Ламине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо берди
Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал жаҳон футболи жамоатчилигини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. 18 ёшли вингернинг майдондаги ҳаракатлари ва ўйин даражаси уни кўплаб мутахассислар назарида афсонавий Лионель Месси меросхўрига айлантирди. Навбатдаги юксак эътироф Саудия Арабистони терма жамоаси бош мураббийи Георгиос Донис томонидан янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Испания ва Саудия Арабистони ўртасидаги бўлажак тўқнашув олдидан берган интервюсида Донис ёш иқтидор эгасини ҳозирги даврнинг энг йирик истеъдоди деб атади. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий Ламине Ямалнинг Барселона сафидаги ўйинларини таҳлил қилар экан, у Лионель Месси қолдирган бўшлиқни энг муносиб тарзда тўлдира бошлаганини таъкидлаган.
Етуклик ва интеллект: Ямалнинг асосий устунлигиГеоргиос Дониснинг фикрича, Ламине Ямални бошқа ёш футболчилардан ажратиб турадиган жиҳат шунчаки техник маҳорат ёки тезлик эмас, балки унинг майдонни кўриш қобилияти ва ўйинни тушунишидир. Мураббийнинг таъкидлашича, бундай даражадаги футбол интеллекти одатда кўп йиллик тажрибага эга фахрий ўйинчиларга хос бўлади.
"Мен бу ёшда бундай катта фарқни юзага келтира оладиган, бундай сифат ва етуклик билан тўп сурадиган бошқа футболчини кўрмаганман. Мен учун энг муҳими унинг маҳорати эмас, балки ҳар бир вазиятда нима қилиш кераклигини аниқ билишидир. Айнан шу жиҳат уни бошқалардан ажратиб туради", — дея қўшимча қилди Саудия Арабистони устози.
Донис ўз тажрибасидан келиб чиқиб, Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштиришга тўла ҳақли эканини билдирди. У ўз вақтида Кипрнинг "APОEЛ" клубини бошқарган кезлари Барселона ва Лионель Мессига қарши тўп сурганини эслади. Мураббийнинг сўзларига кўра, ўшанда аргентиналик юлдуз кўрсатган таъсирни бугун Ямалнинг ҳаракатларида кўриш мумкин.
Ламине Ямалнинг бундай тез суръатлар билан ўсиши нафақат Барселона, балки бутун футбол олами учун катта совға сифатида баҳоланмоқда. Унинг ҳар бир учрашувда яратаётган хавфли вазиятлари ва ураётган голлари уни аллақачон Европанинг энг кучли ҳужумчиларидан бирига айлантириб улгурди.
Ҳозирда футбол жамоатчилиги ёш вингернинг келажакда Лионель Месси каби кўп карра "Олтин тўп" соҳиби бўлишига шубҳа қилмаяпти. Георгиос Донис каби тажрибали мутахассисларнинг бундай эътирофи эса Ламине Ямалнинг жаҳон футболи иерархиясида қанчалик юқори ўринга кўтарилганидан далолат беради.
…