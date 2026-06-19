Трансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларида
Англия ва Европа футболида трансфер мавзуси ҳамиша қизғин. Жумладан, “Манчестер Сити”нинг испаниялик таян ярим ҳимоячиси Нико Гонсалес ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқала бошлади. У асли “Барселона” академияси (Ла Масия) тарбияланувчиси бўлиб, кейинчалик Португалияга кўчиб ўтган. Оммавий ахборот воситаларида унинг ўйин услубини кўпинча Родрига ўхшатишади (иккиси ҳам испаниялик ва ақлли таянч ярим ҳимоячиси).
Тақдим этилган трансфер маълумотлари ва АПЛдан бўлаётган қизиқишлар жуда ҳақиқатга яқин. Келинг, ушбу потенциал трансфер тафсилотларини тизимли равишда кўриб чиқамиз:
Кўрсаткич
Маълумотлар (Трансфер бозори)
Ёши
24 ёш
Амплуаси
Таянч / Марказий ярим ҳимоячи
Бозор қиймати (Transfermarkt)
45 миллион евро
Шартнома муддати
2029 йилнинг ўрталаригача
Ўтган мавсумдаги статистикаси
41 та ўйин, 2 та гол
АПЛнинг учта клубидан ижара таклифи
Машҳур инсайдер Экрем Конурнинг сўзларига кўра, испаниялик иқтидорга Англия Премьер-лигасининг бир йўла учта клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда:
Ижара шартномаси: Клублар футболчини тўлиқ сотиб олиш эмас, балки таваккалчиликни камайтириш учун бир мавсумга ижарага олиш вариантини кўриб чиқишмоқда.
Сирли даъвогарлар: Ҳозирча Никога харидор бўлаётган АПЛ клубларининг номлари расман ошкор қилинмаяпти, бироқ уларнинг тактик жиҳатдан сифатли ярим ҳимоячига муҳтож жамоалар экани аниқ.
Нима учун у жамоасини ўзгартирмоқчи?
Гонсалес ўтган мавсумда барча турнирларда 41 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, уларнинг аксариятида захирадан ўйинга қўшилган ёки муҳим учрашувларда асосий таркибдаги ўрнини тўлиқ мустаҳкамлай олмаган. 24 ёшли футболчи ўз фаолиятининг энг гуллаган даврида доимий ўйин амалиётига эга бўлишни ва АПЛ каби гранд лигада ўзини кўрсатишни истамоқда.
Футбол таҳлилчиларининг хулосаси:
Нико Гонсалес ўзининг жисмоний бақувватлиги, майдонни кўра олиш қобилияти ва қисқа-узун узатмалардаги аниқлиги билан Англия футболига жуда тез мослашиб кета оладиган профилга эга. Агар “Манчестер Сити” уни ижарага беришга рози бўлса, тез орада туманли альбионда Родри услубида ўйнайдиган яна бир сифатли испаниялик "дирижёр" пайдо бўлиши мумкин.
…