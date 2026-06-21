Британияда мусиқий пиратлик: 2000-йиллар услубида диск сотган шахс жазоланди
Буюк Британияда муаллифлик ҳуқуқларини бузиш билан боғлиқ ғайритабиий суд жараёни якунига етди. Шарқий Ёркширда истиқомат қилувчи 47 ёшли Марк Кернс машҳур ижрочиларнинг рухсатсиз микслари ва ремиксларини КД-дискларга ёзиб сотгани учун 26 ойлик шартли қамоқ жазосига ҳукм қилинди. Ушбу ҳолат замонавий рақамли оқимлар даврида унутилиб бораётган "эски мактаб" пиратлигининг қайта жонланиши сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Суд қарорига кўра, агар Кернс келгуси 18 ой давомида янги ҳуқуқбузарлик содир этмаса, реал қамоқ жазосидан қутулиб қолади. Бироқ у жазонинг бир қисми сифатида 250 соатлик мажбурий жамоат ишларига жалб қилинадиган бўлди. Мазкур жазо чораси муаллифлик ҳуқуқи эгаларининг манфаатларини ҳимоя қилиш ва ноқонуний даромад олишнинг олдини олиш мақсадида тайинланган.
Етти йиллик суриштирув ва тергов жараёниУшбу жиноий ишнинг тарихи бир неча йилга бориб тақалади. Марк Кернснинг фаолияти илк бор 2018-йилда ҳуқуқ-тартибот идоралари эътиборига тушган эди. 2019-йилда тўлақонли тергов ҳаракатлари бошланиб, 2022-йилда унинг хонадонида тинтув ўтказилган. Фақатгина орадан икки йил ўтиб, Халл шаҳри судида айбланувчи ўз айбига иқрор бўлгач, жараён якуний босқичига етди.
Тергов маълумотларига кўра, эркак таниқли санъаткорларнинг трекларидан фойдаланган ҳолда мусиқий тўпламлар яратган ва уларни КД-дискларда оммага тақдим этган. Бунда у на мусиқачилардан, на овоз ёзиш лейблларидан рухсат олган. Маҳаллий ҳокимият вакиллари бундай фаолият ижодкорларга тегишли гонорарларни тўламасдан, ўзганинг интеллектуал мулки ҳисобидан фойда кўриш эканини таъкидлашди.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, дискларни тарқатиш схемаси ҳақида батафсил маълумотлар очиқланмаган. Ҳозирча ушбу маҳсулотлар интернет орқали сотилганми ёки маҳаллий бозорларда тарқатилганми, бу борада аниқ фактлар мавжуд эмас. Шунга қарамай, мусиқий пиратликнинг бундай шакли бугунги кунда камдан-кам учрайдиган ҳолат ҳисобланади.
Ўзбекистон ва жаҳон бозоридаги вазиятБугунги кунда жаҳон мусиқа саноати асосан Spotify, Apple Мусик ва YouTube каби платформалар орқали даромад топади. Ўзбекистонда ҳам сўнгги йилларда КД ва ДВД дисклар савдоси кескин камайиб, ўрнини рақамли контентга бўшатиб берди. Бироқ Британиядаги ушбу ҳолат интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш масаласи ҳали ҳам долзарб эканини кўрсатмоқда.
Экспертларнинг фикрича, бундай суд ишлари нафақат моддий зарар, балки муаллифлик ҳуқуқи маданиятини шакллантириш учун ҳам муҳимдир. Ўзганинг меҳнатини рухсатсиз кўпайтириш ва ундан тижорий мақсадларда фойдаланиш, технология қанчалик ривожланмасин, қонун олдида жавобгарликка сабаб бўлади.
…