Ламине Ямал Лионель Месси изидан: Испания юлдузи ўзининг янги позициясини маълум қилди
Испания терма жамоаси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал ўз келажаги ҳамда майдондаги тактик ўзгаришлар борасида қизиқарли фикрларини билдирди. Ҳозирда қанот ҳужумчиси сифатида порлаётган 17 ёшли футболчи вақт ўтиши билан афсонавий Лионель Месси сингари майдон марказига кўчиб ўтишини башорат қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com нашри Эл Мундо нашрига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ламине Ямалнинг таъкидлашича, рақиб ҳимоячилари унга нисбатан ҳаддан ташқари қаттиқ ва жамоавий назоратни ўрнатмоқда. Қанотда ҳаракат қилаётганида уни камида учта ҳимоячи ўраб олаётгани ёш иқтидор эгасини ўз ўйин услубини ислоҳ қилишга ундамоқда. Унинг фикрича, марказий ҳудудда бундай қаттиқ босимдан қочиш имконияти юқорироқ.
Лионель Месси тажрибаси ва тактик ечим"Менимча, Лионель Месси ҳам ўз вақтида учта ҳимоячи томонидан қўриқланган. Уч нафар ўйинчи сизни таъқиб қила олмайдиган ягона жой — бу майдон маркази. У ерда футболчилар жуда кўп ва ҳимоячилар фақат бир кишига эътибор қаратиши қийин. Вақт ўтиши билан мен ҳам у ерга кўчиб ўтаман, чунки қанотда уч кишига қарши ўйнашдан кўра, марказда кўпроқ эркинлик топиш мумкин", — дейди Ламине Ямал.
Ҳозирда Барселона ва Испания терма жамоасининг ўнг қанотида асосий кучга айланган футболчи, марказда ўйнаш унинг самарадорлигини оширишига ишонади. Унинг сўзларига кўра, марказий ҳудудда рақиб ҳимоя чизиқлари орасидаги бўшлиқлардан фойдаланиш ва дарвозага тўғридан-тўғри хавф солиш имконияти кенгроқ. Бу эса уни ўйин тақдирини ҳал қилувчи (десисиве) футболчи сифатида янада шакллантиради.
Ламине Ямал рақиблар унга қарши қандай тайёргарлик кўраётганини ҳам очиқлади. Унинг айтишича, ҳозирги кунда у бирга-бир вазиятда қолиши деярли имконсиз бўлиб қолган. Ҳимоячилар уни доимий равишда гуруҳ бўлиб тўхтатишга уринишмоқда. Бу эса ёш юлдузни шериклари билан кўпроқ ҳамкорлик қилишга ва тактик жиҳатдан ақллироқ ҳаракат қилишга мажбур қилмоқда.
"Агар омадим келса, менга қарши икки киши ўйнайди, лекин бирга-бир вазият деярли бўлмайди. Шунинг учун мен қанот ҳимоячиси билан гаплашиб, унга қандай ҳаракат қилишни тушунтираман. Мураббий ҳам агар мени уч киши ўраб олса, демак учта жамоадошим бўш қолаётганини уқтиради. Дриблинг — бу импровизация, уни режалаштириб бўлмайди, лекин тактикани тўғри қуриш керак", — дея қўшимча қилди футболчи.
Мутахассисларнинг фикрича, Ламине Ямалнинг бу қарори мантиқий асосга эга. Лионель Месси ҳам фаолиятининг илк йилларини ўнг қанотда бошлаб, кейинчалик "ёлғончи тўққизлик" ва марказий плеймейкер вазифасини бажара бошлаган эди. Барселона мухлислари ёш иқтидорнинг ушбу эволюцияси уни клуб тарихидаги энг буюк футболчилар қаторига олиб чиқишига умид қилмоқда.
…