Парагвай ва Туркия ўйинида Омар Альдерете антирекорд қайд этди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
ОПТА маълумотига кўра, Парагвай терма жамоаси ҳимоячиси Омар Альдерете Туркияга қарши учрашувни тўлиқ ўтказиб, бор-йўғи битта аниқ узатма берган.
Бу жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг паст кўрсаткич бўлди. Шу пайтга қадар мундиал баҳсларида тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилган ҳеч бир футболчи бунчалик кам аниқ пас бермаган эди.
Эътиборли томони, Туркия учрашув давомида сон жиҳатдан устунликка эга бўлган. Шунга қарамай, турклар статистикаси ўта паст бўлган футболчи тўлиқ ўйнаган Парагвайга мағлуб бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…