўртлик учун кураш);
  • Манчестер Юнайтед – Ипсвич Таун.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Премер-лиганинг янги мавсуми қизиқарли кечиши аниқ. Дунёнинг энг кучли лигаси ҳисобланган ушбу мусобақа ўзининг шиддати ва кутилмаган натижалари билан ажралиб туради. Янги мураббийлар тактикаси ва юлдуз футболчиларнинг ҳаракати чемпионат савиясини янада юқори босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, 2026-27 йилги мавсум Арсенал учун ўз мавқеини мустаҳкамлаш, Манчестер клублари ва Ливерпул учун эса йўқотилган тахтни қайтариш мавсуми бўлади. Ҳар бир тур, ҳар бир очко олтин қийматига тенг бўлган ушбу марафон август ойида старт олади.

АнглияПремер-лигаАрсеналМанчестер ЮнайтедФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиЛуис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 14:34Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиНико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиБугун, 14:34Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Бугун, 14:17Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиАнсу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиБугун, 13:58ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?Бугун, 13:53Дани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаДани Олмо Марк Кукуреллани огоҳлантирди: Реал Мадридда уни Ламине Ямал кутмоқдаБугун, 13:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди