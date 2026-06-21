Бўйи билан барчани ҳайратга солган гигант инспектор тармоқларда машҳур бўлди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда профилактика инспектори акс этган видео кенг тарқалди. Кадрларда унинг баланд бўйи ва спортчига хос гавдаси кўпчилик эътиборини тортган.
Фойдаланувчилар изоҳларда инспекторни ҳазил аралаш “тансоқчи”, “жангари фильм қаҳрамони” ва “ҳақиқий гигант”га ўхшатишмоқда.
Кўпчилик бундай салобатли полиция ходими ҳар куни ҳам учрамаслигини таъкидлаб, видеога илиқ муносабат билдирмоқда.
Қисқа вақт ичида ушбу лавҳа интернетда оммалашиб, муҳокамаларга сабаб бўлди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…