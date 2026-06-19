Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчиси
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте Жахон чемпионати-2026 саралаш босқичи доирасидаги Кабо-Вердега қарши ўйиндан сўнг (0:0) танқидлар остида қолган Родри ҳимоясига чиқди. Манчестер Сити ярим ҳимоячиси жамоа ўйинини секинлаштирганликда айбланган эди, бироқ мураббий бу фикрларга мутлақо қўшилмаслигини билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Испаниянинг кутилмаган дуранг натижасидан сўнг мутахассислар ва мухлислар Родри марказда тўпни ҳаддан ташқари кўп ушлаб туриши ва ҳужумларнинг шиддатини пасайтириши ҳақида фикр билдиришган. Де ла Фуенте эса бундай даъволарни асоссиз ва ҳатто ҳақоратли деб ҳисобламоқда.
"Ҳатто 50 фоиз имконияти билан ҳам у энг зўри"Эл Партидазо де Копе нашрига берган интервюсида мураббий ўз шогирдининг маҳоратига шубҳа қилмаслигини таъкидлади. Унинг фикрича, Родри ҳозирги кунда жаҳон футболида ўз позициясида тенгсиз ҳисобланади ва жамоанинг ўйин тизимида асосий бўғин бўлиб қолаверади.
"Худойим, бундай гапларни қандай айтиш мумкин? Кимдир нима дейишидан қатъи назар, дунёнинг энг яхши футболчиси ҳақида бундай фикр билдиришни мен ҳақорат деб қабул қиламан. Родриго дунёдаги энг кучли ўйинчи ва у ҳатто 50 фоиз спорт формасида бўлганида ҳам бошқа кўплаб ярим ҳимоячилардан анча устун туради", — деди Луис де ла Фуенте.
Мураббийнинг сўзларига кўра, Родри майдонда нафақат жисмоний, балки интеллектуал жиҳатдан ҳам катта ҳажмдаги ишни бажаради. Унинг ўйинни кўра олиш қобилияти, мувозанатни сақлаши ва вазиятларни тўғри баҳолаши Испания терма жамоаси учун "йўлчи юлдуз" вазифасини ўтайди.
Испаниялик футболчиларга нисбатан адолатсиз ёндашувШунингдек, стратег испан футболчилари кўпинча хорижлик юлдузларга қараганда қаттиқроқ ва шафқатсизроқ танқид қилинишидан норози бўлди. Унинг фикрича, агар Родри бошқа давлат вакили бўлганида, унинг ҳар бир ҳаракати бундай микроскоп остида текширилмас эди.
"Бошқа жаҳон юлдузлари ҳақида ҳам шундай гапларни айтишга журъат эта олишармиди? Менимча, йўқ. Аммо гап бизнинг футболчилар ҳақида кетганда, одамлар бошқаларга нисбатан ишлатмайдиган танқидларни ҳам аямайди", — дея қўшимча қилди мураббий.
Манчестер Сити таркибида ҳам асосий фигура ҳисобланган Родри сўнгги йилларда ҳам клуб, ҳам терма жамоа миқёсида кўплаб совринларни қўлга киритди. Унинг ўйин услуби кўп ҳолларда назоратга асосланган бўлиб, бу Испания футбол фалсафасининг ажралмас қисми саналади. Кабо-Верде билан ўйиндаги муваффақиятсизлик эса бутун жамоанинг умумий ҳолати билан боғлиқ бўлиб, буни фақат бир футболчи зиммасига юклаш адолатдан эмаслиги таъкидланмоқда.
…