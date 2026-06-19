Тезкор операция: 5 кг гиёҳванд моддаларни яшириб келган шахс ушланди
Тошкент вилоятида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан йирик миқдордаги гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмасига чек қўйиш бўйича муваффақиятли махсус операция ўтказилди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва божхона органлари ходимларининг ҳамкорликдаги тезкор ҳаракатлари натижасида узоқ вақтдан буён одил судловдан қочиб юрган шахс қўлга олинди.
Қидирувдаги шахснинг Бекободда тутилиш тафсилотлари
Тезкор тадбир Тошкент вилоятининг Бекобод шаҳрида ташкил этилди. Унда 2025 йилдан буён тергов органларидан яшириниб, расмий қидирувда бўлган 1992 йилда туғилган маҳаллий фуқаронинг яширинган жойи аниқланди ва у зарарсизлантирилди.
Хонадондаги хуфиёна омборхона: Наркотиклар қаерга яширилган эди?
Қўлга олинган шахс ижарада яшаб келган хонадон ўрнатилган тартибда ва холис гувоҳлар иштирокида тинтув қилинганда, уйнинг энг кутилмаган жойларидан қуйидаги ашёвий далиллар топилди:
Музлатгич ичидан: 151 грамм «афюн» гиёҳвандлик моддаси;
Ҳожатхона шахтаси ичидан: 4 килограмм 971 грамм оғирликдаги «гашиш» моддаси.
Дастлабки суриштирув маълумотларига кўра, ушбу заҳри қотиллар Ўзбекистон ҳудудига қўшни давлатдан айланма йўллар — контрабанда орқали олиб кирилган.
Қонун устуворлиги: Жиноят иши ва эҳтиёт чораси
Мазкур ҳолат юзасидан ушланган фуқарога нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят иши қўзғатилди:
Жиноий жавобгарлик:
Гумонланувчига нисбатан Жиноят кодексининг 246-моддаси (Контрабанда) ва 273-моддаси (Гиёҳвандлик воситаларини ўтказиш мақсадини кўзлаб қонунга хилоф равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш ва бошқа ҳаракатлар қилиш, шунингдек уларни қонунга хилоф равишда ўтказиш) билан айблов эълон қилинган. Тергов манфаатларини кўзлаб, ушбу шахсга нисбатан «қамоққа олиш» тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилди.
Ижтимоий шарҳ ва огоҳлантириш:
Гиёҳвандлик моддаларининг ноқонуний савдоси ва контрабандаси нафақат қонунбузарлик, балки миллат генофонди ҳамда жамият хавфсизлигига таҳдид солувчи мудҳиш жиноятдир. Бу каби тезкор тадбирлар мамлакатимизда Наркотрафикка қарши кураш муросасиз ва узлуксиз давом этаётганини кўрсатади. Қонунбузарлик учун жазо муқаррардир.
…