Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?

·14·Техно
Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?

Россия Федерацияси Рақамли ривожланиш, алоқа ва оммавий коммуникациялар вазирлиги (Минсифри) мобил қурилмаларнинг ИМEИ кодлари ягона базасини яратиш бўйича янги қонун нормаларига аниқлик киритди. Киберфирибгарликка қарши курашиш бўйича иккинчи чора-тадбирлар пакети доирасида қабул қилинган ушбу ташаббус ижтимоий тармоқларда турли тушунмовчиликлар ва нотўғри талқинларга сабаб бўлган эди. Хусусан, фуқаролар ўз смартфонларини мажбурий тартибда "ҳисобга қўйиши" ҳақидаги хабарлар тарқалган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Вазирлик расмий баёнотига кўра, оддий фойдаланувчилар томонидан қурилмаларни оммавий равишда рўйхатдан ўтказиш талаб этилиши ҳақидаги гап-сўзлар ҳақиқатга тўғри келмайди. ixbt.com маълумотига кўра, ИМEИ базасини шакллантириш жараёни фуқароларнинг бевосита иштирокисиз, автоматлаштирилган тартибда амалга оширилиши кўзда тутилган. Бу эса фойдаланувчилар учун ортиқча бюрократик тўсиқларни юзага келтирмайди.

Маълумотлар қаердан олинади?

ИМEИ кодлари базасини тўлдиришнинг асосий манбалари сифатида алоқа операторлари ва Федерал божхона хизмати белгиланмоқда. Яни, қурилма тармоқда илк бор фаоллашганида операторлар маълумотни базага узатади ёки смартфон мамлакат ҳудудига расмий олиб кирилаётганда божхона органлари томонидан қайд этилади. Ҳозирда ушбу тизимнинг ишлаш механизмлари ва аниқ параметрлари махсус қонуности ҳужжатлари орқали ишлаб чиқилмоқда.

Фақатгина бир ҳолатда фойдаланувчининг шахсан ўзи қурилмани рўйхатдан ўтказиши мумкин: агар смартфон хориждан шахсий фойдаланиш учун сотиб олиб келинган бўлса. Бундай вазиятда ҳам бу мажбурият эмас, балки фойдаланувчининг хоҳишига кўра "Госуслуги" портали орқали амалга ошириладиган ихтиёрий жараён бўлиши айтилмоқда.

Ягона базадан кўзланган мақсад

Минсифри мутахассисларининг тушунтиришича, ушбу чора бир неча стратегик мақсадларни кўзлайди. Биринчидан, бу ноқонуний йўллар билан олиб кирилган (контрабанда) смартфон ва планшетлар савдосига чек қўйишга ёрдам беради. Иккинчидан, жиноятчилар томонидан идентификаторларни ўзгартирган ҳолда (ИМEИ-клонлаш) алоқа воситаларидан фойдаланишининг олдини олади.

Шунингдек, мазкур тизим хавфсизлик масалаларида ҳам муҳим рол ўйнаши таъкидланган. Хусусан, тармоқдаги фаол қурилмалар ҳақидаги аниқ маълумотлар учувчисиз учиш аппаратларидан (БПЛА) ҳимояланиш тизимларини такомиллаштиришда қўлланилади. Бу каби технологик назорат чоралари Ўзбекистонда ҳам бир неча йил аввал жорий этилган бўлиб, мобил қурилмалар бозорини тартибга солишда муҳим воситага айланган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Россиядаги янги тартиб смартфон эгалари учун кундалик ҳаётда қийинчилик туғдирмайди. Аксинча, бу чора кибержиноятчиликка қарши курашиш ва бозорни "кулранг" маҳсулотлардан тозалашга қаратилган тизимли қадамдир.

ИМEИСмартфонРоссияМинсифриТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиUgreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқардиБугун, 15:25ChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаБугун, 14:23NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиNASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиБугун, 13:58Ҳиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиҲиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиБугун, 13:27SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиSpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиБугун, 12:52АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?Бугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди