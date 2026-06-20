Луис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчи

·33·Спорт
Луис де ла Фуенте: Хулиан Альварес Испания терма жамоаси учун энг мос ҳужумчи

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте кутилмаган баёнот билан чиқди. Мутахассиснинг фикрича, Аргентина терма жамоаси ва Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альварес ўзининг ўйин услуби ва тактик қарашларига энг мос тушадиган футболчи ҳисобланади. Бу ҳақда КОПE нашрига таяниб Goal.com хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Европа чемпионлари устози агар имконияти бўлганида, Испания таркибига айнан Альваресни жалб қилган бўлишини таъкидлади. Де ла Фуенте аргентиналик ҳужумчини нафақат Лионель Месси, балки Реал Мадрид юлдузлари Килиан Мбаппе ва Винисиус Жуниор каби дунё даражасидаги юлдузлардан ҳам устун қўйишини яширмади.

Тактик танлов ва эски баҳслар

Луис де ла Фуенте ва Хулиан Альварес ўртасидаги бу "боғлиқлик" янгилик эмас. Мураббий 2022-йилда FIFA Те Бест соврини учун овоз бериш жараёнида ҳам барчани ҳайрон қолдириб, биринчи ўринга айнан Альваресни қўйган эди. Ўшанда кўпчилик мутахассисни Лионель Мессини эътиборсиз қолдирганликда айблаган, аммо мураббий ўз қарорини қатъий ҳимоя қилган.

"Мен у пайтда адашмаган эдим. Менинг футбол ҳақидаги ғояларим учун Хулиан Альварес мукаммал мос тушади. У бизнинг тизимимизда жуда муҳим фигурага айланган бўларди", — дея тушунтирди мураббий ўз танловини. Унинг сўзларига кўра, ҳужумчининг меҳнатсеварлиги ва майдондаги универсаллиги Испания терма жамоасининг ҳозирги ўйин чизмасига идеал даражада тушади.

Ҳозирда Испания терма жамоаси ҳужум чизиғида Микел Оярзабал каби футболчилар ҳаракат қилмоқда. Бироқ Де ла Фуенте айнан Альвареснинг профилидаги ўйинчи жамоанинг ҳужум салоҳиятини янги босқичга олиб чиқишига ишонади. Мураббий Мбаппе ва Винисиус Жуниорнинг маҳоратини тан олган ҳолда, тактик нуқтаи назардан барибир аргентиналикни афзал кўришини билдирди.

Нега айнан Хулиан Альварес?

Хулиан Альварес Манчестер Сити сафида барча мумкин бўлган совринларни ютганидан сўнг, жорий мавсумда Атлетико Мадрид сафига кўчиб ўтди. Унинг майдондаги тиниmsиз ҳаракати, ҳимоячиларга босим ўтказиши ва жамоавий ўйинга мослашувчанлиги кўплаб мураббийларни ўзига ром этиб келади.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер ва мураббийнинг фикрлари қизиқарли, чунки Испания футбол мактаби ва Ла Лига баҳслари юртимизда катта аудиторияга эга. Де ла Фуентенинг бундай дадил фикрлари Испания футболида индивидуал юлдузлардан кўра, тизимга мос келадиган ижрочиларга кўпроқ урғу берилишини яна бир бор исботламоқда.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, Луис де ла Фуенте ўз вақтида Мессига овоз бермагани учун танқид қилинганида: "Мен маст эмас эдим, шунчаки Жулианни ёқтираман. У жаҳон чемпиони ва ажойиб ўйинчи", — дея жавоб қайтарган эди. Бугунги кунда ҳам мураббийнинг бу борадаги позицияси ўзгармаган кўринади.

ИспанияЛуис де ла ФуентеХулиан АльваресРеал МадридАтлетико Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиТоттенхем Манчестер Юнайтедни ортда қолдириб Матеус Фернандесни трансфер қилмоқчиБугун, 21:58Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилишга тайёрБугун, 21:57Бавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқдаБавария ўз юлдузларини сақлаб қолиш учун рекорд даражадаги шартномалар тайёрламоқдаБугун, 21:31Лионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо бердиЛионель Месси ҳақида жонли эфирда ёлғон хабар тарқатган телебошловчи истеъфо бердиБугун, 21:12Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!Шахматда янги эра: Нодирбек блиц бўйича кучли учталикдан жой олди!Бугун, 19:39Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Илёс Зейтуллаев: «Ўзбекистон Колумбияга катта муаммолар туғдирди»Бугун, 19:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди