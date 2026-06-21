Британия бош вазири Кир Стармер истеъфога чиқиши мумкин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
The Observer нашри маълумотига кўра, Буюк Британия бош вазири Кир Стармер 22 июнь куни истеъфога чиқишини эълон қилиши мумкин.
Манбаларга кўра, ҳукумат аъзолари, маслаҳатчилар, касаба уюшмалари ва партия донорлари билан музокаралардан сўнг Стармер лавозимда қолиши қийин деган хулосага келган.
Шу билан бирга, у ҳокимият алмашинуви тартибли ўтиши учун кетиш муддатини белгиламоқчи.
Нашрга кўра, Стармер расман сентябрь ойида, Лейбористлар партияси конференцияси олдидан лавозимини тарк этиши мумкин.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…