Германия Кот-д’Ивуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди
Германия терма жамоаси 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг Е гуруҳи доирасида Кот-д’Ивуарни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Торонто шаҳридаги стадионда ўтказилган учрашувда африкаликлар биринчи бўлиб ҳисобни очган бўлса-да, Германия иккинчи бўлимда вазиятни ўз фойдасига ўзгартирди. Дениз Ундав 68-дақиқада мувозанатни тиклади, 90+4-дақиқада эса ғалаба голини киритиб, жамоасига муҳим уч очкони тақдим этди.
Учрашувнинг 30-дақиқасида Кот-д’Ивуар ярим ҳимоячиси Франк Кессье гол уриб, ўз жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим якунига қадар Германия жавоб голини кирита олмади. Танаффусдан кейин немислар босимни кучайтириб, рақиб дарвозаси олдида кўпроқ хавфли вазиятлар яратди. Бу ҳаракатлар 68-дақиқада самара берди: Дениз Ундав ҳисобни тенглаштирди.
Баҳс дуранг билан якунланиши кутилаётган пайтда Ундав яна бир бор саҳнага чиқди. У қўшиб берилган вақтнинг тўртинчи дақиқасида иккинчи голини киритиб, Германиянинг ғалабасини таъминлади. Шу тариқа, Кот-д’Ивуар узоқ вақт давомида очко олиш имкониятини сақлаб турган бўлса-да, учрашув охирида муҳим натижани бой берди.
Статистикада ҳам Германиянинг устунлиги кўринди. Немислар рақиб дарвозаси томон 16 марта зарба берди, Кот-д’Ивуар эса 9 та зарба йўллади. Дарвозага аниқ зарбалар бўйича кўрсаткич 7:2 бўлди. Тўп назорати Германия фойдасига 55 фоизга 45 фоизни ташкил этди.
Германия футболчилари 591 та пас амалга ошириб, уларнинг 90 фоизини аниқ етказди. Кот-д’Ивуар эса 413 та пас ва 85 фоизлик аниқлик қайд этди. Бурчак зарбалари бўйича немислар 8:3 ҳисобида устун келди. Қоидабузарликлар сони Германияда 5 та, Кот-д’Ивуарда 7 тани ташкил қилди. Учрашувда сариқ ёки қизил карточка кўрсатилмади. Офсайдлар бўйича Кот-д’Ивуарда битта ҳолат қайд этилди, Германияда эса бундай вазият кузатилмади.
Ушбу ғалабадан сўнг Германия икки ўйинда олти очко тўплаб, гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлади. Кот-д’Ивуар эса икки учрашувдан кейин уч очко билан иккинчи ўринда қолди.
…