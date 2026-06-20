Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёр
Англиянинг Ливерпул клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга ошириш арафасида турибди. Мерсисайдликлар Германиянинг РБ Лейпциг жамоаси иқтидорли ҳужумчиси Ян Диоманде учун 86 миллион фунт стерлинг (тахминан 100 миллион евро) миқдоридаги рекорд суммани тўлашга тайёрлигини билдирди. Бу ҳаракат жамоанинг ҳужум чизиғини тубдан янгилаш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти Кот-дъИвуар терма жамоаси аъзосини жамоанинг узоқ йиллик етакчиси Муҳаммад Салахнинг ўрнини босувчи асосий номзод сифатида кўрмоқда. Ливерпул Эчо нашри хабарига кўра, Ливерпул ва РБ Лейпциг ўртасидаги музокаралар пайшанба куни сезиларли даражада фаоллашган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Диоманде клуб тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланади.
Лейпциг қаршилиги ва трансфер нархиДастлабки маълумотларга кўра, немис клуби Ливерпулнинг биринчи расмий таклифини рад этган. РБ Лейпциг ўзининг 19 ёшли юлдузини сақлаб қолиш ниятида ва унга янги шартнома таклиф қилмоқда. Немис жамоаси футболчининг бозор қийматини ҳимоя қилиш учун шартномага катта миқдордаги товон пули киритишни режалаштирган.
Гарчи икки клуб ўртасидаги муносабатлар Набй Кеита, Ибраима Конате ва Доминик Сзобосзлаи трансферларидан сўнг жуда яхши бўлса-да, Бундеслига вакили бу сафар осонликча ён бермоқчи эмас. Goal.com нашрининг ёзишича, РБ Лейпциг ўзининг қимматбаҳо активи учун 130 миллион евро (112 миллион фунт) атрофида маблағ талаб қилмоқда. Фақатгина ушбу сумма таклиф этилсагина, улар футболчини қўйиб юборишни кўриб чиқишлари мумкин.
Салахдан кейинги давр ва янги мураббий режасиЛиверпул учун ушбу трансфернинг аҳамияти жуда юқори. Жамоанинг афсонавий ҳужумчиси Муҳаммад Салах жорий мавсум якунида мерсисайдликлар сафини тарк этишини эълон қилган. Тўққиз мавсумнинг саккизтасида жамоанинг энг яхши тўпурари бўлган мисрлик юлдузнинг ўрнини тўлдириш янги бош мураббий Андони Ираола учун устувор вазифа ҳисобланади.
Арне Слот ўрнини эгаллаган испаниялик мутахассис жамоада тажовузкор ва ҳужумкор ўйин услубини шакллантиришни бошлади. Ян Диоманде ўтган мавсумда 33 та ўйинда 12 та гол ва 9 та голли узатмани амалга ошириб, айнан Ираоланинг тактик чизмаларига мос келишини исботлади. Ҳозирда футболчи Кот-дъИвуар терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва ўзининг ёрқин ўйини билан кўплаб грандлар эътиборини тортган.
Агар Ливерпул кутилган суммани тўласа, Диоманде клубнинг энг қиммат трансферлари рўйхатида учинчи ўринга кўтарилади. Ҳозирча бу борада Флориан Виртс (116 млн фунт) ва Британия футболи рекорди соҳиби Александер Исак (125 млн фунт) етакчилик қилмоқда.
…