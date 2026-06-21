Неймар сафга қайтмоқда: Бразилия юлдузи Шотландияга қарши ўйинда майдонга тушиши кутилмоқда
Бразилия терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичининг ҳал қилувчи баҳси олдидан улкан хушхабар олди. Жамоа етакчиси ва асосий юлдузи Неймар жароҳатидан фориғ бўлиб, умумий машғулотларга қайтди. Болдир қисмидаги муаммолар сабабли турнирнинг дастлабки икки учрашувини ўтказиб юборган тажрибали ҳужумчи Шотландияга қарши кечадиган баҳсда иштирок этиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шанба куни Ню-Жерси штатидаги машғулот базасида Неймар тўп билан ишлаш машқларини бажара бошлади. Бу ҳолат бразилиялик мухлислар орасида катта умид уйғотди, зеро "Селесао" ўзининг ўнинчи рақамли футболчисисиз ҳужум чизиғида сезиларли қийинчиликларга дуч келаётган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, футболчи реабилитация жараёнининг сўнгги босқичини муваффақиятли якунлаган.
Анселотти қарори ва тикланиш жараёниБразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анселотти Гаити устидан қозонилган ғалабадан сўнг Неймарнинг ҳолати бўйича расмий баёнот берди. Италиялик мутахассис ўз юлдузини асраб-авайлаётган бўлса-да, унинг сафга қайтиш вақти келганини тасдиқлади. Режага кўра, 34 ёшли ҳужумчи душанба кунидан бошлаб жамоанинг тўлиқ тактик машғулотларига қўшилади.
"Неймар эртага якка тартибда, душанбадан эса бутун жамоа билан бирга шуғулланади. У Шотландияга қарши ўйинга тайёр бўлади", — деди Анселотти. Бу янгилик Бразилия учун нафақат тактик, балки руҳий жиҳатдан ҳам жуда муҳимдир. Жамоа таркибида Винисиус Жуниор ва Матеус Кунҳа каби маҳоратли ижрочилар бўлса-да, Неймарнинг майдондаги креативлиги ва тажрибаси ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Эслатиб ўтамиз, Неймарга иккинчи даражали болдир мушаклари чўзилиши ташхиси қўйилган эди. Дастлабки прогнозларга кўра, унинг тикланиши учун уч ҳафтагача вақт талаб этилиши айтилганди, бироқ футболчининг организми кутилганидан тезроқ тикланишга муваффақ бўлди. Машғулотларда унга ҳимоячи Алекс Сандро ҳамроҳлик қилмоқда.
Гуруҳдаги вазият ва олтинчи чемпионлик сари қадамБразилия ҳозирда "К" гуруҳида тўрт очко билан пешқадамлик қилмоқда. Марокаш билан дуранг ва Гаитига қарши ишончли ғалабадан сўнг, беш карра жаҳон чемпионлари плей-офф йўлланмасини деярли нақд қилиб қўйишган. Шотландияга қарши ўйинда қайд этиладиган дуранг ҳам уларни кейинги босқичга олиб чиқади, бироқ Неймар билан жамоа гуруҳни биринчи ўринда якунлашни мақсад қилган.
Неймарнинг қайтиши Бразилия учун ўз тарихидаги олтинчи жаҳон чемпионлиги сари йўлда асосий омиллардан бири бўлиши мумкин. Шимолий Америка майдонларида ўтаётган ушбу мундиал фахрий ҳужумчи учун сўнгги имкониятлардан бири сифатида кўрилмоқда. Агар кутилмаган кўнгилсизликлар юз бермаса, чоршанба куни Маямида бўлиб ўтадиган ўйинда мухлислар яна Неймарнинг сеҳрли ҳаракатларидан баҳраманд бўлишлари мумкин.
…