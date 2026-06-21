Инсонни иш эмас, ичидаги оғир фикрлар чарчатади...
Кўпчилик чарчоқнинг асосий сабабини иш, масъулият ёки кундалик ташвишлар билан боғлайди. Аслида эса инсонни баъзан бажарган ишидан кўра, ичида айтилмай қолган гаплар, тўпланиб бораётган алам ва яширин кечинмалар кўпроқ толиқтиради.
Одам ташқи томондан хотиржам кўриниши мумкин, аммо қалбида юзлаб саволлар, хавотирлар ва оғриқли фикрлар билан курашаётган бўлади. Бу ҳолат вақт ўтиши билан руҳий босимни кучайтириб, кайфият ва кундалик фаолликка ҳам таъсир қилади.
Баъзан инсонга узоқ вақт дам олишдан кўра, ишончли бир киши билан самимий суҳбатлашиш кўпроқ енгиллик беради. Дардини айтиб бериш муаммони дарҳол ҳал қилмаслиги мумкин, аммо қалбдаги юкни анча камайтиради.
Шунинг учун барча ҳис-туйғуларингизни ичингизда сақлайверманг. Сизни тушунадиган яқин инсон, дўст ёки мутахассис билан гаплашишдан уялманг.
Танамиз дам олишга муҳтож бўлганидек, руҳимиз ҳам эътибор, меҳр ва парваришга эҳтиёж сезади. Баъзан оддий бир суҳбат ҳам инсонга яна куч, ишонч ва хотиржамлик қайтариши мумкин.
…