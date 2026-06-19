Трансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларида

·24·Спорт
Трансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларида

Англия ва Европа футболида трансфер мавзуси ҳамиша қизғин. Жумладан, “Манчестер Сити”нинг испаниялик таян ярим ҳимоячиси Нико Гонсалес ёзги трансфер ойнасида жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқала бошлади. У асли “Барселона” академияси (Ла Масия) тарбияланувчиси бўлиб, кейинчалик Португалияга кўчиб ўтган. Оммавий ахборот воситаларида унинг ўйин услубини кўпинча Родрига ўхшатишади (иккиси ҳам испаниялик ва ақлли таянч ярим ҳимоячиси).

Тақдим этилган трансфер маълумотлари ва АПЛдан бўлаётган қизиқишлар жуда ҳақиқатга яқин. Келинг, ушбу потенциал трансфер тафсилотларини тизимли равишда кўриб чиқамиз:

Кўрсаткич

Маълумотлар (Трансфер бозори)

Ёши

24 ёш

Амплуаси

Таянч / Марказий ярим ҳимоячи

Бозор қиймати (Transfermarkt)

45 миллион евро

Шартнома муддати

2029 йилнинг ўрталаригача

Ўтган мавсумдаги статистикаси

41 та ўйин, 2 та гол

АПЛнинг учта клубидан ижара таклифи

Машҳур инсайдер Экрем Конурнинг сўзларига кўра, испаниялик иқтидорга Англия Премьер-лигасининг бир йўла учта клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда:

  • Ижара шартномаси: Клублар футболчини тўлиқ сотиб олиш эмас, балки таваккалчиликни камайтириш учун бир мавсумга ижарага олиш вариантини кўриб чиқишмоқда.

  • Сирли даъвогарлар: Ҳозирча Никога харидор бўлаётган АПЛ клубларининг номлари расман ошкор қилинмаяпти, бироқ уларнинг тактик жиҳатдан сифатли ярим ҳимоячига муҳтож жамоалар экани аниқ.

Нима учун у жамоасини ўзгартирмоқчи?

Гонсалес ўтган мавсумда барча турнирларда 41 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, уларнинг аксариятида захирадан ўйинга қўшилган ёки муҳим учрашувларда асосий таркибдаги ўрнини тўлиқ мустаҳкамлай олмаган. 24 ёшли футболчи ўз фаолиятининг энг гуллаган даврида доимий ўйин амалиётига эга бўлишни ва АПЛ каби гранд лигада ўзини кўрсатишни истамоқда.

Футбол таҳлилчиларининг хулосаси:

Нико Гонсалес ўзининг жисмоний бақувватлиги, майдонни кўра олиш қобилияти ва қисқа-узун узатмалардаги аниқлиги билан Англия футболига жуда тез мослашиб кета оладиган профилга эга. Агар “Манчестер Сити” уни ижарага беришга рози бўлса, тез орада туманли альбионда Родри услубида ўйнайдиган яна бир сифатли испаниялик "дирижёр" пайдо бўлиши мумкин.

Нико ГонсалесМанчестер СитиБарселонаРодриПремьер-Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!Бугун, 15:20Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиЛуис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 14:34Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиНико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиБугун, 14:34Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Бугун, 14:17Англия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиАнглия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиБугун, 14:14Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиАнсу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди