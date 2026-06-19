Чўкаётган дўстини қутқариш учун сувга сакраган 8 ёшли болани кўпчилик қидиришмоқда

·21·Жамият
Чўкаётган дўстини қутқариш учун сувга сакраган 8 ёшли болани кўпчилик қидиришмоқда

Россиянинг Ингушетия Республикасида 8 ёшли Хизр Дербичев 15 июнь куни ғойиб бўлди. Маълумотларга кўра, у дарёда хавф остида қолган дўстини қутқариш мақсадида сувга сакраган.

Дўсти Адам дарё оқимида қолган пайтда дарахт илдизларига ёпишиб омон қолишга муваффақ бўлган, бироқ Хизр кучли оқимга дош беролмай сув билан оқиб кетган. Ҳодиса гувоҳи бўлган яна бир бола дарҳол ёрдам сўраш учун югурган. Кейинчалик Адам қутқарилган, аммо Хизрни топишнинг имкони бўлмаган.

Қидирув-қутқарув ишлари аллақачон бешинчи кундирки давом этмоқда. Ушбу жараёнга Шимолий Кавказ ҳудудидан минглаб қутқарувчилар ва кўнгиллилар жалб қилинган.

Кучли ёмғирлар сабабли дарёда сув сатҳи кўтарилиб, оқим тезлашгани қидирув ишларини янада қийинлаштирмоқда. Шунга қарамай, мутасаддилар ва кўнгиллилар Хизрни излашни тўхтатмаган.


ИнгушияРоссияХизр ДербичевAdam
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тезкор операция: 5 кг гиёҳванд моддаларни яшириб келган шахс ушландиТезкор операция: 5 кг гиёҳванд моддаларни яшириб келган шахс ушландиБугун, 15:35Сергелида пневматик қуролларнинг ноқонуний савдо занжири фош этилдиСергелида пневматик қуролларнинг ноқонуний савдо занжири фош этилдиБугун, 13:26ИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилдиИИВ тизимида янгилик: Ходимларнинг ножўя ҳаракатини очувчи бот ишга туширилдиБугун, 12:57Ўзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиЎзбекистонда коррупцияга қўл урганлар учун умрбод чекловлар жорий этилдиБугун, 08:36Навоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиНавоийда рулда ухлаб қолиш аянчли фожиа билан якунландиБугун, 02:262 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )2 минг сўмлик пулни йиртиб рақсга тушган эркак кенг жамоатчиликнинг эътиборини тортди (видео )Кеча, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда