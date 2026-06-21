OnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этади

·25·Техно
OnePlus 8000 мАс сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этади

Смартфонлар бозорида узоқ вақт қувват сақлаш ва чидамлилик масаласи ҳамон долзарб бўлиб қолмоқда. OnePlus компанияси ушбу муаммога ўзига хос ечим таклиф этиб, янги OnePlus Н6 моделининг техник хусусиятларини очиқлади. Қурилманинг асосий устунлиги унинг рекорд даражадаги 8000 мАс сиғимли аккумулятори ҳамда ҳамёнбоп нархидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфон бир марта қувватлангач, ўртача фойдаланиш режимида уч кунгача хизмат қилиши мумкин. Бу кўрсаткич бугунги кунда аксарият флагманлар бир кунлик қувват билан чекланиб қолаётган бир пайтда ўта жозибали кўринади. Компания муҳандислари аккумулятор ресурсига ҳам алоҳида эътибор қаратишган: батарея 7 йил давомида ўз сиғимини сезиларли даражада йўқотмасдан ишлашга мўлжалланган.

Тезкор қувватлаш ва самарадорлик кафолати

OnePlus Н6 модели 45 В қувватга эга симли зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бор-йўғи 5 дақиқалик қувватлаш қурилманинг YouTube платформасида икки соат давомида видео томоша қилишига етарли энергия билан таъминлайди. Бу шошилинч вазиятларда фойдаланувчилар учун жуда қўл келиши аниқ.

Қурилманинг ички аппарат қисми MediaTek Dimensity 6300 чипсетига асосланган. Ушбу процессор ўрта сегмент вакили бўлса-да, компания смартфоннинг дастурий таъминоти 60 ой, яни 5 йил давомида илк кунлардагидек равон ва қотмасдан ишлашини кафолатламоқда. Бу эса ҳамёнбоп қурилмалар учун камдан-кам учрайдиган ҳолатдир.

Ёшларбоп дизайн ва нарх сиёсати

OnePlus янги моделни асосан ёшлар аудиторияси учун мўлжалланган маҳсулот сифатида тақдим этмоқда. Замонавий дизайн ва юқори автономликни ўзида жамлаган OnePlus Н6 тахминан 200 АҚШ доллари атрофида сотувга чиқиши кутилмоқда. Ўзбекистон смартфон бозорида ушбу нарх тоифасидаги қурилмалар доимо юқори талабга эга бўлган.

Смартфоннинг расмий премераси жорий йилнинг 30-июн куни бўлиб ўтади. Ўша куни қурилманинг барча техник параметрлари, жумладан, дисплей тури, камералар имконияти ва хотира конфигурациялари ҳақида батафсил маълумот берилади. Ҳозирча маълум бўлган жиҳатлар эса OnePlus Н6 моделини ўз тоифасидаги энг кучли рақобатдошлардан бирига айлантириши шубҳасиз.

OnePlusСмартфонТехнологияАккумуляторMediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Видеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиВидеоўйинлар руҳий барқарорликни ошириб, ёлғизлик ҳиссини камайтириши маълум бўлдиБугун, 15:24Микрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиМикрочиплар инқилоби: Олимлар транзисторларни 4 нанометрдан паст даражагача кичрайтириш йўлини топдиБугун, 14:30Samsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиSamsung янги авлод «монстри» Galaxy M47 5G смартфонини эълон қилдиБугун, 13:57AMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиAMD графикали ноутбуклардаги етти йиллик муаммо Claude Коде ёрдамида ҳал этилдиБугун, 13:27ҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектҲМД янги Лума2 смартфонини тақдим этади: 6000 мАч аккумулятор ва сунъий интеллектБугун, 12:59Xiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнXiaomi 18 сентябрда тақдим этилади: 200 Мп камера ва Apple услубидаги дизайнБугун, 12:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди