Ugreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқарди

·0·Техно
Ugreen компанияси iPhone ва Android қурилмалар учун янги магнитли қувватлагич чиқарди

Аксессуарлар ишлаб чиқариш бўйича дунёдаги етакчи брендлардан бири саналган Ugreen компанияси ўзининг янги, 25 ватт қувватга эга магнитли сиmsиз қувватлаш қурилмасини расман тақдим этди. Мазкур гаджет нафақат замонавий iPhone смартфонлари, балки машҳур Android брендлари ва сиmsиз қулоқчинлар учун ҳам мўлжаллангани билан эътиборга моликдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма ихчам дизайни билан ажралиб туради: унинг корпуси қалинлиги бор-йўғи 10,3 мм, оғирлиги эса тахминан 83 граммни ташкил этади. Ихчамлигига қарамай, у юқори унумдорликни вада қилмоқда. Ишлаб чиқарувчининг маълумотига кўра, ушбу аксессуар ҳали бозорга чиқмаган iPhone 17 Pro Max моделини ҳам 30 дақиқа ичида 50 фоизгача қувватлантириш имкониятига эга.

Техник имкониятлар ва хавфсизлик тизими

Қурилманинг асосий устунлиги унинг кучли магнит тизимидир. Конструкцияда Н48Ҳ русумли магнитдан фойдаланилган бўлиб, у 8Н гача бўлган тортишиш кучини таъминлайди. Бу эса смартфон қувватлагич устида мустаҳкам туришини ва қувват узатиш жараёни узилиб қолмаслигини кафолатлайди. Шунингдек, Apple фойдаланувчилари учун iOS тизимидаги махсус қувватлаш анимацияси ҳам қўллаб-қувватланади.

Қизиб кетишнинг олдини олиш мақсадида Ugreen муҳандислари Термал Гуард тизимини жорий этишган. Ушбу тизим алюминий қотишмасидан тайёрланган кўп қатламли тузилма ва махсус магнит элементлар ёрдамида иссиқликни самарали тарқатади. Хавфсизликни таъминлаш учун қурилма смартфон қуввати 80 фоизга етганда автоматик равишда кам қувватли режимга ўтади, бу эса аккумулятор хизмат муддатини узайтиришга хизмат қилади.

Мослашувчанлик ва нарх

Ушбу қувватлагич кенг турдаги қурилмалар билан мос келади. Улар орасида қуйидагилар бор:

  • iPhone 12 сериясидан бошлаб барча янги моделлар;
  • Apple AirPods сиmsиз қулоқчинлари;
  • Xiaomi ва Samsung компанияларининг магнитли қувватлашни қўллаб-қувватловчи қулоқчинлари.
Тўплам таркибида 1,5 метр узунликдаги, чидамлилиги оширилган нейлон ўрилган кабел ҳам мавжуд. Бу фойдаланувчига қувватлаш вақтида смартфондан бемалол фойдаланиш имконини беради. ixbt.com сайтининг хабар беришича, янги маҳсулотнинг Хитой бозоридаги нархи тахминан 139 юан ёки 20 АҚШ доллари атрофида этиб белгиланган.

Ўзбекистон бозорида ҳам Ugreen бренди маҳсулотлари кенг оммалашганини ҳисобга олсак, тез орада ушбу ҳамёнбоп ва сифатли аксессуар маҳаллий дўконлар пештахталарида пайдо бўлишини кутиш мумкин. Бу айниқса оригинал Apple аксессуарларига нисбатан арзонроқ ва сифатли муқобил қидираётган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлади.

UgreeniPhoneSamsungXiaomiТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Россияда ИМEИ базаси яратилиши: Фуқаролар телефонларини рўйхатдан ўтказиши шартми?Бугун, 14:50ChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаChatGPT хавфсизлик тизимидаги нуқсон: Сунъий интеллект кутилмаган контент яратмоқдаБугун, 14:23NASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиNASA ва Relativity Space Марсни ўрганиш бўйича тарихий шартнома имзоладиБугун, 13:58Ҳиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиҲиндистонда Telegram блокланди: 150 миллион фойдаланувчи алоқасиз қолдиБугун, 13:27SpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиSpaceX ЕИнинг янги режалари Украинадаги сунъий йўлдош алоқасига хавф солишидан огоҳлантирдиБугун, 12:52АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?АҚШ ва ASML ўртасида махфий низо: Хитой энг илғор чипларни ишлаб чиқаришни бошладими?Бугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди