Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчи

·30·Спорт
Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчи

Испания терма жамоаси ва Билбао клубининг юлдуз ҳужумчиси Нико Виллиаms ўзининг келажаги борасидаги барча миш-мишларга чек қўйди. Ўтган ёзги трансфер ойнасида Барселона клубининг асосий нишонига айланган футболчи ўзининг қадрдон жамоаси Athletic Club билан фаолиятининг охиригача қолишни исташини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда 2026-йилги Жаҳон чемпионати саралаш ўйинлари доирасида Испания терма жамоаси қароргоҳида бўлиб турган Виллиаms ўзининг содиқлигини яна бир бор тасдиқлади. Ўтган ёзда клуб билан шартномасини 2035-йилга қадар узайтирганига қарамай, у Билбаода узоқроқ қолишга, ҳатто бутун фаолиятини айнан шу жамоада ўтказишга тайёрлигини билдирди.

Содиқлик ва миннатдорчилик рамзи

Нико Виллиаms Кадена Сер нашрининг Эл Ларгуеро дастурига берган интервюсида ўзининг клубга бўлган меҳри ҳақида очиқ гапирди. Унинг таъкидлашича, асосий мақсади — оғир дамларда уни қўллаб-қувватлаган мухлисларга миннатдорчилик билдиришдир. Футболчи ўзини Билбаода жуда қулай ҳис қилаётганини ва агар раҳбарият қаршилик қилмаса, жамоани ҳеч қачон тарк этмаслигини айтди.

"Мен Athletic Clubда ўзимни жуда бахтли ҳис қиляпман. Мухлислар менга берган меҳрни майдондаги ўйиним билан қайтаришни истайман. Агар имконим бўлса, ҳозироқ умрбод шартномага имзо чеккан бўлардим. Футболда ҳамма нарса бўлиши мумкин, лекин менинг шахсий хоҳишим — фаолиятим якунигача шу ерда қолиш", — дея таъкидлади 22 ёшли вингер.

Жароҳатлар ва тикланиш жараёни

Жорий мавсум Нико Виллиаms учун анча мураккаб кечмоқда. Узоқ вақт давомида остеитис пубис (қовуқ суяги яллиғланиши) жароҳатидан азият чеккан футболчи Европа мусобақаларининг муҳим баҳсларини ўтказиб юборишга мажбур бўлди. Шунингдек, мушакларидаги муаммолар сабабли у Испания чемпионатининг Эспанёл, Селта Виго ва Реал Мадридга қарши ўйинларида ҳам иштирок эта олмади.

Виллиаmsнинг сўзларига кўра, бундай жароҳатлар футболчини руҳан чарчатади. "Пубалгия — жуда асабга тегувчи жароҳат. Бир куни ўзингни яхши ҳис қилсанг, эртаси куни яна оғриқлар қайтади. Ҳозирда бу муаммо ортда қолди, аммо мушаклардаги чарчоқ сабабли эҳтиёткорликни сақлаб қолишим керак", — дейди у.

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте футболчининг ҳолатини тўлиқ тушуниб, унга ишонч билдиришда давом этмоқда. Мураббий Виллиаmsга ўйин ритмини тиклаб олиши учун терма жамоа сафида етарли дақиқалар ажратмоқда. Бу эса футболчининг ҳам клуб, ҳам миллий жамоа сафида аввалги спорт формасига қайтиши учун жуда муҳимдир.

Нико Виллиаmsнинг ушбу баёноти Барселона ва бошқа Европа грандлари учун кутилмаган зарба бўлди. Басклар клубининг анъаналарига кўра, жамоада асосан маҳаллий тарбияланувчилар тўп суради ва Виллиаmsнинг бу қарори клубнинг ички муҳити қанчалик кучли эканлигини яна бир бор исботламоқда.

Нико ВиллиаmsAthletic ClubБарселонаТрансферИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаТрансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаБугун, 15:02Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиЛуис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 14:34Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Бугун, 14:17Англия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиАнглия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиБугун, 14:14Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиАнсу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиБугун, 13:58ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?ЖЧ-2026даги машмаша: Канада ва Қатар мураббийлари ўртасида нима юз берди?Бугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди