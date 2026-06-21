Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...

·24·Фойдали
Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...

Кўпчилик чарчоқнинг асосий сабабини иш, масъулият ёки кундалик ташвишлар билан боғлайди. Аслида эса инсонни баъзан бажарган ишидан кўра, ичида айтилмай қолган гаплар, тўпланиб бораётган алам ва яширин кечинмалар кўпроқ толиқтиради.

Одам ташқи томондан хотиржам кўриниши мумкин, аммо қалбида юзлаб саволлар, хавотирлар ва оғриқли фикрлар билан курашаётган бўлади. Бу ҳолат вақт ўтиши билан руҳий босимни кучайтириб, кайфият ва кундалик фаолликка ҳам таъсир қилади.

Баъзан инсонга узоқ вақт дам олишдан кўра, ишончли бир киши билан самимий суҳбатлашиш кўпроқ енгиллик беради. Дардини айтиб бериш муаммони дарҳол ҳал қилмаслиги мумкин, аммо қалбдаги юкни анча камайтиради.

Шунинг учун барча ҳис-туйғуларингизни ичингизда сақлайверманг. Сизни тушунадиган яқин инсон, дўст ёки мутахассис билан гаплашишдан уялманг.

Танамиз дам олишга муҳтож бўлганидек, руҳимиз ҳам эътибор, меҳр ва парваришга эҳтиёж сезади. Баъзан оддий бир суҳбат ҳам инсонга яна куч, ишонч ва хотиржамлик қайтариши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангСизни қадрламайдиганларга ўзингизни исботлашга умр сарфламангБугун, 18:12Қуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиҚуруқликда “юрадиган” балиқ: табиатнинг ажабтовур мўъжизасиБугун, 12:58Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Ёлғизлик эркаклар умрини қисқартирадими?Кеча, 23:21Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?Нега ҳали ҳам орзуингиздаги ҳаётда яшамаяпсиз?19.06, 18:52Эрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирдиЭрталаб туришга қийналасизми? Мутахассис сабабини тушунтирди17.06, 12:59Мутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайдиМутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайди15.06, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Болани ёзишга қачон ўргатиш керак? Энг мақбул ёш ҳақида ҳақиқат
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Қайси маҳсулотлар стрессни камайтиришга ёрдам беради?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Пластик идишдаги сувни қуёшда қолдириш хавфлими?
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Ҳаёт сифати ички нигоҳдан бошланади...
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?
Кондиционер остида узоқ ўтириш қандай оқибатга олиб келади?