Xiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқарди
Xiaomi корпорацияси ўзининг Поко бренди остидаги янги ва арзон Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорларида расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма ўзининг ҳамёнбоп нархи ва энергия сиғими юқори бўлган аккумулятори билан бюджет сегментидаги рақобатчиларидан ажралиб туриши кутилмоқда. Ҳозирда янги модел Германия ва Испания каби давлатларда харидорлар эътиборига ҳавола этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Германиядаги расмий Xiaomi интернет-дўконида смартфоннинг 4/256 GB хотирага эга талқини 147 евро нархида сотилмоқда. Шунингдек, қурилманинг 128 GB доимий хотирага эга варианти 126 евро этиб белгиланган, бироқ айни дамда ушбу арзонроқ моделга бўлган талаб юқорилиги сабабли у вақтинча сотувда мавжуд эмас. Харидорлар учун корпуснинг уч хил ранги — қора, яшил ва тилла рангли вариантлари таклиф этилмоқда.
Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлариПоко К81 Pro қурилмаси Унисок Т7250 процессори базасида ишлайди. Смартфоннинг асосий устунликларидан бири унинг йирик 6,9 дюймли ИПС экранидир. Дисплей пикселлар аниқлиги 1600 × 720 (ҲД+) бўлишига қарамай, у 120 Hz частотали кадр янгиланишини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейс ва контентнинг силлиқ ҳаракатланишини таъминлайди, бу нарх тоифасидаги қурилмалар учун кам учрайдиган кўрсаткичдир.
Смартфоннинг автоном ишлаш қобилияти ҳам диққатга сазовор. Унга 6000 мА/соат сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у фойдаланувчига камида икки кунлик фаол фойдаланиш имконини беради. Қурилманинг ўлчамлари 171,56 х 79,47 х 8,15 мм ни ташкил этади, вазни эса 208 граммга тенг. Корпуснинг ён томонида бармоқ изи сканери жойлашган.
- Процессор: Унисок Т7250;
- Экран: 6,9 дюйм, 120 Hz;
- Хотира: 4/128 GB ёки 4/256 GB;
- Аккумулятор: 6000 мА/соат;
- Операцион тизим: HyperOS 3.
Камера ва қўшимча функцияларКамера борасида Поко К81 Pro оддийроқ кўрсаткичларга эга: асосий камера 13 мегапикселли датчик билан жиҳозланган бўлса, олд панелда 8 мегапикселли селфи-камера мавжуд. Бу смартфон кўпроқ сифатли суратлар олиш учун эмас, балки узоқ вақт қувват сақлаши ва кундалик вазифаларни бажариши учун мўлжалланганини англатади.
Шунингдек, қурилмада замонавий тўловлар учун NFC модули ва симли қулоқчинлар учун 3,5 мм ли аудио коннектор сақлаб қолинган. Дастурий таъминот сифатида Xiaomi компаниясининг энг янги HyperOS 3 қобиғи ўрнатилган. Ушбу моделнинг Ўзбекистон бозорига расмий кириб келиши ҳақида ҳозирча маълумотлар йўқ, бироқ Европадаги нархлардан келиб чиқилса, у бизнинг минтақада ҳам энг ҳамёнбоп смартфонлардан бирига айланиши мумкин.
…