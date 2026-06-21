Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмас

·0·Техно
Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмас

Signal мессенжери президенти Мередит Whиттакер сунъий интеллект технологияларига ортиқча ишониш ва шахсий маълумотларни уларга топширишнинг хавфлари ҳақида жиддий баёнот билан чиқди. Унинг сўзларига кўра, ChatGPT ёки Claude каби тизимлар фойдаланувчиларнинг яқин сирдоши ёки онгли суҳбатдоши эмас, балки улкан маълумотлар базасини қайта ишловчи воситалардир. Бу ҳақда Bloomberg нашрига берилган интервюда батафсил сўз юритилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мередит Whиттакер сунъий интеллектнинг инсон онги билан тенглаштирилишига мутлақо қарши эканини таъкидлади. "Булар сизнинг дўстингиз эмас. Улар онгли мавжудотлар ёки ҳис-туйғуга эга суҳбатдошлар эмас", — дея қайд этди у. Signal раҳбари ўзи ҳам баъзан ҳужжатларни форматлашда ушбу технологиялардан фойдаланишини тан олди, бироқ уларга ҳеч қачон савол бермаслигини ва ўз фикрлаш жараёнини машиналарга ишонмаслигини билдирди.

Махфийлик ва назорат масаласи

Интервю давомида Microsoft AI раҳбари Мустафа Сулейманнинг Microsoft Copilot ёрдамида Рождество харидларини амалга ошириш ҳақидаги прогнози ҳам муҳокама қилинди. Whиттакернинг фикрича, сунъий интеллектга бундай вазифаларни топшириш фойдаланувчининг банк карталари, браузер тарихи, шахсий ёзишмалари ва уй манзилига тўлиқ рухсат беришни англатади. Бу эса рақамли хавфсизлик нуқтаи назаридан улкан хатардир.

Signal раҳбари бундай тизимлар оилавий гуруҳлардаги суҳбатларни кузатиши ва фойдаланувчи номидан хабар юбориши мумкинлигидан хавотирда. Унинг таъкидлашича, бир нечта илова ва хизматларга кенг кўламли кириш ҳуқуқига эга бўлган тизим шахсий ҳаёт дахлсизлигини йўққа чиқаради. Signal мессенжери контекстида бу каби ҳолатлар ўзига хос "орқа эшик" (баккдоор) вазифасини ўтаб, хавфсизлик тизимини заифлаштириши мумкин.

Whиттакер ўз фикрлаш ва ёзиш жараёнига жуда жиддий ёндашишини айтиб ўтди. У янги ғояларни шакллантириш жараёни мавжуд маълумотларни шунчаки умумлаштирувчи тизимлар томонидан сояда қолдирилишини истамайди. Унинг фикрича, сунъий интеллект жавоблари кўпинча интернетдаги бор маълумотларнинг ўртача кўрсаткичидан иборат бўлиб, инсоннинг ўзига хос ижодий ёндашувини ўлдириши мумкин.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам бу огоҳлантириш долзарбдир. Мамлакатимизда ChatGPT ва бошқа ботлардан фойдаланиш оммалашиб бораётган бир пайтда, шахсий маълумотлар, банк реквизитлари ва махфий ёзишмаларни учинчи томон тизимларига ишониб топшириш киберфирибгарлик учун йўл очиши мумкин. Signal раҳбари таъкидлаганидек, технология ҳар қанча қулай бўлмасин, у шахсий чегараларни бузмаслиги лозим.

Хулоса қилиб айтганда, Мередит Whиттакер фойдаланувчиларни рақамли гигантлар томонидан тақдим этилаётган "ақлли ёрдамчилар"га нисбатан ҳушёр бўлишга чақирди. Унинг фикрича, махфийликни сақлашнинг ягона йўли — сунъий интеллектга барча маълумотларни очиқ ҳолда тақдим этмаслик ва унинг имкониятларидан фақат техник восита сифатида фойдаланишдир.

SignalСунъий IntelлектChatGPTМахфийликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Квант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаКвант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаБугун, 01:55GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиGeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиБугун, 01:28Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисИн те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисБугун, 00:59Amazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиAmazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиБугун, 00:58iPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиiPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 00:22Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаAmazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди