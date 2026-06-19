Тезкор операция: 5 кг гиёҳванд моддаларни яшириб келган шахс ушланди

·0·Жамият
Тезкор операция: 5 кг гиёҳванд моддаларни яшириб келган шахс ушланди

Тошкент вилоятида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан йирик миқдордаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига чек қўйиш бўйича муваффақиятли махсус операция ўтказилди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва божхона органлари ходимларининг ҳамкорликдаги тезкор ҳаракатлари натижасида узоқ вақтдан буён одил судловдан қочиб юрган шахс қўлга олинди.

Қидирувдаги шахснинг Бекободда тутилиш тафсилотлари

Тезкор тадбир Тошкент вилоятининг Бекобод шаҳрида ташкил этилди. Унда 2025 йилдан буён тергов органларидан яшириниб, расмий қидирувда бўлган 1992 йилда туғилган маҳаллий фуқаронинг яширинган жойи аниқланди ва у зарарсизлантирилди.

Хонадондаги хуфиёна омборхона: Наркотиклар қаерга яширилган эди?

Қўлга олинган шахс ижарада яшаб келган хонадон ўрнатилган тартибда ва холис гувоҳлар иштирокида тинтув қилинганда, уйнинг энг кутилмаган жойларидан қуйидаги ашёвий далиллар топилди:

  • Музлатгич ичидан: 151 грамм «афюн» гиёҳвандлик моддаси;

  • Ҳожатхона шахтаси ичидан: 4 килограмм 971 грамм оғирликдаги «гашиш» моддаси.

Дастлабки суриштирув маълумотларига кўра, ушбу заҳри қотиллар Ўзбекистон ҳудудига қўшни давлатдан айланма йўллар — контрабанда орқали олиб кирилган.

Қонун устуворлиги: Жиноят иши ва эҳтиёт чораси

Мазкур ҳолат юзасидан ушланган фуқарога нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди:

Жиноий жавобгарлик:

Гумонланувчига нисбатан Жиноят кодексининг 246-моддаси (Контрабанда) ва 273-моддаси (Гиёҳвандлик воситаларини ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш) билан айблов эълон қилинган. Тергов манфаатларини кўзлаб, ушбу шахсга нисбатан «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилди.

Ижтимоий шарҳ ва огоҳлантириш:

Гиёҳвандлик моддаларининг ноқонуний савдоси ва контрабандаси нафақат қонунбузарлик, балки миллат генофонди ҳамда жамият хавфсизлигига таҳдид солувчи мудҳиш жиноятдир. Бу каби тезкор тадбирлар мамлакатимизда Наркотрафикка қарши кураш муросасиз ва узлуксиз давом этаётганини кўрсатади. Қонунбузарлик учун жазо муқаррардир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сергелида пневматик қуролларнинг ноқонуний савдо занжири фош этилдиСергелида пневматик қуролларнинг ноқонуний савдо занжири фош этилдиБугун, 13:26ИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилдиИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилдиБугун, 12:57Ўзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиЎзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиБугун, 08:36Навоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиНавоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиБугун, 02:262 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )2 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )Кеча, 17:15Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Стадионда таъсирли лаҳза: колумбиялик мухлислар ўзбекистонлик болакайни овутди (видео) Кеча, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда