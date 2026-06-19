Ансу Фати кутилмаган қадам ташлади: Барселона собиқ юлдузи мусиқий карьерасини бошлади
Ҳозирда Монако сафида тўп сураётган Барселона клуби тарбияланувчиси Ансу Фати футбол оламини ҳайратда қолдириб, профессионал мусиқа оламига қадам қўйди. 23 ёшли ҳужумчи ўзининг дебют сингли бўлмиш "Сеа комо сеа" таронасини расман тақдим этди. Бу билан у Ла Масиа академияси битирувчилари орасида биринчи бўлиб мустақил тижорий трек чиқарган футболчига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, Фати ушбу лойиҳа учун Sony Мусик шоъба корхонаси ҳисобланган Мусик Брокерс компанияси билан глобал дистрибюторлик шартномасини имзолаган. Икки дақиқа-ю ўн беш сония давом этадиган трек Афроbeats, реггаэтон ва Амапиано ритмларини ўзида мужассам этган. Бу шунчаки вақтинчалик қизиқиш эмас, балки футболчининг узоқ йиллик меҳнати маҳсулидир.
Жароҳатдан санъатга қадар бўлган йўлМаълум бўлишича, Ансу Фатининг мусиқага бўлган қизиқиши 2020-йилда олган оғир тиззасидаги жароҳатидан сўнг, узоқ давом этган реабилитация жараёнида шаклланган. Футболчи Ницца шаҳридаги профессионал овоз ёзиш студияларида таниқли продюсер Гамбиноалапрод ҳамда Франция терма жамоасининг собиқ аъзоси Паул Погба билан бирга яширинча ишлаган.
Лойиҳа раҳбарияти ушбу ташаббусни шунчаки реклама трюки эмаслигини таъкидламоқда. Мусик Брокерс бош директори Федерико Ссиалабба сўзларига кўра, Фати "қўшиқ айтадиган футболчи" стереотипига тушмайди. Аксинча, у йиллар давомида вокал қобилияти ва қўшиқ ёзиш маҳоратини хусусий машғулотларда чархлаб келган чинакам санъаткор сифатида намоён бўлмоқда.
Замонавий футболда юлдузларнинг мусиқага қизиқиши янгилик эмас. Аввалроқ Барселона дарвозабони Жосе Пинто муваффақиятли продюсерлик карьерасини қурган эди, Мемпҳис Депай ва Неймар каби юлдузлар эса миллионлаб стримларни тўплашга улгурган. Фатининг қўшиғи лирик жиҳатдан романтик қатъият ва ғалаба қозонишга бўлган иштиёқ ҳақида бўлиб, бу футболчининг майдондаги интилишларини ҳам акс эттиради.
Монако билан янги шартномаМусиқий дебютига қарамай, Ансу Фати асосий эътиборини яна профессионал футболга қаратишга тайёрланмоқда. У Франция чемпионатининг ўтган мавсумида муваффақиятли иштирок этиб, 25 та ўйинда 11 та гол уришга муваффақ бўлди. Бу натижа клуб раҳбариятида ижобий таассурот қолдирди.
Сўнгги маълумотларга кўра, Монако жамоаси ҳужумчининг ижара ҳуқуқини доимийга ўтказиш учун Барселона билан 11 миллион евролик келишувга эришган. Эндиликда футболчи мавсумолди тайёргарлик жараёнида ўзининг икки хил профессионал карьерасини — футбол ва мусиқани қандай қилиб мувозанатда сақлашини амалда исботлаши керак бўлади.
…