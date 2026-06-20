Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчи

·21·Спорт
Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчи

Лондоннинг Тоттенхем клуби ёзги трансфер бозорида фаоллик кўрсатиб, Вест Хем ярим ҳимоячиси Матеус Фернандесни ўз сафига қўшиб олишга жуда яқин турибди. Роберто Де Зерби бошқарувидаги жамоа ушбу трансфер пойгасида ўзининг азалий рақиби Манчестер Юнайтедни ортда қолдиришни мақсад қилган. Вест Хемнинг қуйи лигага тушиб кетиши ортидан 21 ёшли португалиялик иқтидор эгаси юқори дивизионда қолишни истамоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур трансфер эксперти Маттео Моретто берган маълумотларга кўра, Тоттенхем ёш ярим ҳимоячи билан шахсий шартнома шартларини келишиб олишга деярли муваффақ бўлган. Гарчи Вест Хем ўтган мавсумда омадсиз иштирок этган бўлса-да, Фернандес Англия Премер-лигасининг энг ёрқин ёш юлдузларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Ҳозирда клублар ўртасидаги расмий музокаралар бошланиши кутилмоқда.

Ярим ҳимоядаги катта ислоҳотлар

Тоттенхем раҳбарияти жамоа таркибини тубдан янгилашни мақсад қилган. Матеус Фернандесдан ташқари, клуб Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Сандро Тонали учун ҳам кураш олиб бормоқда. Агар Лондон клуби ҳар икки футболчини ҳам қўлга киритса, бу Де Зерби жамоасининг келгуси мавсумдаги амбицияларидан жиддий дарак беради. Тоттенхем аллақачон Энди Робертсон, Жан Паул ван Ҳекке ва Маркос Сенеси каби футболчилар билан таркибни кучайтириб улгурган.

Матеус Фернандес ўтган мавсумда Вест Хем сафида барча мусобақаларда 39 та ўйинда майдонга тушиб, 5 та гол ва 5 та голли узатмага муаллифлик қилди. Унинг майдондаги техник маҳорати ва ҳимоядаги фаоллиги Роберто Де Зерби тизими учун жуда мос келиши айтилмоқда. Футболчи Чемпионшипда ўйнашни истамаётгани сабабли, Лондоннинг бошқа бир клубига ўтишга мойиллик билдирмоқда.

Манчестер Юнайтеднинг режаларига зарба

Goal.com нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед Фернандесни узоқ вақтдан бери асосий мақсадларидан бири сифатида кўриб келаётган эди. Олд Траффорд раҳбарияти Орельен Чуамени ва Эллиот Андерсон трансферлари амалга ошмагач, бор эътиборини португалиялик иқтидорга қаратган. Фернандеснинг ўзи ҳам терма жамоадаги шериги Бруно Фернандес билан бир клубда тўп тепиш истагида бўлгани айтилмоқда.

Бироқ Тоттенхемнинг тезкор ҳаракатлари Манчестер Юнайтедни қийин аҳволга солиб қўйди. Эндиликда "қизил иблислар" ё Тоттенхем таклиф қилаётган шартларни яхшилаши, ёки ўзининг асосий нишонларидан бирини рақибига бой бериши керак бўлади. Фернандес 2025-йилда Саутгемптондан 40 миллион фунт эвазига Вест Хемга ўтган эди ва унинг амалдаги шартномаси 2030-йилгача мўлжалланган.

Ушбу трансфер амалга ошса, Тоттенхем нафақат таркибни кучайтиради, балки трансфер бозорида топ-клублар билан рақобатлаша олишини яна бир бор исботлайди. Яқин кунларда клублар ўртасидаги молиявий келишув тафсилотлари очиқланиши кутилмоқда.

ТоттенхемМанчестер ЮнайтедМатеус ФернандесТрансферларАнглия Премер-лигаси
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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