Коинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширди

·21·Техно
Коинот сирлари: АМС-02 детектори физика қонунларига зид бўлган кашфиётни амалга оширди

Халқаро коинот станциясида (ХКС) ўрнатилган Алпҳа Магнетик Спектрометер (АМС-02) детектори ёрдамида олинган янги маълумотлар замонавий астрофизика моделларини шубҳа остига қўймоқда. Тадқиқотлар натижасида космик нурларнинг таркибида мавжуд назариялар билан тушунтириб бўлмайдиган ғайритабиий тузилма аниқланди. Бу кашфиёт коинотдаги зарраларнинг пайдо бўлиши ва ҳаракатланиши ҳақидаги тасаввурларимизни тубдан ўзгартириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Космик нурлар — бу ўта юқори энергияга эга бўлган зарралар оқими бўлиб, улар асосан ўта янги юлдузларнинг портлаши каби экстремал ҳодисалар натижасида юзага келади. Ушбу жараёнлар давомида фазога темиргача бўлган турли элементлар отилиб чиқади ва улар ёруғлик тезлигига яқин тезликда миллионлаб йиллар давомида галактика бўйлаб ҳаракатланиб, Ерга етиб келади. Пҳйсикал Ревиев Леттерс журналида эълон қилинган тадқиқот айнан шу зарраларнинг кутилмаган хусусиятларини очиб берди.

АМС-02 қурилмаси 13 йилдан ортиқ вақт давомида очиқ коинотда фаолият юритиб, 230 триллиондан ортиқ космик нур ҳодисаларини қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу спектрометр водород ва гелийдан тортиб, никел ва рух каби нодир оғир элементларгача бўлган моддаларни юқори аниқликда таҳлил қила олади. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, гелий ва темир орасидаги элементлар тўртта барқарор гуруҳга бўлинади, бу эса амалдаги илмий моделларга мос келмайди.

Космик нурларнинг сирли гуруҳланиши

Олимларнинг аниқлашича, бирламчи космик нурлар икки синфга ажралган: биринчисига гелий, углерод, кислород ва темир кирса, иккинчисига неон, магний, кремний ва олтингугурт гуруҳланган. Иккиламчи нурлар, яни юлдузлараро муҳит билан тўқнашувда ҳосил бўладиган зарралар ҳам литий-бериллий-бор ва фтор-фосфор-калий каби алоҳида гуруҳларни ҳосил қилган. Бу каби қатъий тизимлилик мавжуд астрофизик моделларда кўзда тутилмаган эди.

Тадқиқотнинг энг муҳим жиҳатларидан бири шундаки, АМС-02 илгари ўлчаш қийин бўлган фосфор, хлор, калий, аргон ва кальций каби элементлар ҳақида мисли кўрилмаган аниқликдаги маълумотларни тақдим этди. Ушбу маълумотлар юлдузлараро фазода зарраларни тезлаштирувчи бизга номаълум бўлган қўшимча механизмлар ёки манбалар мавжудлигидан далолат беради.

Ҳозирги вақтда физика соҳасидаги энг катта жумбоқлардан бири — бу зарраларнинг қандай қилиб ёруғлик тезлигига яқин энергияни сақлаб қолишидир. Ўта янги юлдуз портлаши дастлабки турткини берса-да, зарраларнинг кейинги ҳаракати юлдузлараро муҳитдаги ҳали ўрганилмаган физик жараёнларга боғлиқ бўлиши мумкин. АМС-02 детектори ўз ишини давом эттирмоқда ва келгусида тўпланадиган маълумотлар коинотдаги моддаларнинг келиб чиқиши ҳақидаги тушунчаларни аниқлаштиришга хизмат қилади.

КоинотАстрофизикаХКСИлм-фанТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиХитойда баланд тоғли ҳудудлар учун мўлжалланган энг йирик шамол турбиналари ишга тушдиБугун, 22:20Нобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиНобел мукофоти совриндори Джон Жумпер Google DeepMindдан Anthropicга ўтдиБугун, 21:58Квант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиКвант инқилоби: Quantinuum ва Сандиа 98 кубитли Helios тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 20:56Apple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларApple iOS 27 тизимини тақдим этди: Кундалик фойдаланиш учун энг муҳим янгиликларБугун, 20:20SpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаSpaceX Starbase космодромини модернизация қилмоқда: Мечазилла тизими янгиланмоқдаБугун, 20:00Ҳина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаҲина компаниясининг натрий-ионли батареялари Tesla даражасига яқинлашмоқдаБугун, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди