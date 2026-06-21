Германия Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этди

·0·Спорт
Германия Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этди

Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг 2-туридан ўрин олган Германия ва Кот-д’Ивуар терма жамоалари ўртасидаги баҳс кутилмаган драма ва шиддатли курашларга бой бўлди. Юлиан Нагелсманн бошчилигидаги «немис машинаси» ўйин давомида ҳисобда орқада бора туриб, иродали ғалабани қўлга киритди ва муддатидан олдин плей-офф йўлланмасини нақд қилди.

Учрашув хроникаси ва голлар

Ўйин африкаликларнинг фаоллиги билан бошланди ва биринчи бўлимда улар ҳисобни очишга муваффақ бўлишди. Бироқ Нагелсманн томонидан иккинчи бўлимда амалга оширилган ўзгаришлар баҳс тақдирини тубдан ўзгартириб юборди:

  • 30-дақиқа: Франк Кэссиэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини ҳисобда олдинга олиб чиқди — 0:1.

  • 68-дақиқа: Захирадан майдонга тушган Дениз Ундав мувозанатни тиклади — 1:1.

  • 90+4-дақиқа: Ҳакам томонидан қўшиб берилган вақтда Дениз Ундав ўзининг ва жамоасининг иккинчи голини уриб, Германияга ғалаба тақдим этди — 2:1.

Турнир жадвалидаги вазият ва кейинги режалар

Ушбу ғалабадан сўнг Германия очколари сонини 6 тага етказди ва гуруҳдан чиқиш вазифасини муддатидан олдин бажарди. Кот-д’Ивуар ҳисобида эса 3 очко қолди.

Гуруҳ босқичининг сўнгги 3-турида қуйидаги баҳслар бўлиб ўтади:

  • Германия – Эквадор

  • Кот-д'Ивуар – Кюрасао

Жамоаларнинг таркиблари ва алмаштиришлар

Германия: Мануэль Нойер, Жонатан Та, Нико Шлоттербек (Антонио Рюдигер, 46), Натаниэль Браун, Йозуа Киммих, Феликс Нмеча, Александар Павлович (Надим Амири, 60), Лерой Сане (Жейми Левелинг, 60), Жамал Мусиала (Дениз Ундав, 60), Флориан Виртц, Кай Хаверц (Леон Горецка, 85).

Кот-д'Ивуар: Яҳё Фофана, Уилфрид Синго, Жислен Конан, Эммануэль Агбаду, Одиллон Коссуну, Франк Кэссиэ, Инао Улаи, Ибраҳим Сангаре (Секо Фофана, 75), Амад Диалло (Саймон Адингра, 75), Усман Диоманд (Никола Пепе, 85), Бонифас Бонни (Эванн Гуэссанд, 75).

Ўйин қаҳрамони: 60-дақиқада Жамал Мусиала ўрнига майдонга тушган Дениз Ундав ҳақиқий «жокер» вазифасини бажарди. У майдонда ҳаракат қилган 30 дақиқадан кўпроқ вақт ичида дубль қайд этиб, жамоасини қийин вазиятдан олиб чиқиб кетди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германия Кот-д’Ивуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиГермания Кот-д’Ивуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиБугун, 03:01Томас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтдиТомас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтдиБугун, 02:57ЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилдиЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилдиБугун, 01:53«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилди«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилдиБугун, 00:17Куртис Жонес А Серияга йўл олиши мумкин: Трансферлар занжири ишга тушмоқдаКуртис Жонес А Серияга йўл олиши мумкин: Трансферлар занжири ишга тушмоқдаБугун, 00:14Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Бугун, 00:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди