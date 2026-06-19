Ugreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқарди
Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири саналган Ugreen компанияси ўзининг янги, 25 ватт қувватга эга магнитли сиmsиз қувватлаш қурилмасини расман тақдим этди. Мазкур гаджет нафақат замонавий iPhone смартфонлари, балки машҳур Android брендлари ва сиmsиз қулоқчинлар учун ҳам мўлжаллангани билан эътиборга моликдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма ихчам дизайни билан ажралиб туради: унинг корпуси қалинлиги бор-йўғи 10,3 мм, оғирлиги эса тахминан 83 граммни ташкил этади. Ихчамлигига қарамай, у юқори унумдорликни вада қилмоқда. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, ушбу аксессуар ҳали бозорга чиқмаган iPhone 17 Pro Max моделини ҳам 30 дақиқа ичида 50 фоизгача қувватлантириш имкониятига эга.
Техник имкониятлар ва хавфсизлик тизимиҚурилманинг асосий устунлиги унинг кучли магнит тизимидир. Конструкцияда Н48Ҳ русумли магнитдан фойдаланилган бўлиб, у 8Н гача бўлган тортишиш кучини таъминлайди. Бу эса смартфон қувватлагич устида мустаҳкам туришини ва қувват узатиш жараёни узилиб қолмаслигини кафолатлайди. Шунингдек, Apple фойдаланувчилари учун iOS тизимидаги махсус қувватлаш анимацияси ҳам қўллаб-қувватланади.
Қизиб кетишнинг олдини олиш мақсадида Ugreen муҳандислари Термал Гуард тизимини жорий этишган. Ушбу тизим алюминий қотишмасидан тайёрланган кўп қатламли тузилма ва махсус магнит элементлар ёрдамида иссиқликни самарали тарқатади. Хавфсизликни таъминлаш учун қурилма смартфон қуввати 80 фоизга етганда автоматик равишда кам қувватли режимга ўтади, бу эса аккумулятор хизмат муддатини узайтиришга хизмат қилади.
Мослашувчанлик ва нархУшбу қувватлагич кенг турдаги қурилмалар билан мос келади. Улар орасида қуйидагилар бор:
- iPhone 12 сериясидан бошлаб барча янги моделлар;
- Apple AirPods сиmsиз қулоқчинлари;
- Xiaomi ва Samsung компанияларининг магнитли қувватлашни қўллаб-қувватловчи қулоқчинлари.
Ўзбекистон бозорида ҳам Ugreen бренди маҳсулотлари кенг оммалашганини ҳисобга олсак, тез орада ушбу ҳамёнбоп ва сифатли аксессуар маҳаллий дўконлар пештахталарида пайдо бўлишини кутиш мумкин. Бу айниқса оригинал Apple аксессуарларига нисбатан арзонроқ ва сифатли муқобил қидираётган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлади.
…