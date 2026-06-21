ЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилди
Туркиялик футбол агенти Шенол Тосун Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг Туркия миллий жамоасининг кўрсатган ўйини ва натижалари ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, жамоанинг салоҳияти анча юқори бўлган ва мавжуд таркиб камида ярим финал учун курашишга қодир эди.
Ярим финал ўрнига эрта хайрлашув
Шенол Тосун жамоанинг турнирдаги иштироки муддатидан олдин якунланганидан қаттиқ афсусда эканини яширмади:
«Бу жамоа яримфиналга чиқиш учун курашиши керак эди. Аммо барчамиз нима бўлганини кўрдик. Афсуски, бу турнир Туркия миллий жамоаси учун якунланди».
Мураббийлар штабининг хатолари
Агентнинг фикрича, ушбу муваффақиятсизликнинг бош сабабчиси — тактик хатоларга йўл қўйган ва таркибни тўғри шакллантира олмаган мураббийлар штабидир. У ўз танқидида қуйидаги жиҳатларга алоҳида урғу берди:
Мураббийларнинг фақат бир хил футболчиларга таяниб қолгани ва қониқарсиз ўйинлардан тўғри хулоса чиқармагани;
Гуруҳ босқичида қайд этилган иккала мағлубият ҳам тўлиқ мураббийларнинг хатоси эканлиги;
Жамоанинг Жаҳон чемпионатидек нуфузли мусобақада тоза марказий ҳужумчисиз ҳаракат қилгани.
«Жаҳон чемпионатида марказий ҳужумчисиз ўйнаётган яна бирор жамоа борми? Саволнинг жавоби шу ерда», — дея қўшимча қилди Тосун.
Эслатма: Туркия миллий жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги дастлабки икки учрашувнинг иккаласида ҳам мағлубиятга учради. Натижада улар муддатидан аввал плей-офф йўлланмасидан маҳрум бўлишди.
…