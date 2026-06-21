Квант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқда

·0·Техно
Квант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқда

Квант ҳисоблаш технологиялари соҳаси ўзининг ривожланиш босқичида қарама-қаршиликларга бой даврни бошдан кечирмоқда. Бир томондан, йирик технологик гигантлар амалий тизимларни ишга тушириш режаларини тезлаштираётган бўлса, иккинчи томондан, классик алгоритмлар ҳали ҳам квант устунлигига қарши муносиб қаршилик кўрсатмоқда. Amazon компанияси ҚуEра Компутинг билан ҳамкорликда 2028-йилга қадар Либра деб номланган "мега-квант" тизимини яратишини эълон қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу янги тизим бир миллионга яқин квант операцияларини бажаришга қодир бўлиши ва юзлаб мантиқий кубитлар билан ишлаши кутилмоқда. Мантиқий кубитлар — бу хатоларга чидамли ҳисоблашларнинг асоси бўлиб, улар квант кимёси, юқори энергиялар физикаси ва материалшунослик каби мураккаб соҳалардаги масалаларни ечиш учун зарурдир. ixbt.com маълумотига кўра, бундай тизимлар маълумотларни бир неча бор такрорлаш ва хатоларни доимий текшириш орқали барқарорликни таъминлайди.

Нейтрал атомлар ва ионли тузоқлар: Икки хил ёндашув

ҚуEра компанияси ўзининг Либра тизимида нейтрал атомлар архитектурасидан фойдаланмоқда. Бунда алоҳида атомлар лазерлар ёрдамида махсус панжарада ушлаб турилади ва ёруғлик майдонлари орқали бошқарилади. Лаборатория шароитида аллақачон 3000 га яқин атомлардан иборат массивлар намойиш этилган. Бироқ, технология атомларнинг қизиб кетиши ва манипуляция пайтида йўқолиши каби фундаментал муаммоларга дуч келмоқда, бу эса хатоларни тузатиш жараёнини мураккаблаштиради.

Параллел равишда Quantinuum компанияси ионли тузоқларга асосланган Helios тизимини ривожлантирмоқда. Бу ерда ионлар ҳалқасимон тузилма бўйлаб ҳаракатланади ва махсус "ишчи зоналарда" қайта ишланади. Ушбу архитектуранинг асосий устунлиги хатолик даражасининг ўта пастлигидир. Helios тизимида бир кубитли операциялар учун хатолик кўрсаткичи 0,00003 ни ташкил этади, бу эса классик компьютерлар учун ушбу жараёнларни моделлаштиришни деярли имконсиз қилади.

Helios шунингдек, "виртуал кубитлар" дастурий моделини жорий этмоқда. Бу моделда фойдаланувчи вазифани мавҳум тарзда белгилайди, тизимнинг ўзи эса ҳисоблашларни жисмоний кубитлар ўртасида тақсимлайди ва реал вақт режимида хатоларни тузатади. Бундай ёндашув квант ҳисоблашларини биз ўрганган булутли ҳисоблашлар моделига яқинлаштиради ва улардан фойдаланишни осонлаштиради.

Классик алгоритмлар билан шафқатсиз рақобат

Техник ютуқлар билан бир қаторда, "квант устунлиги" тушунчаси қайта кўриб чиқилмоқда. Масалан, Қ-КТРЛ илмий гуруҳи IBM квант процессорида физик тизимни моделлаштириш классик усулдан 3000 марта тезроқ эканини даъво қилган эди. Аммо Мультиверсе Компутинг тадқиқотчилари классик алгоритмни оптималлаштириш орқали бу фарқни 36 мартагача қисқартиришга муваффақ бўлишди, баъзи ҳолатларда эса классик усул квант натижасидан ўзиб кетди.

Ҳозирда соҳа доимий мусобақа ҳолатида: квант компаниялари барқарор мантиқий кубитларга ўтишга интилмоқда, классик алгоритмлар ишлаб чиқувчилари эса квант тезлашуви ҳақиқатан ҳам зарур бўлган вазифалар доирасини торайтирмоқда. IBM ҳатто квант устунлигини кузатувчи махсус трекерни ишга туширган бўлиб, унда натижалар янги классик алгоритмлар пайдо бўлиши билан мунтазам янгиланиб боради.

Хулоса қилиб айтганда, асосий савол квант компьютерлари қачон пайдо бўлишида эмас, балки қайси вазифалар улар учун иқтисодий жиҳатдан оқланган бўлиб қолишидадир. 2028-йилга бориб Amazon ва унинг ҳамкорлари вада қилган тизимлар ушбу саволга якуний жавоб бериши кутилмоқда.

AmazonКвант КомпьютериТехнологияҚуEраIBM
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасSignal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасБугун, 01:57GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиGeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиБугун, 01:28Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисИн те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисБугун, 00:59Amazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиAmazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиБугун, 00:58iPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиiPhone Ultra: Appleнинг илк буклама смартфони дизайни ва хусусиятлари маълум бўлдиБугун, 00:22Amazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаAmazon сунъий интеллект марказларига қарши чиққан ходимларини тергов қилмоқдаКеча, 23:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди