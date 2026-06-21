Ламине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо берди

·0·Спорт
Ламине Ямал Лионель Месси ўрнини эгалламоқда: Саудия Арабистони мураббийи юксак баҳо берди

Барселона ва Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламине Ямал жаҳон футболи жамоатчилигини ҳайратда қолдиришда давом этмоқда. 18 ёшли вингернинг майдондаги ҳаракатлари ва ўйин даражаси уни кўплаб мутахассислар назарида афсонавий Лионель Месси меросхўрига айлантирди. Навбатдаги юксак эътироф Саудия Арабистони терма жамоаси бош мураббийи Георгиос Донис томонидан янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Испания ва Саудия Арабистони ўртасидаги бўлажак тўқнашув олдидан берган интервюсида Донис ёш иқтидор эгасини ҳозирги даврнинг энг йирик истеъдоди деб атади. Goal.com нашри хабарига кўра, мураббий Ламине Ямалнинг Барселона сафидаги ўйинларини таҳлил қилар экан, у Лионель Месси қолдирган бўшлиқни энг муносиб тарзда тўлдира бошлаганини таъкидлаган.

Етуклик ва интеллект: Ямалнинг асосий устунлиги

Георгиос Дониснинг фикрича, Ламине Ямални бошқа ёш футболчилардан ажратиб турадиган жиҳат шунчаки техник маҳорат ёки тезлик эмас, балки унинг майдонни кўриш қобилияти ва ўйинни тушунишидир. Мураббийнинг таъкидлашича, бундай даражадаги футбол интеллекти одатда кўп йиллик тажрибага эга фахрий ўйинчиларга хос бўлади.

"Мен бу ёшда бундай катта фарқни юзага келтира оладиган, бундай сифат ва етуклик билан тўп сурадиган бошқа футболчини кўрмаганман. Мен учун энг муҳими унинг маҳорати эмас, балки ҳар бир вазиятда нима қилиш кераклигини аниқ билишидир. Айнан шу жиҳат уни бошқалардан ажратиб туради", — дея қўшимча қилди Саудия Арабистони устози.

Донис ўз тажрибасидан келиб чиқиб, Ламине Ямални Лионель Месси билан солиштиришга тўла ҳақли эканини билдирди. У ўз вақтида Кипрнинг "APОEЛ" клубини бошқарган кезлари Барселона ва Лионель Мессига қарши тўп сурганини эслади. Мураббийнинг сўзларига кўра, ўшанда аргентиналик юлдуз кўрсатган таъсирни бугун Ямалнинг ҳаракатларида кўриш мумкин.

Ламине Ямалнинг бундай тез суръатлар билан ўсиши нафақат Барселона, балки бутун футбол олами учун катта совға сифатида баҳоланмоқда. Унинг ҳар бир учрашувда яратаётган хавфли вазиятлари ва ураётган голлари уни аллақачон Европанинг энг кучли ҳужумчиларидан бирига айлантириб улгурди.

Ҳозирда футбол жамоатчилиги ёш вингернинг келажакда Лионель Месси каби кўп карра "Олтин тўп" соҳиби бўлишига шубҳа қилмаяпти. Георгиос Донис каби тажрибали мутахассисларнинг бундай эътирофи эса Ламине Ямалнинг жаҳон футболи иерархиясида қанчалик юқори ўринга кўтарилганидан далолат беради.

Ламине ЯмалБарселонаЛионель МессиИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиМанчестер Юнайтед нишонидаги Ҳайден Ҳаккней: Мутахассислар трансфер борасида огоҳлантирдиБугун, 17:39Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Гави танқидлар ҳақида: «Португалия биздан икки баробар кам танқид қилинди»Бугун, 17:08Риз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиРиз Джеймс Марк Кукурелланинг Реал Мадридга кетганидан чуқур қайғуда эканини айтдиБугун, 16:59Арсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашдиАрсенал ва Англия терма жамоаси юлдузи Лия Уильямсон шахсий ҳаётидан суратлар улашдиБугун, 16:54Колосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳоладиКолосков Ўзбекистон терма жамоасининг плей-офф имкониятларини баҳоладиБугун, 16:40Эрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирдиЭрон бош мураббийи АҚШдаги чекловлар ва адолатсизлик ҳақида гапирдиБугун, 16:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди