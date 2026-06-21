Нидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилди

·26·Спорт
Нидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилди

Нидерландия терма жамоаси Жаҳон чемпионатлари тарихида 100 тадан ортиқ гол урган, аммо ҳали бирор марта бош совринни қўлга киритмаган илк жамоа бўлди. Нидерландияликлар бу кўрсаткичга 2026 йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг иккинчи турида Швецияни 5:1 ҳисобида мағлуб этган учрашувда эришди, деб хабар беради «Евро-Футбол.Ру».

Нидерландия аввал ҳам Жаҳон чемпионати ғолиблигига бир неча бор яқин келган. Терма жамоа 1974, 1978 ва 2010 йилларда финалга чиққан, бироқ учала ҳал қилувчи баҳсда ҳам рақибига имкониятни бой берган.

Швецияга қарши ғалаба Нидерландиянинг яна икки рекордни янгилашига хизмат қилди. Жамоа Жаҳон чемпионатларида кетма-кет 14 та учрашувда асосий ва қўшимча вақтда мағлуб бўлмади. Бу статистикада пенальтилар серияси натижалари ҳисобга олинмайди.

Шунингдек, Нидерландия Жаҳон чемпионатлари гуруҳ босқичидаги мағлубиятсиз сериясини 18 та ўйинга етказди. Бу ҳам мусобақа тарихидаги энг юқори кўрсаткич сифатида қайд этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафинья Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиРафинья Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиБугун, 03:15Германия Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиГермания Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиБугун, 03:12Германия Кот-д’Ивуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиГермания Кот-д’Ивуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиБугун, 03:01Томас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтдиТомас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтдиБугун, 02:57ЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилдиЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилдиБугун, 01:53«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилди«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилдиБугун, 00:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди