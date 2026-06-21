Микрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топди

·0·Техно
Микрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топди

Замонавий электроника олами янги бир технологик чегара остонасида турибди. Корея илғор технологиялар институти (КАИСТ) тадқиқотчилари квант-механик моделлаштириш ёрдамида транзисторларни миниатюралаштиришнинг фундаментал чегараларини аниқлашга муваффақ бўлишди. Бу кашфиёт смартфонлар, серверлар ва сунъий интеллект тизимларининг унумдорлигини кескин ошириш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Транзисторлар микросхемалардаги электр оқимини бошқарадиган митти ўчириб-ёқиш мосламалари ҳисобланади. Саноат ҳозирда 2 нанометрли технологик жараёнларга ўтиш ҳақида гапираётган бўлса-да, транзисторларнинг реал физик ўлчамлари ҳали ҳам 10 нанометрдан юқори бўлиб қолмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ўлчамларни янада қисқартириш йўлидаги асосий тўсиқ квант туннел эффекти билан боғлиқ.

Квант туннел эффекти шундай ҳодисаки, бунда электронлар классик физика қонунларига кўра ўтиб бўлмайдиган энергетик тўсиқлардан "сизиб ўта" бошлайди. Бу эса ток сизиб чиқишига ва транзистор бошқарувининг йўқолишига олиб келади. Натижада қурилма барқарор ишламай қолади. КАИСТ олимлари айнан шу муаммони бартараф этиш учун атом даражасидаги ҳисоб-китобларни амалга оширдилар.

Квант механикаси ва янги материаллар

Профессор Ён-Хун Ким бошчилигидаги жамоа МС-ДФТ (мульти-спасе констраинед-сеарч денситй функтионал теорй) деб номланган махсус методикадан фойдаланди. Бу усул нафақат материалларни, балки бутун электрон қурилмаларни, жумладан, мураккаб металл-яримўтказгич интерфейсларини моделлаштириш имконини беради. Тадқиқотда асосий материал сифатида қалинлиги бир атомга тенг бўлган молибден дисульфиди (МоС2) танлаб олинди.

Ўтказилган рақамли тажрибалар шуни кўрсатдики, электронларнинг сизиб ўтиш даражаси нафақат канал материалига, балки металл танлови ва контакт геометриясига ҳам боғлиқ экан. Бу шуни англатадики, миниатюралаштириш чегаралари қатъий ўзгармас эмас, балки муҳандислик ечимлари орқали уларни янада кенгайтириш мумкин.

Олимларнинг хулосасига кўра, квант туннел эффекти транзистор ишини бузадиган критик узунликни 4 нанометрдан паст даражагача тушириш мумкин. Бу ҳозирги технологик кутилмалардан анча илгарилаб кетиш демакдир. Бундай натижага эришиш учун турли хил хусусиятларга эга икки ўлчовли материалларни комбинациялаш стратегияси таклиф этилмоқда.

Келажак процессорлари қандай бўлади?

Ушбу кашфиёт келажакда Apple, NVIDIA ёки Intel каби гигантлар ишлаб чиқарадиган чипларнинг энергия самарадорлигини янги босқичга олиб чиқади. Транзисторлар қанчалик кичик бўлса, бир чипга шунчалик кўп элемент жойлаштириш ва қувват сарфини камайтириш имкони туғилади.

Тадқиқот муаллифлари таклиф этаётган янги дизайн стратегияси қуйидаги афзалликларни вада қилмоқда:

  • Энергия истеъмолини сезиларли даражада камайтириш;
  • Ҳисоблаш тезлигини бир неча баробар ошириш;
  • Чип ичидаги иссиқлик ажралишини жиловлаш;
  • Сунъий интеллект алгоритмлари учун ўта кучли процессорлар яратиш.

Хулоса қилиб айтганда, КАИСТ олимларининг иши яримўтказгичлар саноатидаги "Мурнинг қонуни" ҳали ўз кучини йўқотмаганини ва технологик тараққиёт учун янги уфқлар мавжудлигини исботламоқда. Эндиликда навбат ушбу назарий моделларни реал ишлаб чиқариш жараёнига татбиқ этишга келди.

ТехнологияТранзисторМикрочипларКАИСТКвант Физикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиSamsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиБугун, 13:57AMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиAMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиБугун, 13:27ҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектБугун, 12:59Xiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнXiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнБугун, 12:28Коинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиКоинотни ўрганишда янги давр: Нанкй Грасе Роман телескопи учиш майдонига етиб келдиБугун, 11:23SpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаSpaceX коинотни забт этишга тайёр: Гигабай мажмуаси қурилиши якунланмоқдаБугун, 10:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди