Чўкаётган дўстини қутқариш учун сувга сакраган 8 ёшли болани кўпчилик қидиришмоқда
Россиянинг Ингушетия Республикасида 8 ёшли Хизр Дербичев 15 июнь куни ғойиб бўлди. Маълумотларга кўра, у дарёда хавф остида қолган дўстини қутқариш мақсадида сувга сакраган.
Дўсти Адам дарё оқимида қолган пайтда дарахт илдизларига ёпишиб омон қолишга муваффақ бўлган, бироқ Хизр кучли оқимга дош беролмай сув билан оқиб кетган. Ҳодиса гувоҳи бўлган яна бир бола дарҳол ёрдам сўраш учун югурган. Кейинчалик Адам қутқарилган, аммо Хизрни топишнинг имкони бўлмаган.
Қидирув-қутқарув ишлари аллақачон бешинчи кундирки давом этмоқда. Ушбу жараёнга Шимолий Кавказ ҳудудидан минглаб қутқарувчилар ва кўнгиллилар жалб қилинган.
Кучли ёмғирлар сабабли дарёда сув сатҳи кўтарилиб, оқим тезлашгани қидирув ишларини янада қийинлаштирмоқда. Шунга қарамай, мутасаддилар ва кўнгиллилар Хизрни излашни тўхтатмаган.
…