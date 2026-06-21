Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмас
Signal мессенжери президенти Мередит Whиттакер сунъий интеллект технологияларига ортиқча ишониш ва шахсий маълумотларни уларга топширишнинг хавфлари ҳақида жиддий баёнот билан чиқди. Унинг сўзларига кўра, ChatGPT ёки Claude каби тизимлар фойдаланувчиларнинг яқин сирдоши ёки онгли суҳбатдоши эмас, балки улкан маълумотлар базасини қайта ишловчи воситалардир. Бу ҳақда Bloomberg нашрига берилган интервюда батафсил сўз юритилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мередит Whиттакер сунъий интеллектнинг инсон онги билан тенглаштирилишига мутлақо қарши эканини таъкидлади. "Булар сизнинг дўстингиз эмас. Улар онгли мавжудотлар ёки ҳис-туйғуга эга суҳбатдошлар эмас", — дея қайд этди у. Signal раҳбари ўзи ҳам баъзан ҳужжатларни форматлашда ушбу технологиялардан фойдаланишини тан олди, бироқ уларга ҳеч қачон савол бермаслигини ва ўз фикрлаш жараёнини машиналарга ишонмаслигини билдирди.
Махфийлик ва назорат масаласиИнтервю давомида Microsoft AI раҳбари Мустафа Сулейманнинг Microsoft Copilot ёрдамида Рождество харидларини амалга ошириш ҳақидаги прогнози ҳам муҳокама қилинди. Whиттакернинг фикрича, сунъий интеллектга бундай вазифаларни топшириш фойдаланувчининг банк карталари, браузер тарихи, шахсий ёзишмалари ва уй манзилига тўлиқ рухсат беришни англатади. Бу эса рақамли хавфсизлик нуқтаи назаридан улкан хатардир.
Signal раҳбари бундай тизимлар оилавий гуруҳлардаги суҳбатларни кузатиши ва фойдаланувчи номидан хабар юбориши мумкинлигидан хавотирда. Унинг таъкидлашича, бир нечта илова ва хизматларга кенг кўламли кириш ҳуқуқига эга бўлган тизим шахсий ҳаёт дахлсизлигини йўққа чиқаради. Signal мессенжери контекстида бу каби ҳолатлар ўзига хос "орқа эшик" (баккдоор) вазифасини ўтаб, хавфсизлик тизимини заифлаштириши мумкин.
Whиттакер ўз фикрлаш ва ёзиш жараёнига жуда жиддий ёндашишини айтиб ўтди. У янги ғояларни шакллантириш жараёни мавжуд маълумотларни шунчаки умумлаштирувчи тизимлар томонидан сояда қолдирилишини истамайди. Унинг фикрича, сунъий интеллект жавоблари кўпинча интернетдаги бор маълумотларнинг ўртача кўрсаткичидан иборат бўлиб, инсоннинг ўзига хос ижодий ёндашувини ўлдириши мумкин.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу огоҳлантириш долзарбдир. Мамлакатимизда ChatGPT ва бошқа ботлардан фойдаланиш оммалашиб бораётган бир пайтда, шахсий маълумотлар, банк реквизитлари ва махфий ёзишмаларни учинчи томон тизимларига ишониб топшириш киберфирибгарлик учун йўл очиши мумкин. Signal раҳбари таъкидлаганидек, технология ҳар қанча қулай бўлмасин, у шахсий чегараларни бузмаслиги лозим.
Хулоса қилиб айтганда, Мередит Whиттакер фойдаланувчиларни рақамли гигантлар томонидан тақдим этилаётган "ақлли ёрдамчилар"га нисбатан ҳушёр бўлишга чақирди. Унинг фикрича, махфийликни сақлашнинг ягона йўли — сунъий интеллектга барча маълумотларни очиқ ҳолда тақдим этмаслик ва унинг имкониятларидан фақат техник восита сифатида фойдаланишдир.
…