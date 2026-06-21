Эски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқда
Ўзбекистон экологияси ва йўл ҳаракати хавфсизлиги тизимида катта ўзгаришлар даври бошланмоқда. Чиқиндиларни бошқариш агентлиги томонидан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган транспорт воситаларини босқичма-босқич қайта ишлаш (утилизация қилиш) тизими йўлга қўйилмоқда.
Янги тартиб эски автомобиллардан воз кечишни нафақат мажбурий, балки автомобиль эгалари учун маълум маънода манфаатли қилишга ҳам қаратилган.
Автомобиль эгалари учун қандай имкониятлар бор?
Давлат эски транспорт воситаларини шунчаки олиб қўймайди, балки уларни бозор нархида сотиб олишни таклиф этади. Бунда автомобиль эгаларига иккита асосий йўл тақдим этилади:
Пул компенсацияси: Машинанинг бозор қиймати баҳоланиб, тегишли маблағ эгасига тўлаб берилади.
Электрон ваучер: Янги автомобиль харид қилиш истагида бўлганлар учун юртимизда ишлаб чиқарилган янги машинани имтиёзли шартларда ва пулини бўлиб-бўлиб тўлаш имконияти билан сотиб олиш ҳуқуқини берувчи махсус ваучер берилади.
Эски машинани топширмасликнинг оқибати нима?
Агар фуқаро фойдаланиш муддати ўтган, экологияга жиддий зарар етказаётган техникасини топширишдан бош тортса, бу унинг ҳамёнига сезиларли таъсир қилади:
Экологик тўлов: Муддати ўтган автомобилни утилизацияга топширмаганлик учун фуқаролардан ҳар йили БҲМнинг 30 баравари миқдорида экологик компенсация ундирилади.
Дастурдан кўзланган бош мақсадлар
Ушбу тизимнинг ҳаётга татбиқ этилиши қуйидаги учта муҳим стратегик мақсадга хизмат қилади:
Атмосфера мусаффолиги: Атмосферага чиқарилаётган зарарли ва заҳарли газлар ҳажмини кескин камайтириш.
Йўл хавфсизлиги: Техник жиҳатдан муддатини ўтаб бўлган, носоз транспортлар туфайли содир бўлиши мумкин бўлган бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш.
Айланма иқтисодиёт: Мамлакатни циркуляр иқтисодиёт тамойилларига ўтказиш, яъни эски металл ва қисмларни қайта ишлаб, иқтисодиётга қайта йўналтириш.
Кўриниб турибдики, кўчалардаги бир неча ўн йиллик тарихга эга бўлган "классик" машиналар билан хайрлашиш вақти келди. Чунки уларни шунчаки ҳовлида сақлаш ҳам тез орада анча қимматга тушиши мумкин.
…