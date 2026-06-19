Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчиси

·22·Спорт
Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчиси

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Жахон чемпионати-2026 саралаш босқичи доирасидаги Кабо-Вердега қарши ўйиндан сўнг (0:0) танқидлар остида қолган Родри ҳимоясига чиқди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси жамоа ўйинини секинлаштирганликда айбланган эди, бироқ мураббий бу фикрларга мутлақо қўшилмаслигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, Испаниянинг кутилмаган дуранг натижасидан сўнг мутахассислар ва мухлислар Родри марказда тўпни ҳаддан ташқари кўп ушлаб туриши ва ҳужумларнинг шиддатини пасайтириши ҳақида фикр билдиришган. Де ла Фуенте эса бундай даъволарни асоссиз ва ҳатто ҳақоратли деб ҳисобламоқда.

"Ҳатто 50 фоиз имконияти билан ҳам у энг зўри"

Эл Партидазо де Копе нашрига берган интервюсида мураббий ўз шогирдининг маҳоратига шубҳа қилмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, Родри ҳозирги кунда жаҳон футболида ўз позициясида тенгсиз ҳисобланади ва жамоанинг ўйин тизимида асосий бўғин бўлиб қолаверади.

"Худойим, бундай гапларни қандай айтиш мумкин? Кимдир нима дейишидан қатъи назар, дунёнинг энг яхши футболчиси ҳақида бундай фикр билдиришни мен ҳақорат деб қабул қиламан. Родриго дунёдаги энг кучли ўйинчи ва у ҳатто 50 фоиз спорт формасида бўлганида ҳам бошқа кўплаб ярим ҳимоячилардан анча устун туради", — деди Луис де ла Фуенте.

Мураббийнинг сўзларига кўра, Родри майдонда нафақат жисмоний, балки интеллектуал жиҳатдан ҳам катта ҳажмдаги ишни бажаради. Унинг ўйинни кўра олиш қобилияти, мувозанатни сақлаши ва вазиятларни тўғри баҳолаши Испания терма жамоаси учун "йўлчи юлдуз" вазифасини ўтайди.

Испаниялик футболчиларга нисбатан адолатсиз ёндашув

Шунингдек, стратег испан футболчилари кўпинча хорижлик юлдузларга қараганда қаттиқроқ ва шафқатсизроқ танқид қилинишидан норози бўлди. Унинг фикрича, агар Родри бошқа давлат вакили бўлганида, унинг ҳар бир ҳаракати бундай микроскоп остида текширилмас эди.

"Бошқа жаҳон юлдузлари ҳақида ҳам шундай гапларни айтишга журъат эта олишармиди? Менимча, йўқ. Аммо гап бизнинг футболчилар ҳақида кетганда, одамлар бошқаларга нисбатан ишлатмайдиган танқидларни ҳам аямайди", — дея қўшимча қилди мураббий.

Манчестер Сити таркибида ҳам асосий фигура ҳисобланган Родри сўнгги йилларда ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида кўплаб совринларни қўлга киритди. Унинг ўйин услуби кўп ҳолларда назоратга асосланган бўлиб, бу Испания футбол фалсафасининг ажралмас қисми саналади. Кабо-Верде билан ўйиндаги муваффақиятсизлик эса бутун жамоанинг умумий ҳолати билан боғлиқ бўлиб, буни фақат бир футболчи зиммасига юклаш адолатдан эмаслиги таъкидланмоқда.

РодриИспанияЛуис де ла ФуентеМанчестер СитиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаТрансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаБугун, 15:02Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиНико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиБугун, 14:34Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Бугун, 14:17Англия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиАнглия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиБугун, 14:14Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиАнсу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиБугун, 13:58ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?Бугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди