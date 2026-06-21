Xiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқарди

·16·Техно
Xiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқарди

Xiaomi корпорацияси ўзининг Поко бренди остидаги янги ва арзон Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорларида расман сотувга чиқарди. Ушбу қурилма ўзининг ҳамёнбоп нархи ва энергия сиғими юқори бўлган аккумулятори билан бюджет сегментидаги рақобатчиларидан ажралиб туриши кутилмоқда. Ҳозирда янги модел Германия ва Испания каби давлатларда харидорлар эътиборига ҳавола этилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Германиядаги расмий Xiaomi интернет-дўконида смартфоннинг 4/256 GB хотирага эга талқини 147 евро нархида сотилмоқда. Шунингдек, қурилманинг 128 GB доимий хотирага эга варианти 126 евро этиб белгиланган, бироқ айни дамда ушбу арзонроқ моделга бўлган талаб юқорилиги сабабли у вақтинча сотувда мавжуд эмас. Харидорлар учун корпуснинг уч хил ранги — қора, яшил ва тилла рангли вариантлари таклиф этилмоқда.

Техник хусусиятлар ва дисплей имкониятлари

Поко К81 Pro қурилмаси Унисок Т7250 процессори базасида ишлайди. Смартфоннинг асосий устунликларидан бири унинг йирик 6,9 дюймли ИПС экранидир. Дисплей пикселлар аниқлиги 1600 × 720 (ҲД+) бўлишига қарамай, у 120 Hz частотали кадр янгиланишини қўллаб-қувватлайди. Бу эса интерфейс ва контентнинг силлиқ ҳаракатланишини таъминлайди, бу нарх тоифасидаги қурилмалар учун кам учрайдиган кўрсаткичдир.

Смартфоннинг автоном ишлаш қобилияти ҳам диққатга сазовор. Унга 6000 мА/соат сиғимли аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у фойдаланувчига камида икки кунлик фаол фойдаланиш имконини беради. Қурилманинг ўлчамлари 171,56 х 79,47 х 8,15 мм ни ташкил этади, вазни эса 208 граммга тенг. Корпуснинг ён томонида бармоқ изи сканери жойлашган.

  • Процессор: Унисок Т7250;
  • Экран: 6,9 дюйм, 120 Hz;
  • Хотира: 4/128 GB ёки 4/256 GB;
  • Аккумулятор: 6000 мА/соат;
  • Операцион тизим: HyperOS 3.

Камера ва қўшимча функциялар

Камера борасида Поко К81 Pro оддийроқ кўрсаткичларга эга: асосий камера 13 мегапикселли датчик билан жиҳозланган бўлса, олд панелда 8 мегапикселли селфи-камера мавжуд. Бу смартфон кўпроқ сифатли суратлар олиш учун эмас, балки узоқ вақт қувват сақлаши ва кундалик вазифаларни бажариши учун мўлжалланганини англатади.

Шунингдек, қурилмада замонавий тўловлар учун NFC модули ва симли қулоқчинлар учун 3,5 мм ли аудио коннектор сақлаб қолинган. Дастурий таъминот сифатида Xiaomi компаниясининг энг янги HyperOS 3 қобиғи ўрнатилган. Ушбу моделнинг Ўзбекистон бозорига расмий кириб келиши ҳақида ҳозирча маълумотлар йўқ, бироқ Европадаги нархлардан келиб чиқилса, у бизнинг минтақада ҳам энг ҳамёнбоп смартфонлардан бирига айланиши мумкин.

XiaomiПокоСмартфонТеҳнологияHyperOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБританияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоландиБугун, 02:50Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасSignal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасБугун, 01:57Квант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаКвант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаБугун, 01:55GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиGeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиБугун, 01:28Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисИн те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисБугун, 00:59Amazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиAmazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди