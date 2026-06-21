Беҳруз Каримов Португалияга қарши Ўзбекистонга ёрдам бера олмайди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси аъзоси Беҳруз Каримов жароҳати сабаб Португалияга қарши учрашувда иштирок этмайди.
Қанот ҳимоячиси жаҳон чемпионатининг биринчи турида Колумбияга қарши ўйинда яхши ҳаракат қилган эди. Бироқ шундан кейин футболчининг аввалги жароҳати яна безовта қила бошлади.
Беҳруз Каримов ўйиндан кейинги дастлабки жамоавий машғулотларда қатнашмади. У кеча якка тартибда машқ қилди. Шу сабабли мураббийлар штаби унинг Португалияга қарши баҳсдаги хизматидан фойдалана олмайди.
Ҳозир футболчининг кейинги учрашувгача тикланиши кутилмоқда. Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси навбатдаги ўйинларидан бирини Конгога қарши ўтказади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…