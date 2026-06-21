Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтди
Лондоннинг Челси жамоаси сардори Риз Джеймс жамоадоши Марк Кукурелланинг Испания пойтахтига кўчиб ўтгани ўзини руҳан қийин аҳволга солиб қўйганини тан олди. Испаниялик чап қанот ҳимоячиси Мадриднинг Реал Мадрид клубига ўтиб, у ерда Жозе Моуринью қўл остида тўп сурадиган бўлди. Бу трансфер Лондон клуби ҳимоя чизиғида сезиларли бўшлиқни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу трансфер қиймати 55 миллион еврони ташкил этди ва қўшимча 5 миллион евро миқдорида бонуслар кўзда тутилган. Кукурелла Стамфорд Бридгедаги тўрт йиллик фаолияти давомида клуб билан Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ва Конференциялар лигасида ғолиб чиқишга улгурган эди. Эндиликда у фаолиятини Европанинг амалдаги қироли сафига бориб қўшилиш билан давом эттиради.
Англия терма жамоасининг жаҳон чемпионатига тайёргарлик базасида туриб гапирган Риз Джеймс ўз ҳис-туйғуларини яширмади. "У билан бир неча кун аввал гаплашдим. У шубҳасиз дунёнинг энг яхши чап қанот ҳимоячиларидан бири. Бу — футбол, ўйинчилар доим жамоасини ўзгартириб туради. Унинг кетганидан жуда хафаман, лекин унга янги жамоасида омад тилайман", — деди Челси сардори.
Хаби Алонсо даврининг бошланишиКукурелланинг кетиши янги тайинланган бош мураббий Хаби Алонсо учун жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин. Апрел ойида Лиам Росениор ўрнини эгаллаган Алонсо БлуеКо эгалиги остидаги олтинчи доимий мураббийга айланди. У 160 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган тажрибали ҳимоячининг ўрнини тўлдириш чораларини кўриши лозим.
Клуб раҳбарияти таркибдаги ички ресурсларга ишонч билдирмоқда. Хусусан, Жоррел Ҳато сўнгги вақтларда катта ўсишга эришди, шунингдек, Аргентиналик Валентин Барко ҳам жамоага келиб қўшилиши кутилмоқда. Бундан ташқари, Sporting CP клубидан трансфер қилинган 19 ёшли Геованй Қуенда ҳам Алонсо режаларида муҳим ўрин тутиши айтилмоқда.
Гарчи яқин дўстининг кетиши оғир бўлса-да, Риз Джеймс Хаби Алонсо билан ишлашдан умиди катта. Футболчилик фаолиятида деярли барча совринларни қўлга киритган мутахассис кийиниш хонасида янгича муҳит яратишга муваффақ бўлди. Джеймс аллақачон мураббий билан телефон орқали мулоқот қилганини ва унинг тактик билимларидан баҳраманд бўлишни исташини билдирди.
"У ҳақида ким билан гаплашмайин, ҳамма унинг ажойиб мураббий эканини айтмоқда. Унинг футболчилик фаолияти ҳам афсонавий бўлган. Мен Хаби Алонсо қўл остида ишлашни интиқлик билан кутяпман", — дея қўшимча қилди Джеймс. Ушбу ўзгаришлар Челси учун янги даврнинг бошланиши сифатида кўрилмоқда.
…