Германия Кот-д’Ивуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди

·0·Спорт
Германия Кот-д’Ивуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетди

Германия терма жамоаси 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионатининг Е гуруҳи доирасида Кот-д’Ивуарни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Торонто шаҳридаги стадионда ўтказилган учрашувда африкаликлар биринчи бўлиб ҳисобни очган бўлса-да, Германия иккинчи бўлимда вазиятни ўз фойдасига ўзгартирди. Дениз Ундав 68-дақиқада мувозанатни тиклади, 90+4-дақиқада эса ғалаба голини киритиб, жамоасига муҳим уч очкони тақдим этди.

Учрашувнинг 30-дақиқасида Кот-д’Ивуар ярим ҳимоячиси Франк Кессье гол уриб, ўз жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим якунига қадар Германия жавоб голини кирита олмади. Танаффусдан кейин немислар босимни кучайтириб, рақиб дарвозаси олдида кўпроқ хавфли вазиятлар яратди. Бу ҳаракатлар 68-дақиқада самара берди: Дениз Ундав ҳисобни тенглаштирди.

Баҳс дуранг билан якунланиши кутилаётган пайтда Ундав яна бир бор саҳнага чиқди. У қўшиб берилган вақтнинг тўртинчи дақиқасида иккинчи голини киритиб, Германиянинг ғалабасини таъминлади. Шу тариқа, Кот-д’Ивуар узоқ вақт давомида очко олиш имкониятини сақлаб турган бўлса-да, учрашув охирида муҳим натижани бой берди.

Статистикада ҳам Германиянинг устунлиги кўринди. Немислар рақиб дарвозаси томон 16 марта зарба берди, Кот-д’Ивуар эса 9 та зарба йўллади. Дарвозага аниқ зарбалар бўйича кўрсаткич 7:2 бўлди. Тўп назорати Германия фойдасига 55 фоизга 45 фоизни ташкил этди.

Германия футболчилари 591 та пас амалга ошириб, уларнинг 90 фоизини аниқ етказди. Кот-д’Ивуар эса 413 та пас ва 85 фоизлик аниқлик қайд этди. Бурчак зарбалари бўйича немислар 8:3 ҳисобида устун келди. Қоидабузарликлар сони Германияда 5 та, Кот-д’Ивуарда 7 тани ташкил қилди. Учрашувда сариқ ёки қизил карточка кўрсатилмади. Офсайдлар бўйича Кот-д’Ивуарда битта ҳолат қайд этилди, Германияда эса бундай вазият кузатилмади.

Ушбу ғалабадан сўнг Германия икки ўйинда олти очко тўплаб, гуруҳ пешқадамлигини мустаҳкамлади. Кот-д’Ивуар эса икки учрашувдан кейин уч очко билан иккинчи ўринда қолди.

Germaniya yetakchilik qilayotgan futbol guruh bosqichi natijalari jadvali.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Томас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтдиТомас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтдиБугун, 02:57ЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилдиЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилдиБугун, 01:53«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилди«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилдиБугун, 00:17Куртис Жонес А Серияга йўл олиши мумкин: Трансферлар занжири ишга тушмоқдаКуртис Жонес А Серияга йўл олиши мумкин: Трансферлар занжири ишга тушмоқдаБугун, 00:14Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Бугун, 00:06Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаМортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаКеча, 23:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди