Мамлакат йўлларидаги машиналар сони 5 миллионга етмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 апрель ҳолатида Ўзбекистонда жисмоний шахсларга тегишли 4 миллион 903,1 мингта автотранспорт воситаси рўйхатга олинган.
Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 344,6 мингтага кўп. Шу тариқа, мамлакатда шахсий транспортлар сони 5 миллионлик маррага яқинлашди.
Аҳоли мулкидаги транспорт воситалари орасида енгил автомобиллар етакчилик қилмоқда. Уларнинг сони 4 миллион 552,3 мингтани ташкил этган.
Шунингдек, жисмоний шахсларга тегишли 330,3 мингта юк автомобили, 7,5 мингта микроавтобус, 7,2 мингта махсус транспорт воситаси ва 5,8 мингта автобус рўйхатдан ўтган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…