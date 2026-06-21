Туркияда микроавтобус жарликка қулаб, 4 киши ҳалок бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Туркиянинг Испарта вилоятида микроавтобус иштирокида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди.
Haber Global хабарига кўра, кучли ёмғир сабаб ҳайдовчи бошқарувни йўқотган ва микроавтобус жарликка қулаб кетган.
Ҳодиса оқибатида 4 киши ҳалок бўлди, 26 киши турли даражада жароҳат олди.
Жабрланганлар шифохонага ётқизилган. Уларнинг 5 нафари оғир аҳволда экани айтилмоқда.
Воқеа юзасидан тергов ишлари олиб борилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…