Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!
Ўзбекистон футболи тарихида мисли кўрилмаган воқелик давом этмоқда. Нуфузли TransferRoom платформаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган, ташкилот ҳисоб-китоби бўйича энг қиммат трансфер суммасига эга марказий ҳимоячилар рейтингини эълон қилди. Қувонарлиси, миллий терма жамоамиз ва «Манчестер Сити» клуби вакили Абдуқодир Ҳусанов дунёнинг энг сара юлдузларини ортда қолдириб, кучли бешликдан жой олди!
Атиги 22 ёшда бўлишига қарамай, инглиз гранди сафида ишончли ўйинлар кўрсатаётган Ҳусановнинг айни пайтдаги бозор қиймати даҳшатли 62,2 миллион еврони ташкил қилмоқда.
ЖЧ-2026нинг энг қиммат 10 марказий ҳимоячиси:
Эътиборли жиҳати, кучли ўнликдан «Манчестер Сити»нинг нақ уч нафар вакили (Гехи, Ҳусанов, Диаш) жой олган бўлиб, бу клубнинг мудофаа чизиғи нақадар қимматбаҳо ва сифатли эканидан далолат беради.
Ўрин
Футболчи
Терма жамоаси
Клуби
Трансфер қиймати
1
Пау Кубарси (19 ёш)
Испания
«Барселона»
118 млн €
2
Вильям Салиба
Франция
«Арсенал»
90,5 млн €
3
Марк Гехи
Англия
«Манчестер Сити»
84,6 млн €
4
Виллиан Пачо
Эквадор
ПСЖ
69,5 млн €
5
Абдуқодир Ҳусанов (22 ёш)
Ўзбекистон
«Манчестер Сити»
62,2 млн €
6
Лука Вушкович
Хорватия
«Тоттенхэм»
59,8 млн €
7
Рубен Диаш
Португалия
«Манчестер Сити»
57,7 млн €
8
Габриэл Магаляйнс
Бразилия
«Арсенал»
56,8 млн €
9
Дайо Упамекано
Франция
«Бавария»
56,1 млн €
10
Эрик Гарсия
Испания
«Барселона»
55 млн €
Миллий жамоамизнинг Мундиалдаги тарихий йўли
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор футбол бўйича жаҳон чемпионатининг финал босқичига йўлланма олди.
Вакилларимиз «K» гуруҳидаги дебют баҳсида кучли Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушиб, шиддатли курашда 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди. Бироқ олдинда гуруҳдан чиқиш имкониятини сақлаб қолувчи яна иккита муҳим беллашув турибди. Ҳамюртларимиз навбатдаги ўйинларда ушбу рейтингда 7-ўринни эгаллаб турган Рубен Диаш етакчилигидаги Португалия ҳамда Конго Демократик Республикаси терма жамоалари билан куч синашадилар.
Абдуқодир Ҳусановнинг бундай юқори эътироф этилиши нафақат футболчининг ўзига, балки бутун терма жамоамизга Жаҳон чемпионати ўйинларида қўшимча куч ва катта ишонч бағишлаши шубҳасиз!
…