Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлди
Замонавий жамиятда видеоўйинлар кўпинча вақтни беҳуда сарфлаш ёки реалликдан қочиш воситаси сифатида талқин қилинади. Бироқ янги ўтказилган илмий тадқиқотлар ушбу қарашларнинг аксини исботламоқда. Маълум бўлишича, маълум турдаги ўйинлар инсоннинг руҳий чидамлилигини ошириб, ижтимоий яккаланиш туйғусини сезиларли даражада камайтириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, тадқиқотчилар 21 ёшдан ошган 2252 нафар катталар ўртасида сўровнома ўтказишган. Иштирокчилар ўзларининг ўйин одатлари ва эмоционал ҳолатлари ҳақидаги саволларга жавоб беришди. Натижалар шуни кўрсатдики, видеоўйинларга қизиқувчи инсонлар ўйин ўйнамайдиганларга қараганда ўзларини камроқ ёлғиз ҳис қилишади ва қийин вазиятларда юқори даражадаги хотиржамликни намоён этишади.
Очиқ дунё ва хотиржам ўйинларнинг фойдасиТадқиқот муаллифларидан бири Андреас Эисингеричнинг таъкидлашича, ижобий таъсир барча ўйинларда ҳам бирдек кузатилмайди. Айниқса, Те Легенд оф Зелда: Бреат оф те Вилд каби очиқ дунёга эга стратегик лойиҳалар ҳамда Ёшиъс Крафтед Ворлд каби содда ва дўстона муҳитдаги ўйинлар инсон руҳиятига ижобий таъсир кўрсатади. Бундай ўйинларни афзал кўрадиганлар босим остида ўзини йўқотиб қўймаслик ва муваффақиятсизликлардан сўнг тезроқ тикланиш қобилиятига эга бўлишади.
Олимларнинг фикрича, гап ўйин олдида ўтказилган вақт миқдорида эмас, балки ўйин тажрибасининг характеридадир. Тадқиқотда иштирок этган ва турли жанрларни уйғунлаштирган фойдаланувчилар ўзларида ўзига хос "эмоционал парҳез"ни шакллантирганлари маълум бўлди. Яни, мураккаб тадқиқот ўйинлари ва тинчлантирувчи лойиҳалар комбинацияси стрессга қарши энг яхши ҳимоя бўлиб хизмат қилади.
Ёлғизликка қарши курашда янги воситаБугунги кунда ёлғизлик муаммоси жамоат саломатлиги учун жиддий хавф сифатида кўрилмоқда. Ижтимоий изоляция нафақат руҳий, балки жисмоний саломатликка ҳам салбий таъсир кўрсатиши исботланган. Шу сабабли, мутахассислар ижтимоий яккаланишни камайтиришнинг арзон ва қулай усулларини излашмоқда. Видеоўйинлар эса бу борада кутилмаган, аммо самарали ечим бўлиши мумкин.
Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу тадқиқот натижалари аввалги илмий хулосалар билан ҳам ҳамоҳангдир. Олдинроқ ўтказилган изланишлар айрим казуалл ўйинлар хавотир ва депрессия белгиларини камайтиришга ёрдам беришини кўрсатган эди. Янги маълумотлар видеоўйинларнинг одамларни жамиятдан ажратиб қўйиши ҳақидаги стереотипларга зарба бериб, уларнинг стрессга қарши курашишдаги аҳамиятини тасдиқламоқда.
Бироқ олимлар муҳим бир жиҳатни алоҳида уқтириб ўтишган: видеоўйинлар жиддий руҳий касалликлар ёки профессионал психологик ёрдам ўрнини боса олмайди. Улар фақатгина кундалик стрессни бошқариш ва эмоционал барқарорликни сақлашда қўшимча восита сифатида кўрилиши лозим. Шундай бўлса-да, ўйин саноатининг инсон саломатлигига ижобий таъсири ҳақидаги далиллар кўпайиб бормоқда.
…