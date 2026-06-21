Ҳиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошди

·0·Техно
Ҳиндистонда Telegram блокланиши ортидан VPN ва Signal машҳурлиги кескин ошди

Ҳиндистон ҳукумати томонидан Telegram мессенжерига нисбатан вақтинчалик чекловлар ўрнатилиши мамлакатда рақамли технологиялар бозорида кутилмаган ўзгаришларни келтириб чиқарди. TechCrunch нашрининг Аппфигурес таҳлилларига таяниб хабар беришича, блокировка ҳақидаги эълон ортидан фойдаланувчилар оммавий равишда VPN-сервислар ва муқобил алоқа воситаларига ўта бошлаган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Расмий Деҳли ушбу чорани мамлакатдаги энг йирик кириш имтиҳонларидан бири — НEEТ атрофидаги фирибгарликларга қарши кураш билан изоҳлади. Ҳукумат маълумотларига кўра, Telegram платформаси орқали сохта имтиҳон саволлари тарқатилган ва бу таълим тизими шаффофлигига хавф туғдирган. Шу сабабли, фирибгарлик схемаларини жиловлаш мақсадида мессенжерга кириш чеклаб қўйилди.

VPN-сервисларга бўлган талаб рекорд даражага етди

Чекловлар эълон қилинган куннинг ўзида Ҳиндистонда VPN иловаларини юклаб олиш кўрсаткичи 2025-йил бошидан буён энг юқори нуқтага чиқди. Ўртача кунлик 139 минг марта юклаб олиш кўрсаткичи 49 фоизга ўсиб, 208 мингдан ошиб кетди. Айниқса, Протон VPN, Турбо VPN, НордVPN ва ЭхпрессVPN каби хизматлар энг кўп талаб қилинган иловалар қаторидан жой олди.

Хусусан, Протон VPN иловаси Ҳиндистоннинг App Store дўконида 113 фоизга, Google Play платформасида эса 64 фоизга кўпроқ юклаб олинди. Компания вакилларининг таъкидлашича, янги рўйхатдан ўтган ҳиндистонлик фойдаланувчилар сони одатдагидан 120 фоизга кўпроқни ташкил этган. Канаданинг Виндскрибе сервиси ҳам рўйхатга олишлар сони икки бараварга ошганини маълум қилди.

Signal ва иМе иловаларининг юксалиши

Telegram чекланиши нафақат VPN, балки муқобил мессенжерларга ҳам қизиқишни кучайтирди. Signal мессенжерини юклаб олиш кўрсаткичи Google Play дўконида 322 фоизга, App Store'да эса 72 фоизга ўсди. Telegram экотизими билан боғлиқ бўлган иМе иловаси эса бир кунда бир неча юзта юклаб олишдан 50 мингдан ортиқ кўрсаткичга кўтарилиб, ҳақиқий сакрашни амалга оширди.

Қизиғи шундаки, чекловларга қарамай Telegram'нинг ўз аудиторияси камайгани йўқ. Сенсор Товер маълумотларига кўра, чеклов эълон қилинган куни мессенжернинг кунлик фаол фойдаланувчилари сони 17 фоизга ошган. Бу фойдаланувчиларнинг платформадан воз кечиш ўрнига, уни сақлаб қолиш ва кириш йўлларини излашга интилаётганини кўрсатади.

Cloudflare компанияси Telegram доменларига ДНС-сўровлар сони сезиларли даражада кўпайганини қайд этди. Мутахассисларнинг фикрича, бу фойдаланувчиларнинг платформага киришга бўлган тиниmsиз уринишлари натижасидир. Telegram маъмурияти бутун платформани эмас, балки фақат ноқонуний контентни ўчиришни таклиф қилиб, судга мурожаат қилган бўлса-да, Деҳли суди ҳукуматнинг вақтинчалик чораларини қўллаб-қувватлади.

Сурфшарк таҳлилларига кўра, бугунги кунда Telegram дунёнинг ўнлаб мамлакатларида тўлиқ ёки қисман чекланган. Ҳар бир шундай ҳолатда фойдаланувчиларнинг VPN ва хавфсиз алоқа воситаларига бўлган қизиқиши кескин ортиши кузатилмоқда, бу эса рақамли дунёда блокировкаларнинг самарадорлиги борасидаги баҳсларни янада кучайтирмоқда.

TelegramVPNSignalҲиндистонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБританияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБугун, 02:50Xiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиXiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиБугун, 02:21Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасSignal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасБугун, 01:57Квант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаКвант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаБугун, 01:55GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиGeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиБугун, 01:28Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисИн те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисБугун, 00:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди