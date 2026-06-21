Германия Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этди
Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 2-туридан ўрин олган Германия ва Кот-д’Ивуар терма жамоалари ўртасидаги баҳс кутилмаган драма ва шиддатли курашларга бой бўлди. Юлиан Нагелсманн бошчилигидаги «немис машинаси» ўйин давомида ҳисобда орқада бора туриб, иродали ғалабани қўлга киритди ва муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини нақд қилди.
Учрашув хроникаси ва голлар
Ўйин африкаликларнинг фаоллиги билан бошланди ва биринчи бўлимда улар ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Бироқ Нагелсманн томонидан иккинчи бўлимда амалга оширилган ўзгаришлар баҳс тақдирини тубдан ўзгартириб юборди:
30-дақиқа: Франк Кэссиэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини ҳисобда олдинга олиб чиқди — 0:1.
68-дақиқа: Захирадан майдонга тушган Дениз Ундав мувозанатни тиклади — 1:1.
90+4-дақиқа: Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Дениз Ундав ўзининг ва жамоасининг иккинчи голини уриб, Германияга ғалаба тақдим этди — 2:1.
Турнир жадвалидаги вазият ва кейинги режалар
Ушбу ғалабадан сўнг Германия очколари сонини 6 тага етказди ва гуруҳдан чиқиш вазифасини муддатидан олдин бажарди. Кот-д’Ивуар ҳисобида эса 3 очко қолди.
Гуруҳ босқичининг сўнгги 3-турида қуйидаги баҳслар бўлиб ўтади:
Германия – Эквадор
Кот-д'Ивуар – Кюрасао
Жамоаларнинг таркиблари ва алмаштиришлар
Германия: Мануэль Нойер, Жонатан Та, Нико Шлоттербек (Антонио Рюдигер, 46), Натаниэль Браун, Йозуа Киммих, Феликс Нмеча, Александар Павлович (Надим Амири, 60), Лерой Сане (Жейми Левелинг, 60), Жамал Мусиала (Дениз Ундав, 60), Флориан Виртц, Кай Хаверц (Леон Горецка, 85).
Кот-д'Ивуар: Яҳё Фофана, Уилфрид Синго, Жислен Конан, Эммануэль Агбаду, Одиллон Коссуну, Франк Кэссиэ, Инао Улаи, Ибраҳим Сангаре (Секо Фофана, 75), Амад Диалло (Саймон Адингра, 75), Усман Диоманд (Никола Пепе, 85), Бонифас Бонни (Эванн Гуэссанд, 75).
Ўйин қаҳрамони: 60-дақиқада Жамал Мусиала ўрнига майдонга тушган Дениз Ундав ҳақиқий «жокер» вазифасини бажарди. У майдонда ҳаракат қилган 30 дақиқадан кўпроқ вақт ичида дубль қайд этиб, жамоасини қийин вазиятдан олиб чиқиб кетди.
…