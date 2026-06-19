Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!

·0·Спорт
Ҳусанов ЖЧ-2026нинг энг қиммат марказий ҳимоячилари Топ-5лигида!

Ўзбекистон футболи тарихида мисли кўрилмаган воқелик давом этмоқда. Нуфузли TransferRoom платформаси 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этаётган, ташкилот ҳисоб-китоби бўйича энг қиммат трансфер суммасига эга марказий ҳимоячилар рейтингини эълон қилди. Қувонарлиси, миллий терма жамоамиз ва «Манчестер Сити» клуби вакили Абдуқодир Ҳусанов дунёнинг энг сара юлдузларини ортда қолдириб, кучли бешликдан жой олди!

Атиги 22 ёшда бўлишига қарамай, инглиз гранди сафида ишончли ўйинлар кўрсатаётган Ҳусановнинг айни пайтдаги бозор қиймати даҳшатли 62,2 миллион еврони ташкил қилмоқда.

ЖЧ-2026нинг энг қиммат 10 марказий ҳимоячиси:

Эътиборли жиҳати, кучли ўнликдан «Манчестер Сити»нинг нақ уч нафар вакили (Гехи, Ҳусанов, Диаш) жой олган бўлиб, бу клубнинг мудофаа чизиғи нақадар қимматбаҳо ва сифатли эканидан далолат беради.

Ўрин

Футболчи

Терма жамоаси

Клуби

Трансфер қиймати

1

Пау Кубарси (19 ёш)

Испания

«Барселона»

118 млн €

2

Вильям Салиба

Франция

«Арсенал»

90,5 млн €

3

Марк Гехи

Англия

«Манчестер Сити»

84,6 млн €

4

Виллиан Пачо

Эквадор

ПСЖ

69,5 млн €

5

Абдуқодир Ҳусанов (22 ёш)

Ўзбекистон

«Манчестер Сити»

62,2 млн €

6

Лука Вушкович

Хорватия

«Тоттенхэм»

59,8 млн €

7

Рубен Диаш

Португалия

«Манчестер Сити»

57,7 млн €

8

Габриэл Магаляйнс

Бразилия

«Арсенал»

56,8 млн €

9

Дайо Упамекано

Франция

«Бавария»

56,1 млн €

10

Эрик Гарсия

Испания

«Барселона»

55 млн €

Миллий жамоамизнинг Мундиалдаги тарихий йўли

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ўз тарихида илк бор футбол бўйича жаҳон чемпионатининг финал босқичига йўлланма олди.

Вакилларимиз «K» гуруҳидаги дебют баҳсида кучли Колумбия терма жамоасига қарши майдонга тушиб, шиддатли курашда 1:3 ҳисобида имкониятни бой беришди. Бироқ олдинда гуруҳдан чиқиш имкониятини сақлаб қолувчи яна иккита муҳим беллашув турибди. Ҳамюртларимиз навбатдаги ўйинларда ушбу рейтингда 7-ўринни эгаллаб турган Рубен Диаш етакчилигидаги Португалия ҳамда Конго Демократик Республикаси терма жамоалари билан куч синашадилар.

Абдуқодир Ҳусановнинг бундай юқори эътироф этилиши нафақат футболчининг ўзига, балки бутун терма жамоамизга Жаҳон чемпионати ўйинларида қўшимча куч ва катта ишонч бағишлаши шубҳасиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаТрансфер миш-мишлари: Нико Гонсалес АПЛ клублари радарларидаБугун, 15:02Луис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиЛуис де ла Фуенте Родри ҳақидаги танқидларга жавоб қайтарди: У дунёнинг энг яхши футболчисиБугун, 14:34Нико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиНико Виллиаms Барселона қизиқишига қарамай Athletic Club билан умрбод шартнома тузмоқчиБугун, 14:34Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Тарихий натижа: Кюрасао терма жамоаси Гиннесснинг рекордлар китобига кирди!Бугун, 14:17Англия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиАнглия Премер-лигаси 2026-27 йилги мавсум тақвими эълон қилиндиБугун, 14:14Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиАнсу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошладиБугун, 13:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди