Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёр

·22·Спорт
Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёр

Англиянинг Ливерпул клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли юришни амалга ошириш арафасида турибди. Мерсисайдликлар Германиянинг РБ Лейпциг жамоаси иқтидорли ҳужумчиси Ян Диоманде учун 86 миллион фунт стерлинг (тахминан 100 миллион евро) миқдоридаги рекорд суммани тўлашга тайёрлигини билдирди. Бу ҳаракат жамоанинг ҳужум чизиғини тубдан янгилаш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти Кот-дъИвуар терма жамоаси аъзосини жамоанинг узоқ йиллик етакчиси Муҳаммад Салахнинг ўрнини босувчи асосий номзод сифатида кўрмоқда. Ливерпул Эчо нашри хабарига кўра, Ливерпул ва РБ Лейпциг ўртасидаги музокаралар пайшанба куни сезиларли даражада фаоллашган. Агар ушбу трансфер амалга ошса, Диоманде клуб тарихидаги энг қиммат харидлардан бирига айланади.

Лейпциг қаршилиги ва трансфер нархи

Дастлабки маълумотларга кўра, немис клуби Ливерпулнинг биринчи расмий таклифини рад этган. РБ Лейпциг ўзининг 19 ёшли юлдузини сақлаб қолиш ниятида ва унга янги шартнома таклиф қилмоқда. Немис жамоаси футболчининг бозор қийматини ҳимоя қилиш учун шартномага катта миқдордаги товон пули киритишни режалаштирган.

Гарчи икки клуб ўртасидаги муносабатлар Набй Кеита, Ибраима Конате ва Доминик Сзобосзлаи трансферларидан сўнг жуда яхши бўлса-да, Бундеслига вакили бу сафар осонликча ён бермоқчи эмас. Goal.com нашрининг ёзишича, РБ Лейпциг ўзининг қимматбаҳо активи учун 130 миллион евро (112 миллион фунт) атрофида маблағ талаб қилмоқда. Фақатгина ушбу сумма таклиф этилсагина, улар футболчини қўйиб юборишни кўриб чиқишлари мумкин.

Салахдан кейинги давр ва янги мураббий режаси

Ливерпул учун ушбу трансфернинг аҳамияти жуда юқори. Жамоанинг афсонавий ҳужумчиси Муҳаммад Салах жорий мавсум якунида мерсисайдликлар сафини тарк этишини эълон қилган. Тўққиз мавсумнинг саккизтасида жамоанинг энг яхши тўпурари бўлган мисрлик юлдузнинг ўрнини тўлдириш янги бош мураббий Андони Ираола учун устувор вазифа ҳисобланади.

Арне Слот ўрнини эгаллаган испаниялик мутахассис жамоада тажовузкор ва ҳужумкор ўйин услубини шакллантиришни бошлади. Ян Диоманде ўтган мавсумда 33 та ўйинда 12 та гол ва 9 та голли узатмани амалга ошириб, айнан Ираоланинг тактик чизмаларига мос келишини исботлади. Ҳозирда футболчи Кот-дъИвуар терма жамоаси сафида жаҳон чемпионатида иштирок этмоқда ва ўзининг ёрқин ўйини билан кўплаб грандлар эътиборини тортган.

Агар Ливерпул кутилган суммани тўласа, Диоманде клубнинг энг қиммат трансферлари рўйхатида учинчи ўринга кўтарилади. Ҳозирча бу борада Флориан Виртс (116 млн фунт) ва Британия футболи рекорди соҳиби Александер Исак (125 млн фунт) етакчилик қилмоқда.

ЛиверпулРБ ЛейпцигТрансферларЯн ДиомандеМуҳаммад Салах
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Реал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиРеал Мадрид Майкл Олисе трансфери ҳақидаги хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 23:00Ўзбекистон - Португалия баҳсини марокашлик ҳакамлар бошқарадиЎзбекистон - Португалия баҳсини марокашлик ҳакамлар бошқарадиБугун, 22:48Тони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиТони Кроос танқидлар остида қолган Жуд Беллингем ҳимоясига чиқдиБугун, 22:15Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Жаҳон кубоги: Ўзбекистон финалчилар сони бўйича дунёда биринчи ўринда!Бугун, 22:13Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиТоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиБугун, 21:58Луис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиЛуис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчиБугун, 21:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди