Томас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтди

·54·Спорт
Томас Тухелга хушхабар: Англия терма жамоаси етакчилари сафга қайтди

Жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида муваффақиятли старт олган Англия терма жамоаси навбатдаги муҳим баҳс олдидан жиддий кучга эга бўлди. Жамоа бош мураббийи Томас Тухел ихтиёрига жароҳатидан фориғ бўлган Маркус Рэшфорд ва Деклан Рисе тўлиқ таркибда қайтди. Бу янгилик "уч шерлар"нинг турнирдаги амбицияларини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хабарларга кўра, ҳар икки футболчи Канзас-Сити шаҳрида ўтказилган шанба кунги машғулотларда ҳеч қандай чекловларсиз иштирок этган. Хорватияга қарши кечган биринчи ўйинда (4:2) захирадан тушиб гол урган Маркус Рэшфорд мушакларидаги кичик оғриқ сабабли бир муддат алоҳида шуғулланган эди. Жамоа вице-сардори Деклан Рисе эса бел ва тиззасидаги ноқулайлик туфайли очилиш ўйинида муддатидан аввал алмаштирилган эди.

Сака билан боғлиқ вазият бироз мураккаб

Те Гуардиан нашри хабарига кўра, Рисе ва Рэшфорднинг ҳолати ижобий бўлса-да, Букайо Сака билан боғлиқ вазият бироз хавотирли бўлиб қолмоқда. Арсенал юлдузи жамоанинг умумий машғулотларига қўшилмади ва бино ичида индивидуал дастур асосида ишлаш билан чекланди. Тухелнинг таъкидлашича, футболчини Гана билан бўладиган ўйинда асосий таркибда кўриш эҳтимоли жуда паст.

Букайо Сака айни дамда Ахилл пайидаги сурункали муаммо билан курашмоқда. Мураббийлар штаби ва тиббий ходимлар ёш иқтидор эгасини 90 дақиқа давомида майдонда ушлаб туришни хавфли деб ҳисобламоқда. Шу сабабли, у сешанба куни Бостонда бўлиб ўтадиган баҳсни захира ўриндиғида бошлаши деярли аниқ бўлиб улгурди.

Томас Тухел матбуотга берган интервюсида шундай деди: "Сака Ахилл билан боғлиқ муаммони бартараф этишга ҳаракат қилмоқда, бироқ у ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмас". Бу мураббийнинг ўйинчини турнирнинг плей-офф босқичлари учун асраётганидан далолат беради. Унинг ўрнини ўнг қанотда яна Нони Мадуеке эгаллаши кутилмоқда.

Goal.com маълумотларига кўра, Англия терма жамоаси Л гуруҳида етакчиликни мустаҳкамлашни мақсад қилган. Рэшфорднинг сафга қайтиши чап қанотда Антонй Гордон билан рақобатни кучайтиради. Деклан Рисе эса таянч ярим ҳимоясидаги ўзининг ажралмас ўрнига қайтиши кутилмоқда, бу эса Тухелга тактика борасида кенгроқ имкониятлар яратади.

Умуман олганда, Англиянинг захира ўриндиғи кенглиги Тухелга асосий юлдузларни таваккал қилмасдан, таркибда ротацияларни амалга ошириш имконини беради. Гана билан ўйин гуруҳдан чиқиш масаласини ҳал қилишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин.

АнглияТомас ТухелЖаҳон ЧемпионатиМаркус РэшфордБукайо Сака
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиНидерландия ва Швеция баҳсида бир нечта рекорд қайд этилдиБугун, 03:18Рафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиРафиня Бразилиянинг Шотландияга қарши баҳсини ўтказиб юборадиБугун, 03:15Германия Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиГермания Нагелсманннинг «жокер»и эвазига Кот-д’Ивуарни мағлуб этдиБугун, 03:12Германия Кот-дъИвуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиГермания Кот-дъИвуарга қарши ўйинда сўнгги дақиқаларда ғалабани илиб кетдиБугун, 03:01ЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилдиЖЧ-2026: Туркиялик футбол агенти миллий жамоани кескин танқид қилдиБугун, 01:53«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилди«Учар голландлар»дан даҳшатли юриш: Швеция 5:1 ҳисобида таслим этилдиБугун, 00:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди