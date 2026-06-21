Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоланди

·0·Техно
Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоланди

Буюк Британияда муаллифлик ҳуқуқларини бузиш билан боғлиқ ғайритабиий суд жараёни якунига етди. Шарқий Ёркширда истиқомат қилувчи 47 ёшли Марк Кернс машҳур ижрочиларнинг рухсатсиз микслари ва ремиксларини КД-дискларга ёзиб сотгани учун 26 ойлик шартли қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Ушбу ҳолат замонавий рақамли оқимлар даврида унутилиб бораётган "эски мактаб" пиратлигининг қайта жонланиши сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Суд қарорига кўра, агар Кернс келгуси 18 ой давомида янги ҳуқуқбузарлик содир этмаса, реал қамоқ жазосидан қутулиб қолади. Бироқ у жазонинг бир қисми сифатида 250 соатлик мажбурий жамоат ишларига жалб қилинадиган бўлди. Мазкур жазо чораси муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг манфаатларини ҳимоя қилиш ва ноқонуний даромад олишнинг олдини олиш мақсадида тайинланган.

Етти йиллик суриштирув ва тергов жараёни

Ушбу жиноий ишнинг тарихи бир неча йилга бориб тақалади. Марк Кернснинг фаолияти илк бор 2018-йилда ҳуқуқ-тартибот идоралари эътиборига тушган эди. 2019-йилда тўлақонли тергов ҳаракатлари бошланиб, 2022-йилда унинг хонадонида тинтув ўтказилган. Фақатгина орадан икки йил ўтиб, Халл шаҳри судида айбланувчи ўз айбига иқрор бўлгач, жараён якуний босқичига етди.

Тергов маълумотларига кўра, эркак таниқли санъаткорларнинг трекларидан фойдаланган ҳолда мусиқий тўпламлар яратган ва уларни КД-дискларда оммага тақдим этган. Бунда у на мусиқачилардан, на овоз ёзиш лейблларидан рухсат олган. Маҳаллий ҳокимият вакиллари бундай фаолият ижодкорларга тегишли гонорарларни тўламасдан, ўзганинг интеллектуал мулки ҳисобидан фойда кўриш эканини таъкидлашди.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, дискларни тарқатиш схемаси ҳақида батафсил маълумотлар очиқланмаган. Ҳозирча ушбу маҳсулотлар интернет орқали сотилганми ёки маҳаллий бозорларда тарқатилганми, бу борада аниқ фактлар мавжуд эмас. Шунга қарамай, мусиқий пиратликнинг бундай шакли бугунги кунда камдан-кам учрайдиган ҳолат ҳисобланади.

Ўзбекистон ва жаҳон бозоридаги вазият

Бугунги кунда жаҳон мусиқа саноати асосан Spotify, Apple Мусик ва YouTube каби платформалар орқали даромад топади. Ўзбекистонда ҳам сўнгги йилларда КД ва ДВД дисклар савдоси кескин камайиб, ўрнини рақамли контентга бўшатиб берди. Бироқ Британиядаги ушбу ҳолат интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш масаласи ҳали ҳам долзарб эканини кўрсатмоқда.

Экспертларнинг фикрича, бундай суд ишлари нафақат моддий зарар, балки муаллифлик ҳуқуқи маданиятини шакллантириш учун ҳам муҳимдир. Ўзганинг меҳнатини рухсатсиз кўпайтириш ва ундан тижорий мақсадларда фойдаланиш, технология қанчалик ривожланмасин, қонун олдида жавобгарликка сабаб бўлади.

ПиратликМуаллифлик ҲуқуқиКД-дискларБуюк БританияМусиқа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиXiaomi компанияси ҳамёнбоп Поко К81 Pro смартфонини Европа бозорига чиқардиБугун, 02:21Signal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасSignal раҳбари огоҳлантиради: Сунъий интеллект чат-ботлари сизнинг дўстингиз эмасБугун, 01:57Квант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаКвант компьютерлари пойгаси: Amazon ва ҚуEра 2028-йилгача инқилобий тизимни вада қилмоқдаБугун, 01:55GeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиGeForce RTX 3060 видеокартаси муз генератори ёрдамида 23 даражагача совутилдиБугун, 01:28Ин те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисИн те Веигҳтс: Сунъий интеллект хотирасида бор-йўқлигингизни текширувчи янги сервисБугун, 00:59Amazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиAmazon орқали GeForce RTX 5070 ўрнига эски эҳтиёт қисмлар юборилгани маълум бўлдиБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди