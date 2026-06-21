ЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилди

·0·Спорт
ЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилди

Туркиялик футбол агенти Шенол Тосун Жаҳон чемпионатидаги муваффақиятсиз иштирокдан сўнг Туркия миллий жамоасининг кўрсатган ўйини ва натижалари ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, жамоанинг салоҳияти анча юқори бўлган ва мавжуд таркиб камида ярим финал учун курашишга қодир эди.

Ярим финал ўрнига эрта хайрлашув

Шенол Тосун жамоанинг турнирдаги иштироки муддатидан олдин якунланганидан қаттиқ афсусда эканини яширмади:

«Бу жамоа яримфиналга чиқиш учун курашиши керак эди. Аммо барчамиз нима бўлганини кўрдик. Афсуски, бу турнир Туркия миллий жамоаси учун якунланди».

Мураббийлар штабининг хатолари

Агентнинг фикрича, ушбу муваффақиятсизликнинг бош сабабчиси — тактик хатоларга йўл қўйган ва таркибни тўғри шакллантира олмаган мураббийлар штабидир. У ўз танқидида қуйидаги жиҳатларга алоҳида урғу берди:

  • Мураббийларнинг фақат бир хил футболчиларга таяниб қолгани ва қониқарсиз ўйинлардан тўғри хулоса чиқармагани;

  • Гуруҳ босқичида қайд этилган иккала мағлубият ҳам тўлиқ мураббийларнинг хатоси эканлиги;

  • Жамоанинг Жаҳон чемпионатидек нуфузли мусобақада тоза марказий ҳужумчисиз ҳаракат қилгани.

«Жаҳон чемпионатида марказий ҳужумчисиз ўйнаётган яна бирор жамоа борми? Саволнинг жавоби шу ерда», — дея қўшимча қилди Тосун.

Эслатма: Туркия миллий жамоаси ЖЧ-2026 гуруҳ босқичидаги дастлабки икки учрашувнинг иккаласида ҳам мағлубиятга учради. Натижада улар муддатидан аввал плей-офф йўлланмасидан маҳрум бўлишди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилди«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилдиБугун, 00:17Куртис Жонес А Серияга йўл олиши мумкин: Трансферлар занжири ишга тушмоқдаКуртис Жонес А Серияга йўл олиши мумкин: Трансферлар занжири ишга тушмоқдаБугун, 00:14Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Гуруҳда етакчилик учун кураш: Германия – Кот-д'Ивуар асосий таркиби...Бугун, 00:06Мортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаМортен Хьюлманн Sporting билан хайрлашди: Рубен Аморим уни Милан сафига чорламоқдаКеча, 23:51Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кот-д'Ивуар устози Германиядан қўрқмаяпти: «Мақсадимиз — 1/16 финал!»Кеча, 23:51Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Килиан Мбаппе Майкл Олисе ҳақида: «У бугунги ва эртанги куннинг энг буюк ўйинчиси»Кеча, 23:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди