Рафинья Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборади
Бразилия терма жамоаси вингери Рафинья Жаҳон чемпионатида Гаитига қарши ўйин вақтида жароҳат олиб, алмаштирилди. Фабрицио Романонинг сўнгги маълумотига кўра, футболчи Шотландияга қарши навбатдаги учрашувда аниқ майдонга тушмайди. Шунингдек, Бразилия плей-офф босқичларига йўл олса, Рафинья мусобақанинг яна бир нечта баҳсини ўтказиб юбориши мумкин, деб хабар беради «Евро-Футбол.Ру».
Романо ижтимоий тармоқда Рафинья энди жадал даволанишини маълум қилди. Футболчи Жаҳон чемпионати давомида терма жамоа ихтиёрида қолади ва мусобақанинг кейинги босқичларига қадар сафга қайтишга ҳаракат қилади.
Бразилия гуруҳ босқичида ҳозиргача икки ўйин ўтказди. Жамоа дастлаб Марокаш билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади, кейин эса Гаитидан 3:0 ҳисобида устун келди. Шу тариқа Бразилия икки турдан кейин тўрт очко жамғарди.
…