Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлди

·0·Техно
Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлди

Замонавий жамиятда видеоўйинлар кўпинча вақтни беҳуда сарфлаш ёки реалликдан қочиш воситаси сифатида талқин қилинади. Бироқ янги ўтказилган илмий тадқиқотлар ушбу қарашларнинг аксини исботламоқда. Маълум бўлишича, маълум турдаги ўйинлар инсоннинг руҳий чидамлилигини ошириб, ижтимоий яккаланиш туйғусини сезиларли даражада камайтириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, тадқиқотчилар 21 ёшдан ошган 2252 нафар катталар ўртасида сўровнома ўтказишган. Иштирокчилар ўзларининг ўйин одатлари ва эмоционал ҳолатлари ҳақидаги саволларга жавоб беришди. Натижалар шуни кўрсатдики, видеоўйинларга қизиқувчи инсонлар ўйин ўйнамайдиганларга қараганда ўзларини камроқ ёлғиз ҳис қилишади ва қийин вазиятларда юқори даражадаги хотиржамликни намоён этишади.

Очиқ дунё ва хотиржам ўйинларнинг фойдаси

Тадқиқот муаллифларидан бири Андреас Эисингеричнинг таъкидлашича, ижобий таъсир барча ўйинларда ҳам бирдек кузатилмайди. Айниқса, Те Легенд оф Зелда: Бреат оф те Вилд каби очиқ дунёга эга стратегик лойиҳалар ҳамда Ёшиъс Крафтед Ворлд каби содда ва дўстона муҳитдаги ўйинлар инсон руҳиятига ижобий таъсир кўрсатади. Бундай ўйинларни афзал кўрадиганлар босим остида ўзини йўқотиб қўймаслик ва муваффақиятсизликлардан сўнг тезроқ тикланиш қобилиятига эга бўлишади.

Олимларнинг фикрича, гап ўйин олдида ўтказилган вақт миқдорида эмас, балки ўйин тажрибасининг характеридадир. Тадқиқотда иштирок этган ва турли жанрларни уйғунлаштирган фойдаланувчилар ўзларида ўзига хос "эмоционал парҳез"ни шакллантирганлари маълум бўлди. Яни, мураккаб тадқиқот ўйинлари ва тинчлантирувчи лойиҳалар комбинацияси стрессга қарши энг яхши ҳимоя бўлиб хизмат қилади.

Ёлғизликка қарши курашда янги восита

Бугунги кунда ёлғизлик муаммоси жамоат саломатлиги учун жиддий хавф сифатида кўрилмоқда. Ижтимоий изоляция нафақат руҳий, балки жисмоний саломатликка ҳам салбий таъсир кўрсатиши исботланган. Шу сабабли, мутахассислар ижтимоий яккаланишни камайтиришнинг арзон ва қулай усулларини излашмоқда. Видеоўйинлар эса бу борада кутилмаган, аммо самарали ечим бўлиши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу тадқиқот натижалари аввалги илмий хулосалар билан ҳам ҳамоҳангдир. Олдинроқ ўтказилган изланишлар айрим казуалл ўйинлар хавотир ва депрессия белгиларини камайтиришга ёрдам беришини кўрсатган эди. Янги маълумотлар видеоўйинларнинг одамларни жамиятдан ажратиб қўйиши ҳақидаги стереотипларга зарба бериб, уларнинг стрессга қарши курашишдаги аҳамиятини тасдиқламоқда.

Бироқ олимлар муҳим бир жиҳатни алоҳида уқтириб ўтишган: видеоўйинлар жиддий руҳий касалликлар ёки профессионал психологик ёрдам ўрнини боса олмайди. Улар фақатгина кундалик стрессни бошқариш ва эмоционал барқарорликни сақлашда қўшимча восита сифатида кўрилиши лозим. Шундай бўлса-да, ўйин саноатининг инсон саломатлигига ижобий таъсири ҳақидаги далиллар кўпайиб бормоқда.

ВидеоўйинларТадқиқотПсихологияСаломатликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиOnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этадиБугун, 14:58Микрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиМикрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиБугун, 14:30Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиSamsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиБугун, 13:57AMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиAMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиБугун, 13:27ҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектБугун, 12:59Xiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнXiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнБугун, 12:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди