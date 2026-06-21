Неймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқда

·0·Спорт
Неймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқда

Бразилия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳси олдидан улкан хушхабар олди. Жамоа етакчиси ва асосий юлдузи Неймар жароҳатидан фориғ бўлиб, умумий машғулотларга қайтди. Болдир қисмидаги муаммолар сабабли турнирнинг дастлабки икки учрашувини ўтказиб юборган тажрибали ҳужумчи Шотландияга қарши кечадиган баҳсда иштирок этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Шанба куни Ню-Жерси штатидаги машғулот базасида Неймар тўп билан ишлаш машқларини бажара бошлади. Бу ҳолат бразилиялик мухлислар орасида катта умид уйғотди, зеро "Селесао" ўзининг ўнинчи рақамли футболчисисиз ҳужум чизиғида сезиларли қийинчиликларга дуч келаётган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчи реабилитация жараёнининг сўнгги босқичини муваффақиятли якунлаган.

Анселотти қарори ва тикланиш жараёни

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти Гаити устидан қозонилган ғалабадан сўнг Неймарнинг ҳолати бўйича расмий баёнот берди. Италиялик мутахассис ўз юлдузини асраб-авайлаётган бўлса-да, унинг сафга қайтиш вақти келганини тасдиқлади. Режага кўра, 34 ёшли ҳужумчи душанба кунидан бошлаб жамоанинг тўлиқ тактик машғулотларига қўшилади.

"Неймар эртага якка тартибда, душанбадан эса бутун жамоа билан бирга шуғулланади. У Шотландияга қарши ўйинга тайёр бўлади", — деди Анселотти. Бу янгилик Бразилия учун нафақат тактик, балки руҳий жиҳатдан ҳам жуда муҳимдир. Жамоа таркибида Винисиус Жуниор ва Матеус Кунҳа каби маҳоратли ижрочилар бўлса-да, Неймарнинг майдондаги креативлиги ва тажрибаси ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Эслатиб ўтамиз, Неймарга иккинчи даражали болдир мушаклари чўзилиши ташхиси қўйилган эди. Дастлабки прогнозларга кўра, унинг тикланиши учун уч ҳафтагача вақт талаб этилиши айтилганди, бироқ футболчининг организми кутилганидан тезроқ тикланишга муваффақ бўлди. Машғулотларда унга ҳимоячи Алекс Сандро ҳамроҳлик қилмоқда.

Гуруҳдаги вазият ва олтинчи чемпионлик сари қадам

Бразилия ҳозирда "К" гуруҳида тўрт очко билан пешқадамлик қилмоқда. Марокаш билан дуранг ва Гаитига қарши ишончли ғалабадан сўнг, беш карра жаҳон чемпионлари плей-офф йўлланмасини деярли нақд қилиб қўйишган. Шотландияга қарши ўйинда қайд этиладиган дуранг ҳам уларни кейинги босқичга олиб чиқади, бироқ Неймар билан жамоа гуруҳни биринчи ўринда якунлашни мақсад қилган.

Неймарнинг қайтиши Бразилия учун ўз тарихидаги олтинчи жаҳон чемпионлиги сари йўлда асосий омиллардан бири бўлиши мумкин. Шимолий Америка майдонларида ўтаётган ушбу мундиал фахрий ҳужумчи учун сўнгги имкониятлардан бири сифатида кўрилмоқда. Агар кутилмаган кўнгилсизликлар юз бермаса, чоршанба куни Маямида бўлиб ўтадиган ўйинда мухлислар яна Неймарнинг сеҳрли ҳаракатларидан баҳраманд бўлишлари мумкин.

НеймарБразилияЖЧ-2026ФутболКарло Анселотти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парагвай ва Туркия ўйинида Омар Альдерете антирекорд қайд этдиПарагвай ва Туркия ўйинида Омар Альдерете антирекорд қайд этдиБугун, 13:59ЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқдиЖЧ-2026: Португалия терма жамоаси атрофида катта можаро келиб чиқдиБугун, 13:34Коди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинликКоди Гакпо Нидерландия сафида порламоқда: Ливерпулдагидан фарқли эркинликБугун, 13:16Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддатиЖуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги шиддатиБугун, 13:13Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,Жастин Гейжи Илия Топуриянинг вазияти ҳақида гапирди,,,Бугун, 13:12ЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиЖЧ-2026: Бугун бўлиб ўтадиган G ва H гуруҳлари ўйинлари жадвалиБугун, 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди