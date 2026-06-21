Эски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқда

·0·Авто
Эски автомобилларни мажбурий утилизация қилиш тизими жорий этилмоқда

Ўзбекистон экологияси ва йўл ҳаракати хавфсизлиги тизимида катта ўзгаришлар даври бошланмоқда. Чиқиндиларни бошқариш агентлиги томонидан ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ бўлган транспорт воситаларини босқичма-босқич қайта ишлаш (утилизация қилиш) тизими йўлга қўйилмоқда.

Янги тартиб эски автомобиллардан воз кечишни нафақат мажбурий, балки автомобиль эгалари учун маълум маънода манфаатли қилишга ҳам қаратилган.

Автомобиль эгалари учун қандай имкониятлар бор?

Давлат эски транспорт воситаларини шунчаки олиб қўймайди, балки уларни бозор нархида сотиб олишни таклиф этади. Бунда автомобиль эгаларига иккита асосий йўл тақдим этилади:

  • Пул компенсацияси: Машинанинг бозор қиймати баҳоланиб, тегишли маблағ эгасига тўлаб берилади.

  • Электрон ваучер: Янги автомобиль харид қилиш истагида бўлганлар учун юртимизда ишлаб чиқарилган янги машинани имтиёзли шартларда ва пулини бўлиб-бўлиб тўлаш имконияти билан сотиб олиш ҳуқуқини берувчи махсус ваучер берилади.

Эски машинани топширмасликнинг оқибати нима?

Агар фуқаро фойдаланиш муддати ўтган, экологияга жиддий зарар етказаётган техникасини топширишдан бош тортса, бу унинг ҳамёнига сезиларли таъсир қилади:

Экологик тўлов: Муддати ўтган автомобилни утилизацияга топширмаганлик учун фуқаролардан ҳар йили БҲМнинг 30 баравари миқдорида экологик компенсация ундирилади.

Дастурдан кўзланган бош мақсадлар

Ушбу тизимнинг ҳаётга татбиқ этилиши қуйидаги учта муҳим стратегик мақсадга хизмат қилади:

  1. Атмосфера мусаффолиги: Атмосферага чиқарилаётган зарарли ва заҳарли газлар ҳажмини кескин камайтириш.

  2. Йўл хавфсизлиги: Техник жиҳатдан муддатини ўтаб бўлган, носоз транспортлар туфайли содир бўлиши мумкин бўлган бахтсиз ҳодисаларнинг олдини олиш.

  3. Айланма иқтисодиёт: Мамлакатни циркуляр иқтисодиёт тамойилларига ўтказиш, яъни эски металл ва қисмларни қайта ишлаб, иқтисодиётга қайта йўналтириш.

Кўриниб турибдики, кўчалардаги бир неча ўн йиллик тарихга эга бўлган "классик" машиналар билан хайрлашиш вақти келди. Чунки уларни шунчаки ҳовлида сақлаш ҳам тез орада анча қимматга тушиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиЎзбекистонда 30 йилдан ошган автомобилларни утилизация қилиш тизими жорий этиладиБугун, 16:36Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Land Rover Дисковерй 3: 240 минг км масофадан кейин ҳам ишончли ҳамкорми?Бугун, 16:26Toyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиToyota ва Nissan АҚШда ишлаб чиқарилган автомобиллар сифати борасида огоҳлантириш бердиБугун, 16:20Ҳамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларҲамёнбоп ва ишончли оилавий кроссовер: Иккинчи қўл Ford Куга сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 11:23Ариел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликАриел Атом 4РР ва BMW M2 КС: Пойга трассасидаги муросасиз қарама-қаршиликБугун, 10:2630 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайди30 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайдиКеча, 21:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди