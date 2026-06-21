Томас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтди
Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида муваффақиятли старт олган Англия терма жамоаси навбатдаги муҳим баҳс олдидан жиддий кучга эга бўлди. Жамоа бош мураббийи Томас Тухел ихтиёрига жароҳатидан фориғ бўлган Маркус Рэшфорд ва Деклан Рисе тўлиқ таркибда қайтди. Бу янгилик "уч шерлар"нинг турнирдаги амбицияларини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хабарларга кўра, ҳар икки футболчи Канзас-Сити шаҳрида ўтказилган шанба кунги машғулотларда ҳеч қандай чекловларсиз иштирок этган. Хорватияга қарши кечган биринчи ўйинда (4:2) захирадан тушиб гол урган Маркус Рэшфорд мушакларидаги кичик оғриқ сабабли бир муддат алоҳида шуғулланган эди. Жамоа вице-сардори Деклан Рисе эса бел ва тиззасидаги ноқулайлик туфайли очилиш ўйинида муддатидан аввал алмаштирилган эди.
Сака билан боғлиқ вазият бироз мураккабТе Гуардиан нашри хабарига кўра, Рисе ва Рэшфорднинг ҳолати ижобий бўлса-да, Букайо Сака билан боғлиқ вазият бироз хавотирли бўлиб қолмоқда. Арсенал юлдузи жамоанинг умумий машғулотларига қўшилмади ва бино ичида индивидуал дастур асосида ишлаш билан чекланди. Тухелнинг таъкидлашича, футболчини Гана билан бўладиган ўйинда асосий таркибда кўриш эҳтимоли жуда паст.
Букайо Сака айни дамда Ахилл пайидаги сурункали муаммо билан курашмоқда. Мураббийлар штаби ва тиббий ходимлар ёш иқтидор эгасини 90 дақиқа давомида майдонда ушлаб туришни хавфли деб ҳисобламоқда. Шу сабабли, у сешанба куни Бостонда бўлиб ўтадиган баҳсни захира ўриндиғида бошлаши деярли аниқ бўлиб улгурди.
Томас Тухел матбуотга берган интервюсида шундай деди: "Сака Ахилл билан боғлиқ муаммони бартараф этишга ҳаракат қилмоқда, бироқ у ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмас". Бу мураббийнинг ўйинчини турнирнинг плей-офф босқичлари учун асраётганидан далолат беради. Унинг ўрнини ўнг қанотда яна Нони Мадуеке эгаллаши кутилмоқда.
Goal.com маълумотларига кўра, Англия терма жамоаси Л гуруҳида етакчиликни мустаҳкамлашни мақсад қилган. Рэшфорднинг сафга қайтиши чап қанотда Антонй Гордон билан рақобатни кучайтиради. Деклан Рисе эса таянч ярим ҳимоясидаги ўзининг ажралмас ўрнига қайтиши кутилмоқда, бу эса Тухелга тактика борасида кенгроқ имкониятлар яратади.
Умуман олганда, Англиянинг захира ўриндиғи кенглиги Тухелга асосий юлдузларни таваккал қилмасдан, таркибда ротацияларни амалга ошириш имконини беради. Гана билан ўйин гуруҳдан чиқиш масаласини ҳал қилишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.
…